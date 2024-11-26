Проверили радиаторы отопителя для Лады – какой выбрать, чтобы не мерзнуть зимой

Эксперты «За рулем» испытали 13 радиаторов «печек» для автомобилей Lada Granta.

Радиаторов в современном автомобиле довольно много. Помимо основного, отвечающего за охлаждение двигателя, есть еще радиаторы кондиционера, наддувочного воздуха, автоматической коробки и так далее – пальцев на руке еле хватает. Однако сегодня нас больше интересует не охлаждение, а… нагрев: зима!

Поэтому для экспертизы мы приобрели радиаторы отопителя, чтобы на примере Гранты оценить качество подобных изделий. Набралось 13 образцов.

Как устроен радиатор отопителя

Любопытно, что внешних различий у радиаторов разных производителей практически нет.

Главный стенд предназначен для проверки теплоотдачи, гидравлического и аэродинамического сопротивления.

К радиатору отопителя салона подведены две трубки – входная и выходная, по которым с помощью насоса циркулирует охлаждающая жидкость. Ее нагревает двигатель автомобиля. Забирая у него часть тепла, жидкость поступает в радиаторы – как в основной, так и в радиатор отопителя.

Вентилятор отопителя гонит воздух, обычно «c улицы», через сердцевину радиатора, в результате чего происходит теплообмен: радиатор нагревает воздух, а тот, в свою очередь, охлаждает печку. Охлажденная жидкость возвращается в двигатель, чтобы вновь позаимствовать у него излишки тепла.

Проверяем радиаторы пульсирующим давлением. За это отвечает быстродействующий клапан, контролируемый электроникой.

Методика испытаний

Основополагающий документ, согласно которому мы проводили испытания, – ГОСТ Р 53832–2010 «Автомобильные транспортные средства. Теплообменники и термостаты. Технические требования и методы испытаний».

Основные этапы работы

1. Определение теплотехнических характеристик – теплоотдача при расходе воздуха 540 кг/ч, расход воды с температурой 80 °C – 1 м³/ч (это контрольная точка для радиаторов ВАЗ).

2. Испытания при циклической гидравлической нагрузке: повышение давления до 2 атм – 30 тысяч циклов. В данном случае радиатор подключали к системе с циркуляционным насосом, где с помощью электрокрана создавали пульсирующее давление от 0 до 2 атм. Температура воды в системе – 80 °C.

Проверяем радиаторы давлением, намного превышающим штатное в системе охлаждения автомобиля. «Трясем» радиаторы на вибростенде. Контролируем герметичность каждого радиатора на всех этапах испытаний в ванне с водой.

3. После основных гидравлических испытаний – проверка радиаторов на воздействие избыточного давления: сначала 3 атм, а потом и 4 атм.

4. Испытания на вибростенде: частота – 20 Гц, амплитуда ±1,5 мм, ускорение – 3 g, число циклов – 3 млн.

Участники

ACS Примерная цена 1550 ₽

Гидравлическое сопротивление – одно из самых высоких в нашей выборке: это не очень хорошо. Но всё остальное приемлемо.

Рекомендуем при отсутствии выбора. AVG Примерная цена 1850 ₽

Лучшая теплоотдача в тесте, низкое гидравлическое сопротивление, приемлемая цена.

Рекомендуем в первую очередь. Fehu Примерная цена 2800 ₽

Гидравлическое сопротивление довольно высокое: хотелось бы поменьше.

Рекомендуем при отсутствии выбора.

Gallant Примерная цена 2250 ₽

Все параметры вполне достойные.

Рекомендуем в первую очередь. Ganz Примерная цена 2350 ₽

Аэродинамика – одна из лучших в выборке.

Рекомендуем в первую ­очередь.

Krauf Примерная цена 1400 ₽

Гидравлическое сопротивление хотелось бы видеть поменьше. Зато цена – самая низкая в выборке.

Рекомендуем при отсутствии выбора. Luzar Примерная цена 3300 ₽

Теплоотдача – одна из лучших в выборке. Остальные параметры в норме. А вот цена высоковата.

Рекомендуем. Narichin Примерная цена 1850 ₽

Очень хорошая теплоотдача. Цена одна из самых низких. А вот аэродинамическое сопротивление высоковато.

Рекомендуем при отсутствии выбора.

Patron Примерная цена 3450 ₽

Сопротивления – и гидравлика, и аэродинамика – одни из минимальных в тесте. Однако цена не понравилась.

Рекомендуем. QML Примерная цена 1850 ₽

Гидравлическое сопротивление – самое большое в тесте, примерно вдвое выше среднего. Это нехорошо.

Рекомендуем при отсутствии выбора.

Sat Примерная цена 2000 ₽

Самое низкое гидравлическое сопротивление в нашей выборке – хорошо, а вот самое высокое аэродинамическое сопротивление – нехорошо.

Рекомендуем при отсутствии выбора. Stellox Примерная цена 2350 ₽

Очень хорошая теплоотдача, остальные параметры в норме.

Рекомендуем в первую очередь. Zekkert Примерная цена 4050 ₽

Единственное изделие в выборке, ­развалившееся на вибростенде. Тепло­отдача – хуже всех. Цена – самая высокая.

Рекомендовать не можем.

Результаты испытаний – на следующей странице