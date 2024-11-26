Проверили радиаторы отопителя для Лады – какой выбрать, чтобы не мерзнуть зимой
Радиаторов в современном автомобиле довольно много. Помимо основного, отвечающего за охлаждение двигателя, есть еще радиаторы кондиционера, наддувочного воздуха, автоматической коробки и так далее – пальцев на руке еле хватает. Однако сегодня нас больше интересует не охлаждение, а… нагрев: зима!
Поэтому для экспертизы мы приобрели радиаторы отопителя, чтобы на примере Гранты оценить качество подобных изделий. Набралось 13 образцов.
Как устроен радиатор отопителя
Любопытно, что внешних различий у радиаторов разных производителей практически нет.
К радиатору отопителя салона подведены две трубки – входная и выходная, по которым с помощью насоса циркулирует охлаждающая жидкость. Ее нагревает двигатель автомобиля. Забирая у него часть тепла, жидкость поступает в радиаторы – как в основной, так и в радиатор отопителя.
Вентилятор отопителя гонит воздух, обычно «c улицы», через сердцевину радиатора, в результате чего происходит теплообмен: радиатор нагревает воздух, а тот, в свою очередь, охлаждает печку. Охлажденная жидкость возвращается в двигатель, чтобы вновь позаимствовать у него излишки тепла.
Методика испытаний
Основополагающий документ, согласно которому мы проводили испытания, – ГОСТ Р 53832–2010 «Автомобильные транспортные средства. Теплообменники и термостаты. Технические требования и методы испытаний».
Основные этапы работы
1. Определение теплотехнических характеристик – теплоотдача при расходе воздуха 540 кг/ч, расход воды с температурой 80 °C – 1 м³/ч (это контрольная точка для радиаторов ВАЗ).
2. Испытания при циклической гидравлической нагрузке: повышение давления до 2 атм – 30 тысяч циклов. В данном случае радиатор подключали к системе с циркуляционным насосом, где с помощью электрокрана создавали пульсирующее давление от 0 до 2 атм. Температура воды в системе – 80 °C.
3. После основных гидравлических испытаний – проверка радиаторов на воздействие избыточного давления: сначала 3 атм, а потом и 4 атм.
4. Испытания на вибростенде: частота – 20 Гц, амплитуда ±1,5 мм, ускорение – 3 g, число циклов – 3 млн.
Участники
| Примерная цена 1550 ₽
Гидравлическое сопротивление – одно из самых высоких в нашей выборке: это не очень хорошо. Но всё остальное приемлемо.
Рекомендуем при отсутствии выбора.
|Примерная цена 1850 ₽
Лучшая теплоотдача в тесте, низкое гидравлическое сопротивление, приемлемая цена.
Рекомендуем в первую очередь.
|Примерная цена 2800 ₽
Гидравлическое сопротивление довольно высокое: хотелось бы поменьше.
Рекомендуем при отсутствии выбора.
|Примерная цена 2250 ₽
Все параметры вполне достойные.
Рекомендуем в первую очередь.
|Примерная цена 2350 ₽
Аэродинамика – одна из лучших в выборке.
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| Примерная цена 1400 ₽
Гидравлическое сопротивление хотелось бы видеть поменьше. Зато цена – самая низкая в выборке.
Рекомендуем при отсутствии выбора.
| Примерная цена 3300 ₽
Теплоотдача – одна из лучших в выборке. Остальные параметры в норме. А вот цена высоковата.
Рекомендуем.
|Примерная цена 1850 ₽
Очень хорошая теплоотдача. Цена одна из самых низких. А вот аэродинамическое сопротивление высоковато.
Рекомендуем при отсутствии выбора.
| Примерная цена 3450 ₽
Сопротивления – и гидравлика, и аэродинамика – одни из минимальных в тесте. Однако цена не понравилась.
Рекомендуем.
| Примерная цена 1850 ₽
Гидравлическое сопротивление – самое большое в тесте, примерно вдвое выше среднего. Это нехорошо.
Рекомендуем при отсутствии выбора.
| Примерная цена 2000 ₽
Самое низкое гидравлическое сопротивление в нашей выборке – хорошо, а вот самое высокое аэродинамическое сопротивление – нехорошо.
Рекомендуем при отсутствии выбора.
| Примерная цена 2350 ₽
Очень хорошая теплоотдача, остальные параметры в норме.
Рекомендуем в первую очередь.
|Примерная цена 4050 ₽
Единственное изделие в выборке, развалившееся на вибростенде. Теплоотдача – хуже всех. Цена – самая высокая.
Рекомендовать не можем.
Результаты испытаний – на следующей странице