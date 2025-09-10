Улучшили Гранту — крутой лайфхак для салона
В багажнике Лады Гранты Cross установлена громоздкая жесткая полка, которую неудобно использовать при загрузке габаритных предметов. Я решил сделать скручиваемую шторку.
На маркетплейсе приобрел шторку для кроссовера Volkswagen Tiguan первого поколения, а затем в графическом редакторе нарисовал детали накладок и креплений. Чертежи передал в лазерную резку и гибку.
Готовые детали из листовой стали окрасил в цвет «черный муар».
Думаю, этот лайфхак оценят многие владельцы Гранты, а может быть, его реализуют на АВТОВАЗе.
А. Орлов, Мурманская область
Приз автору совета – ключ динамометрический 1/4ʺ AIRLINE
Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.
Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.
- О необычном и эстетичном способе закрепить коврики в салоне автомобиля рассказано тут.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм