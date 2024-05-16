Кто спасет мотор от перегрева: ресурсный тест электровентиляторов

Эксперты «За рулем» испытали детали системы охлаждения для Лады Гранты

В былые времена автомобили ездили безо всяких электроприводов вентилятора системы охлаждения: крыльчатка имела ременный привод от двигателя. Даже на первых Жигулях, казавшихся тогда иномаркой. Чем выше обороты, тем интенсивнее обдув: всё просто.

Но с появлением ВАЗ‑2103 под капотом вазовских машин прописался новый жилец: электровентилятор. Он исключил избыточное охлаждение радиатора, когда оно не требуется – зимой или во время прогрева двигателя. Возросла экономичность, поскольку постоянно вращающийся вентилятор забирал до 5% мощности.

Электровентилятор включается на непродолжительное время по команде датчика или бортового компьютера. После того как температура двигателя упадет, он отключается: нормальный режим его работы имеет циклический характер. Правда, это не всегда относится к автомобилям с кондиционером, где вентилятор служит и для охлаждения его конденсатора и порой работает «на постоянку».

Отказ электровентилятора – серьезная неприятность. Без него температура охлаждающей жидкости быстро поползет за границу допустимого, а починить его голыми руками практически невозможно.

Мы провели испытания десяти вентиляторов для автомобилей Лада Гранта, купленных по ценам от 3300 до 6200 рублей.

Программа и методика испытаний

Самое сложное и самое важное в нашем тесте – ресурсные испытания. Это игра «на вылет»: кто дольше других сохранял работоспособность, тот и чемпион. Изначально мы наметили именно такой путь, но уже в ходе испытаний решили чуть изменить правила, дабы не затягивать работу на неопределенно долгий срок. Решили, что после 2500 часов даем «финальный свисток»: кто остался на стенде, тот и молодец.

Мы оценивали не просто «живучесть» изделий, но и снимали ряд параметров – скорость воздушного потока, величину виброускорений, потребляемый ток и частоту вращения.

Измерение скорости потока, создаваемого вентилятором.

С воздушным потоком всё ясно: чем больше, тем лучше. С потребляемым током – наоборот. Замеренные виброускорения говорят о том, какая вибрация передается на кузов автомобиля.

А в финале оценили коррозионную стойкость изделий, измерили величину износа коллекторов и щеток, провели оценку причин отказов. Оставшаяся длина щеток и величина износа коллектора говорят о потенциальном остаточном ресурсе.

Вентиляторы в камере соляного тумана.

А еще мы проверили, как отработали подшипники, на которых вращается якорь электродвигателя, и убедились, что в части образцов установлены менее долговечные подшипники скольжения, а не качения.

Семь электродвигателей пострадали от коррозии.

Участники

Результаты наших исследований относятся только к приобретенным образцам изделий.

Bautler Примерная цена 4000 ₽

Наработка – всего 1209 часов: полностью стерлись щетки! Единственный вентилятор в выборке с нестабильной величиной виброускорений: такая «нервозность» говорит об огрехах при сборке. Обнаружены перекаты подшипника, а половина жил провода не приварены к контакту платы. Коррозионная стойкость хорошая – хоть это удалось.

Рекомендовать не можем. Ganz GIC06241 Примерная цена 4000 ₽

Этому долгожителю (свыше 2500 часов) до идеала не хватило разве что нормальной коррозионной стойкости. Можно посетовать также на довольно высокие виброускорения.

В целом – рекомендуем.

Halla (оригинальный конвейерный) Примерная цена 3900 ₽

Один из четырех долгожителей испытаний, продержавшийся на стенде свыше 2500 часов. Коррозионная стойкость хорошая. В задней крышке применена втулка (подшипник скольжения). Потребление тока – самое высокое в выборке. То же относится к виброускорениям.

В целом – рекомендуем. Hessa ZZXV-41326 Примерная цена 5500 ₽

Антирекорд наших испытаний: вентилятор отказался работать уже через 620 часов. Щетки стерлись «в ноль» рано, особенно при такой цене. Хотя износ коллектора незначительный, коррозионная стойкость хорошая.

