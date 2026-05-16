Как придать салону автомобиля свежий вид — гаражный лайфхак

Читатель «За рулем» затирает царапины на пластике копировальной бумагой

Нашел простой и доступный способ, как задекорировать царапины на пластике салона автомобиля.

Для этого понадобится лист копировальной бумаги, сложенный в несколько раз. Им тщательно натираем поврежденный участок пластика. Эффект отличный.

А. Габитов, г. Барнаул

Приз автору совета – набор автохимии Carville Racing

Царапина на дверной карте Копировальная бумага помогла замаскировать царапину

