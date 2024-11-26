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Проверили радиаторы отопителя для Лады – какой выбрать, чтобы не мерзнуть зимой

Эксперты «За рулем» испытали 13 радиаторов «печек» для автомобилей Lada Granta.

Радиаторов в современном автомобиле довольно много. Помимо основного, отвечающего за охлаждение двигателя, есть еще радиаторы кондиционера, наддувочного воздуха, автоматической коробки и так далее – пальцев на руке еле хватает. Однако сегодня нас больше интересует не охлаждение, а… нагрев: зима!

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Поэтому для экспертизы мы приобрели радиаторы отопителя, чтобы на примере Гранты оценить качество подобных изделий. Набралось 13 образцов.

Как устроен радиатор отопителя

Любопытно, что внешних различий у радиаторов разных производителей практически нет.

Главный стенд предназначен для проверки теплоотдачи, гидравлического и аэродинамического сопротивления.
Главный стенд предназначен для проверки теплоотдачи, гидравлического и аэродинамического сопротивления.

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К радиатору отопителя салона подведены две трубки – входная и выходная, по которым с помощью насоса циркулирует охлаждающая жидкость. Ее нагревает двигатель автомобиля. Забирая у него часть тепла, жидкость поступает в радиаторы – как в основной, так и в радиатор отопителя.

Вентилятор отопителя гонит воздух, обычно «c улицы», через сердцевину радиатора, в результате чего происходит теплообмен: радиатор нагревает воздух, а тот, в свою очередь, охлаждает печку. Охлажденная жидкость возвращается в двигатель, чтобы вновь позаимствовать у него излишки тепла.

Проверяем радиаторы пульсирующим давлением. За это отвечает быстродействующий клапан, контролируемый электроникой.
Проверяем радиаторы пульсирующим давлением. За это отвечает быстродействующий клапан, контролируемый электроникой.

Методика испытаний

Основополагающий документ, согласно которому мы проводили испытания, – ГОСТ Р 53832–2010 «Автомобильные транспортные средства. Теплообменники и термостаты. Технические требования и методы испытаний».

Основные этапы работы

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1. Определение теплотехнических характеристик – теплоотдача при расходе воздуха 540 кг/ч, расход воды с температурой 80 °C – 1 м³/ч (это контрольная точка для радиаторов ВАЗ).

2. Испытания при циклической гидравлической нагрузке: повышение давления до 2 атм – 30 тысяч циклов. В данном случае радиатор подключали к системе с циркуляционным насосом, где с помощью электрокрана создавали пульсирующее давление от 0 до 2 атм. Температура воды в системе – 80 °C.

Проверяем радиаторы давлением, намного превышающим штатное в системе охлаждения автомобиля.
«Трясем» радиаторы на вибростенде.
Контролируем герметичность каждого радиатора на всех этапах испытаний в ванне с водой.

3. После основных гидравлических испытаний – проверка радиаторов на воздействие избыточного давления: сначала 3 атм, а потом и 4 атм.

4. Испытания на вибростенде: частота – 20 Гц, амплитуда ±1,5 мм, ускорение – 3 g, число циклов – 3 млн.

Участники

ACS
Примерная цена 1550 ₽
Гидравлическое сопротивление – одно из самых высоких в нашей выборке: это не очень хорошо. Но всё остальное приемлемо.
Рекомендуем при отсутствии выбора.
AVG
Примерная цена 1850 ₽
Лучшая теплоотдача в тесте, низкое гидравлическое сопротивление, приемлемая цена.
Рекомендуем в первую очередь.
Fehu
Примерная цена 2800 ₽
Гидравлическое сопротивление довольно высокое: хотелось бы поменьше.
Рекомендуем при отсутствии выбора.
Gallant
Примерная цена 2250 ₽
Все параметры вполне достойные.
Рекомендуем в первую очередь.
Ganz
Примерная цена 2350 ₽
Аэродинамика – одна из лучших в выборке.
Рекомендуем в первую ­очередь.
Krauf
Примерная цена 1400 ₽
Гидравлическое сопротивление хотелось бы видеть поменьше. Зато цена – самая низкая в выборке.
Рекомендуем при отсутствии выбора.
Luzar
Примерная цена 3300 ₽
Теплоотдача – одна из лучших в выборке. Остальные параметры в норме. А вот цена высоковата.
Рекомендуем.
Narichin
Примерная цена 1850 ₽
Очень хорошая теплоотдача. Цена одна из самых низких. А вот аэродинамическое сопротивление высоковато.
Рекомендуем при отсутствии выбора.
Patron
Примерная цена 3450 ₽
Сопротивления – и гидравлика, и аэродинамика – одни из минимальных в тесте. Однако цена не понравилась.
Рекомендуем.
QML
Примерная цена 1850 ₽
Гидравлическое сопротивление – самое большое в тесте, примерно вдвое выше среднего. Это нехорошо.
Рекомендуем при отсутствии выбора.
Sat
Примерная цена 2000 ₽
Самое низкое гидравлическое сопротивление в нашей выборке – хорошо, а вот самое высокое аэродинамическое сопротивление – нехорошо.
Рекомендуем при отсутствии выбора.
Stellox
Примерная цена 2350 ₽
Очень хорошая теплоотдача, остальные параметры в норме.
Рекомендуем в первую очередь.
Zekkert
Примерная цена 4050 ₽
Единственное изделие в выборке, ­развалившееся на вибростенде. Тепло­отдача – хуже всех. Цена – самая высокая.
Рекомендовать не можем.

Результаты испытаний – на следующей странице

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Колодочкин Михаил
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 203
26.11.2024 
Фото:
«За рулем»
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Недостатки:
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Комментарий:
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...
-40