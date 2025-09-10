Улучшили Гранту — крутой лайфхак для салона

Читатель «За рулем» интегрировал шторку багажника от VW Tiguan в Lada Granta

В багажнике Лады Гранты Cross установлена громоздкая жесткая полка, которую неудобно использовать при загрузке габаритных предметов. Я решил сделать скручиваемую шторку.

На маркетплейсе приобрел шторку для кроссовера Volkswagen Tiguan первого поколения, а затем в графическом редакторе нарисовал детали накладок и креплений. Чертежи передал в лазерную резку и гибку.

Готовые детали из листовой стали окрасил в цвет «черный муар».

Думаю, этот лайфхак оценят многие владельцы Гранты, а может быть, его реализуют на АВТОВАЗе.

Шторка багажника от VW Tiguan удачно вписалась в Гранту.

А. Орлов, Мурманская область