Рекомендовать не можем.

Luzar LFc 0190 Примерная цена 3900 ₽

Еще один долгожитель, простоявший на стенде все 2500 часов. До идеала не хватает более высокой коррозионной устойчивости.

В целом – рекомендуем. Patron PFN264 Примерная цена 5600 ₽

Наработка в 2290 часов – неплохой результат: до рубежа в 2500 часов оставалось совсем немного. Подвели износившиеся щетки. Но есть и другие «нехорошести»: самый слабый в выборке воздушный поток, плохая коррозионная устойчивость, высокая цена.

Рекомендуем только при отсутствии альтернативы.

Sat ST-LD01-201-0 Примерная цена 3600 ₽

До отсечки в 2500 часов не хватило всего 10 часов! В активе – невысокая цена и самое низкое энергопотребление. Из недостатков отметим перекаты износившегося подшипника и склонность к коррозии.

Рекомендуем только при отсутствии альтернативы. Stellox 29-99617-SX Примерная цена 3300 ₽

Не испугался испытаний, продержавшись более 2500 часов. И это самый дешевый вентилятор в нашей выборке. Основной недостаток – низкая коррозионная стойкость.

В целом – рекомендуем.

Stron Stef009 Примерная цена 3900 ₽

Отказ наступил через 1980 часов. Виноваты износившиеся щетки. Коррозии боится, налицо перекаты подшипника.

Рекомендовать не можем. Termal 4042190 Примерная цена 6200 ₽

Самый дорогой образец отказал через 1720 часов. Причин множество: стерлись щетки и коллектор, сгнили балансиры крыльчатки. В задней крышке применена втулка (подшипник скольжения). Коррозионная стойкость средняя. Воздушный поток сильный, но на фоне всех недостатков это уже не радует.

Рекомендовать не можем.

Кто победил?

Из десяти электровентиляторов только четыре – Ganz, Halla, Luzar и Stellox – не сдались раньше времени, отработав на стенде положенные 2500 часов. Меньше всех продержался вентилятор Hessa – всего 620 часов.

Остаточная высота щеток у вентилятора Halla позволит проработать еще столько же! От щеток электродвигателя Hessa не осталось ничего.

У вентилятора Bautler половина жилок питающего провода не приварены, а потому не участвуют в передаче тока.

Ни одно изделие не прошло испытания без замечаний. Четверка абсолютных победителей набрала такой букет замечаний, как завышенные виброускорения и высокое энергопотребление у Halla, а также недостаточная устойчивость к воздействию коррозии у Ganz, Luzar и Stellox. Но мы, конечно, рекомендуем именно их. При отсутствии иного выбора советуем обратить внимание на Patron и Sat. Остальные элекровентиляторы рекомендовать не можем: с перегревом двигателя лучше не шутить.

Коллектор у вентилятора Termal 4042190 ­буквально сожрало. У вентилятора Termal корродируют даже балансировочные грузы.

Результаты ресурсных испытаний электровентиляторов для автомобилей Лада Гранта

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Владимир Калюжный, зам. начальника испытательной лаборатории ООО «НПО "Талис"»

- К сожалению, только 30% аналогов оригинального вентилятора имеют длительный срок службы. Также нам попался и откровенно некачественный образец с ресурсом всего 620 ч.

Как доехать, если электровентилятор в дороге помер?

Ехать без вентилятора системы охлаждения, в общем-то, можно. Придется выключить кондиционер, чтобы тот не нагружал мотор и не разогревал конденсатор, который стоит перед радиатором. Хуже того – надо включить печку: станет слишком жарко, но деваться некуда.

Если дорога загружена, придется подождать: нам необходим хороший обдув встречным воздухом. Поэтому лучше всего дождаться ночи – и похолодает, и машин на дороге станет меньше. Теперь можно трогаться, не забывая внимательно следить за тревожными индикаторами на панели приборов. Для хорошего обдува чистого радиатора достаточно равномерно двигаться быстрее 30 км/ч.

Как выбрать хороший шинный вентиль, рассказано тут.