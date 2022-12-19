Наш танк Т-72 против американского Абрамса (и не только)

Т-72 в песках пустыни
Первый раз запах пороха Т-72 довелось почувствовать в 1982 году в Ливане. Тогда произошло столкновение израильских и сирийских ВС, вылившееся в гражданскую войну на территории Ливанской республики.
Нашим Т-72 должны были противостоять «Меркавы», однако на самом деле этого не произошло. Несмотря на это, серьезным аргументом в пользу Т-72 стала крепкая лобовая броня. Следует отметить, что у танков, состоявших на вооружении у СССР, была более крепкая башня, чем у экспортных вариантов.
Следующим боевым конфликтом для Т-72 стала ирано-иракская война, о которой сегодня мало кто помнит. Грозным противником для наших «семьдесят вторых» были уже британские «Чифтены», которые были куплены иранцами. В отличие от Ливана, в этой войне нашим Т-72 пришлось участвовать в бою с «Чифтенами», и взаимные потери в сражениях были ощутимыми.
Затем в двух иракско-американских войнах Т-72 сталкивался с «Абрамсами». Ситуация была такова, что иракские танкисты ждали разгрома, поскольку «семьдесят вторые» представляли собой экспортный вариант и уступали «Абрамсам».
Нагорный Карабах
Конфликт в Нагорном Карабахе в очередной раз вспыхнул в 1988 году. К 1992 году он перерос в гражданскую войну. В результате разграбления советских военных складов Армении досталось 246 танков Т-72, а Азербайджану ― 314.
По масштабам — в боевом конфликте с обеих сторон участвовали сотни танков — картина напоминала сражение времен Великой Отечественной войны.
Потери с обеих сторон были колоссальными. И не потому, что качество бронетехники было низким. Это скорее была война любителей, чем профессиональных танкистов.