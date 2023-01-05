25 самых известных гусеничных автомобилей — вы такие видели? — журнал За рулем

25 самых известных гусеничных автомобилей — вы такие видели?

В подборку попали и комичные версии, и серьезные внедорожники, и самоделки, и серийные машины, которые можно купить хоть сейчас.

Mercedes-Benz G-класса

25 самых известных гусеничных автомобилей — вы такие видели?

Mercedes-Benz G-класса без гусениц является серьезным внедорожником, а с ними, кажется, его ничего не остановит. Эта версия G500 имеет двигатель мощностью 585 л.с., а оснащение его гусеницами обойдется в 50 000 евро (3,7 млн рублей).

Renault Clio 2

25 самых известных гусеничных автомобилей — вы такие видели?

Этот Clio 2 пародирует танк, а создал его голландский ютубер MasterMilo.

Kia Sorento

25 самых известных гусеничных автомобилей — вы такие видели?

В 2016 году на выставке SEMA Show компания Kia представила экстремальную версию Sorento. Появились гусеницы, а центральная стойка исчезла.

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Volkswagen Touareg

25 самых известных гусеничных автомобилей — вы такие видели?

Этот Touareg, созданный компанией VW и получивший название Snowareg, предназначен для езды по рыхлому снегу. Он был одной из достопримечательностей шведского ралли 2014 года. Под его капотом не бензиновый двигатель, а V8 TDI мощностью 340 л.с. и 800 Нм.

Tesla Model 3

25 самых известных гусеничных автомобилей — вы такие видели?

Tesla Model 3 с гусеницами похож на штурмовой танк. При дорожном просвете в 80 см его могут остановить немногие препятствия.

Продолжение — на следующей странице.

25 самых известных гусеничных автомобилей — вы такие видели?

В подборку попали и комичные версии, и серьезные внедорожники, и самоделки, и серийные машины, которые можно купить хоть сейчас.

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