Огонь на колесах — всё о страшной машине Армии РФ
Одним из способов доставки боевых частей с объемно-детонирующими зарядами стали неуправляемые реактивные снаряды. До последнего времени пусковые установки таких снарядов размещали на гусеничных шасси танков Т-72 и Т-90. Соответственно, грозные боевые машины несли в своем обозначении сокращение от «тяжелая огнеметная система» и назывались ТОС-1 Буратино и ТОС-1А Солнцепек.
Однако при всей силе удара и мощности поражающих факторов термобарического оружия их носители в современных условиях оказались уязвимы. В первую очередь из-за невысокой дальности стрельбы. Дальнейшее совершенствование систем требовало увеличение дальности за счет применения новых реактивных снарядов, чтобы отодвинуть пусковые установки подальше от дронов, артиллерии и ракетной техники противника.
Параллельно оказались востребованы и шасси с высокой автономностью, маневренностью и скоростью движения. Так несколько лет назад появилась и была принята на вооружение огнеметная система второго поколения ТОС-2 Тосочка.
Шасси ТОС-2 из Миасса
Основа пусковой установки ТОС-2 – полноприводный тяжеловес Урал-63706 Торнадо-У капотной компоновки производства АО «Автомобильный завод Урал».
Грузовик колесной формулы 6×6 широко унифицирован с моделями бескапотного семейства Урал-6370.
- Двигатель: дизельная 6-цилиндровая рядная шестерка ЯМЗ-652 с турбонаддувом.
- Рабочий объем: 11,1 литра.
- Мощность: 440 л.с.
- Максимальный крутящий момент: 1870 Нм при 1400 об/мин.
- Коробка передач: механическая 16-ступенчатая.
- Раздаточная коробка: двухступенчатая с межосевым блокируемым дифференциалом и постоянным приводом на передний мост.
- Полная масса: 32 тонны.
- Грузоподъемность: 16 тонн.
- Максимальная скорость: не менее 100 км/ч.
- Запас хода: 1000 км, что лучше, чем у гусеничных носителей термобарического оружия.
Особенность платформы Торнадо-У – каркасно-панельные кабины, хорошо адаптированные под бронирование. Уровень противопульной и противоосколочной защиты можно варьировать вплоть до возможности противостоять воздействию бронебойно-зажигательной пули патрона 7,62×39 мм, что приблизительно соответствует 2 классу международного стандарта STANAG 4569.
На Тосочке смонтирована трехместная кабина увеличенного размера. Столь небольшой экипаж (командир, наводчик-оператор, механик-водитель), обслуживающий боевую машину, объясняется ее другой ключевой особенностью – способностью к полностью самостоятельным действиям.
Автономность и дальность ТОС-2
Дело в том, что в отличие от гусеничных ТОС-1 Буратино и ТОС-1А Солнцепек, колесный ТОС-2 может работать без помощи транспортно-заряжающей машины. Все необходимое есть на борту, поэтому автоматизированное пополнение боекомплекта происходит силами экипажа.
Оборудование для заряжания включает кран-манипулятор и устройство самозагрузки реактивных неуправляемых снарядов (НУРС). Последнее состоит из лотка, досылателя, узлов установки на грунте и на пакете пусковых направляющих. Кран захватит снаряд хоть с земли и уложит в лоток.
Далее происходит подача НУРСа в одну из направляющих пакета и перестановка конца лотка, закрепленного на штанге, на следующую направляющую.
Пакет состоит из 18 пусковых «стволов» калибром 220 мм, защищенных от внешних воздействий бронированным кожухом. Это меньше, чем у 30-зарядного Буратино и 24-зарядного Солнцепека. Но снаряды Тосочки ТБС-3М мощнее и обеспечивают в 1,5 раза большую площадь поражения, чем, скажем, у Солнцепека.
Следующее преимущество – дальность. Современные неуправляемые реактивные снаряды с моноблочными и кассетными боевыми частями в термобарическом снаряжении летят на двадцать с лишним километров, что в 5 раз дальше, чем у ТОС-1, и в два-три раза дольше, чем у ТОС-1А.
При необходимости ТОС-2 может вести огонь и НУРСами старого образца – МО.1.01.04 и МО.1.01.04М от Буратино и Солнцепека.
Помимо пакета с пусковыми направляющими на борту Тосочки есть масса современного оборудования:
- автоматизированные метеостанция,
- система наведения и управления огнем,
- навигационный комплекс.
Эти средства повышают точность огня. Кроме того, в оснащение входит прибор ночного видения для водителя, тепловизионный прибор наблюдения и комплекс оптико-электронного подавления для защиты самой установки от высокоточного оружия.
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