Как придать салону автомобиля свежий вид — гаражный лайфхак
Читатель «За рулем» затирает царапины на пластике копировальной бумагой
Нашел простой и доступный способ, как задекорировать царапины на пластике салона автомобиля.
Для этого понадобится лист копировальной бумаги, сложенный в несколько раз. Им тщательно натираем поврежденный участок пластика. Эффект отличный.
А. Габитов, г. Барнаул
Приз автору совета – набор автохимии Carville Racing
Царапина на дверной карте
Копировальная бумага помогла замаскировать царапину
РекомендуемУлучшили Гранту — крутой лайфхак для салона
Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.
Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.
- Простое и эстетичное решение для замены поломанных креплений в салоне вы найдете тут .
- «За рулем» можно читать и в MAX
Фото:А. Габитов
110
16.05.2026
Фото:А. Габитов
Поделиться:
Оцените материал:
-1