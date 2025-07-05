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Огонь на колесах — всё о страшной машине Армии РФ

Эксперт Крючков рассказал об особенностях машины с термобарическими боеприпасами

Одним из способов доставки боевых частей с объемно-детонирующими зарядами стали неуправляемые реактивные снаряды. До последнего времени пусковые установки таких снарядов размещали на гусеничных шасси танков Т-72 и Т-90. Соответственно, грозные боевые машины несли в своем обозначении сокращение от «тяжелая огнеметная система» и назывались ТОС-1 Буратино и ТОС-1А Солнцепек.

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Однако при всей силе удара и мощности поражающих факторов термобарического оружия их носители в современных условиях оказались уязвимы. В первую очередь из-за невысокой дальности стрельбы. Дальнейшее совершенствование систем требовало увеличение дальности за счет применения новых реактивных снарядов, чтобы отодвинуть пусковые установки подальше от дронов, артиллерии и ракетной техники противника.

ТОС-2 Тосочка
ТОС-2 Тосочка

Параллельно оказались востребованы и шасси с высокой автономностью, маневренностью и скоростью движения. Так несколько лет назад появилась и была принята на вооружение огнеметная система второго поколения ТОС-2 Тосочка.

Шасси ТОС-2 из Миасса

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Основа пусковой установки ТОС-2 – полноприводный тяжеловес Урал-63706 Торнадо-У капотной компоновки производства АО «Автомобильный завод Урал».

Грузовик колесной формулы 6×6 широко унифицирован с моделями бескапотного семейства Урал-6370.

  • Двигатель: дизельная 6-цилиндровая рядная шестерка ЯМЗ-652 с турбонаддувом.
  • Рабочий объем: 11,1 литра.
  • Мощность: 440 л.с.
  • Максимальный крутящий момент: 1870 Нм при 1400 об/мин.
  • Коробка передач: механическая 16-ступенчатая.
  • Раздаточная коробка: двухступенчатая с межосевым блокируемым дифференциалом и постоянным приводом на передний мост.
  • Полная масса: 32 тонны.
  • Грузоподъемность: 16 тонн.
  • Максимальная скорость: не менее 100 км/ч.
  • Запас хода: 1000 км, что лучше, чем у гусеничных носителей термобарического оружия.
В кормовой части левого борта у Тосочки смонтирован кран-манипулятор для перезаряжания пакета пусковых направляющих.
В кормовой части левого борта у Тосочки смонтирован кран-манипулятор для перезаряжания пакета пусковых направляющих.

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Особенность платформы Торнадо-У – каркасно-панельные кабины, хорошо адаптированные под бронирование. Уровень противопульной и противоосколочной защиты можно варьировать вплоть до возможности противостоять воздействию бронебойно-зажигательной пули патрона 7,62×39 мм, что приблизительно соответствует 2 классу международного стандарта STANAG 4569.

На Тосочке смонтирована трехместная кабина увеличенного размера. Столь небольшой экипаж (командир, наводчик-оператор, механик-водитель), обслуживающий боевую машину, объясняется ее другой ключевой особенностью – способностью к полностью самостоятельным действиям.

Автономность и дальность ТОС-2

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Дело в том, что в отличие от гусеничных ТОС-1 Буратино и ТОС-1А Солнцепек, колесный ТОС-2 может работать без помощи транспортно-заряжающей машины. Все необходимое есть на борту, поэтому автоматизированное пополнение боекомплекта происходит силами экипажа.

Оборудование для заряжания включает кран-манипулятор и устройство самозагрузки реактивных неуправляемых снарядов (НУРС). Последнее состоит из лотка, досылателя, узлов установки на грунте и на пакете пусковых направляющих. Кран захватит снаряд хоть с земли и уложит в лоток.

Далее происходит подача НУРСа в одну из направляющих пакета и перестановка конца лотка, закрепленного на штанге, на следующую направляющую.

Устройство для самозагрузки неуправляемых реактивных снарядов транспортируется в контейнере, закрепленном на пакете с пусковыми направляющими с правой стороны.
Устройство для самозагрузки неуправляемых реактивных снарядов транспортируется в контейнере, закрепленном на пакете с пусковыми направляющими с правой стороны.

Пакет состоит из 18 пусковых «стволов» калибром 220 мм, защищенных от внешних воздействий бронированным кожухом. Это меньше, чем у 30-зарядного Буратино и 24-зарядного Солнцепека. Но снаряды Тосочки ТБС-3М мощнее и обеспечивают в 1,5 раза большую площадь поражения, чем, скажем, у Солнцепека.

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Следующее преимущество – дальность. Современные неуправляемые реактивные снаряды с моноблочными и кассетными боевыми частями в термобарическом снаряжении летят на двадцать с лишним километров, что в 5 раз дальше, чем у ТОС-1, и в два-три раза дольше, чем у ТОС-1А.

При необходимости ТОС-2 может вести огонь и НУРСами старого образца – МО.1.01.04 и МО.1.01.04М от Буратино и Солнцепека.

Помимо пакета с пусковыми направляющими на борту Тосочки есть масса современного оборудования:

  • автоматизированные метеостанция,
  • система наведения и управления огнем,
  • навигационный комплекс.

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«За рулем»
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05.07.2025 
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«За рулем»
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