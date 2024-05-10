Чем красивее, тем лучше? Выбираем шинные вентили «под колпачок»

Эксперты «За рулем» назвали признаки правильного шинного вентиля с колпачком

Эти маленькие трудяги есть на любом пневматическом колесе – камерном и бескамерном, литом и штампованном, с зимними шинами и с летними, на огромном у дорогих автомобилей и на скромном 13‑дюймовом. Конструкция, аналогичная автомобильной, используется на мотоциклах, мопедах и даже небольших электросамокатах.

Вспомним, как устроен вентиль, какие у него есть вариации и какими колпачками нужно закрывать его отверстие.

Чем занят золотник

Вентиль построен вокруг унифицированного устройства – золотника. Это клапан, который открывается при нажатии на шток, пропуская после этого воздух в обе стороны – например, к манометру и от насоса. После снятия давления со штока клапан закрывается. Золотники могут иметь два основных варианта исполнения – длинные и короткие. У коротких пружина спрятана внутри корпуса, а у длинных установлена снаружи. Сегодня больше распространены золотники с внутренней пружиной.

Конструкция золотника: 1 – уплотнительная втулка; 2 – уплотнитель; 3 – резьбовая втулка; 4 – стержень золотника; 5 – корпус вентиля; 6 – корпус клапана; 7 – коническая пружина; 8 – чашка клапана. Золотники старого (вверху) и нового (внизу) образцов полностью взаимозаменя­емы. Сопротивление воздуху оказыва­ют примерно одинаковое.

Какие бывают вентили?

Самые распространенные «резиновые» вентили (с обрезиненным корпусом) – далеко не единственная конструкция. При давлениях свыше 4 бар или на спорткарах используются цельнометаллические вентили. При этом большое распространение получили металлические вентили, имеющие изогнутую форму. Из-за компоновочных соображений их ставят на колеса скутеров, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.

Мы попробовали купить оригинальный вентиль BMW. Всё хорошо, но один обошелся в 1500 рублей. Может быть, там вместо латуни использовано контрабандное золото?

На скоростных мотоциклах и автомобилях для большей надежности часто используются металлические вентили с резьбовым креплением. Дело в том, что на вентиль, расположенный наклонно, действует центробежная сила, изгибающая и вырывающая его из колеса.

Также цельнометаллические вентили используют вместе с внутренними датчиками давления. А еще есть автолюбители, которым надо просто выделиться среди себе подобных.

Металлические вентили с креплением гайкой и контргайкой изнутри. Металлические вентили с наружной гайкой смотрятся солидно, как будто внутри стоят датчики TPMS.

Цельнометаллические вентили, особенно из нержавейки, заметно тяжелее «резиновых». Их можно разделить на два вида: у которых гайка и контргайка расположены внутри, и те, у которых затяжка осуществляется гайкой снаружи. Первые кажутся более защищенными от вандалов, но не надо забывать, что слабое место любого вентиля – золотник.

«Резиновые» вентили нужно стараться устанавливать максимально короткие, которые только позволяют нормально присоединять наконечник насоса. Наиболее распространенными являются два вентиля, немного отличающиеся по длине: TR414 – 48 мм, TR413 – 42 мм. Короткий вентиль уменьшает вероятность его отрыва при пробуксовке колеса в грязи или снегу. Кстати, в таких условиях, если зацепится «резиновый» вентиль, то есть надежда, что он отогнется и останется целым. А металлический, скорее всего, отломится.

Колпачок с фиксирующим винтом должен иметь толстую стенку для размещения резьбы. Застрянет на вентиле – не расковыряете!

При производстве «резиновых» вентилей могут использоваться латунь или алюминий. Латунные можно отличить по массе даже просто в руках. Латунный TR414 с золотником без колпачка весит 10 г, а алюминиевый того же размера – 7 г.

Сколько служат, как заменить?

Вентили обычно служат несколько лет, а потому не нужно поддаваться на развод в шиномонтажной мастерской, что, дескать, их нужно менять при каждой переобувке. Вот если резина покрылась трещинами, тогда – да. Примечательно, что обычно «родные» вентили ходят гораздо дольше, чем установленные впоследствии.

Практически все вентили и колпачки нельзя набирать в запас – везде применена резина, которая стареет. Разумный срок хранения подобных изделий не превышает пяти лет.

Колпачки – вам красивые или полезные?

Не закрывать отверстие в вентиле колпачком – признак плохого тона. Вода и грязь центробежными силами будут загнаны вглубь золотника, и он после первого же срабатывания при проверке давления или подкачке может начать травить воздух.

Все колпачки условно можно разделить на простейшие, красивые и полезные.

Некоторые колпачки выглядят красиво: они окрашены в разные цвета гальваническим методом. Но у них нет резиновых уплотнений. Такие – не брать.

Самый простой и полезный колпачок.

Самым простым колпачком будет черный пластиковый, идущий в комплекте с недорогими «резиновыми» вентилями. У него нет уплотнительного резинового колечка, что делает возможным проникновение влаги внутрь вентиля. Преимуществом простейшего колпачка будут малый вес, низкая цена и отсутствие интереса даже у малолетних «коллекционеров».

Красивые колпачки часто изготовлены из алюминия. Они окрашены или даже разрисованы, но зачастую тоже не имеют уплотнения. К украшательствам можно отнести и самосветящиеся колпачки, которые светятся слабо и недолго. Они будут заметны только если после яркого солнца заехать в темный гараж. Колпачки со встроенной светодиодной подсветкой и батарейкой видны лучше, но массивны и не имеют выключателя. Такие – разве что дошкольнику на велосипед.

Колпачки для пацанов‑воришек – фосфоресцирующие и со светодиодами на батарейках.

Перейдем к полезным колпачкам. Первым делом отметим колпачки с ключиком, позволяющим вывернуть из вентиля золотник. Такой может потребоваться, чтобы подтянуть или заменить золотник, который начал пропускать воздух. У них всегда есть уплотнительное резиновое колечко внутри, а недостаток один – интересуют мальчишек-воришек. Те понимают, что с их помощью можно стравить воздух из шин как вашей машины, так и всех автомобилей на парковке.

Часть алюминиевых колпачков тоже имеют уплотнительное кольцо внутри, и потому могут быть отнесены к полезным. Но известны случаи, когда за зимний сезон, на протяжении которого колеса ежедневно купались в реагентах, колпачки корродировали так, что отвернуть их стоило огромного труда, а то и замены вентиля. Поэтому, если хотите установить подобные, то следует предварительно побрызгать резьбу силиконовым спреем.

Следующими идут колпачки, снять которые мешает не коррозия, а специальная конструкция. В боковую поверхность колпачка вкручивается крохотный винтик с внутренним шестигранником. После наворачивания колпачка затягивают винтик, и он своим острым концом врезается в резьбу вентиля. «Противоугонная» функция выполнена, но что будет, если винтик приржавеет (он же стальной!) или если потеряется крохотный Г‑образный ключ-шестигранник? К тому же резьба на вентиле страдает и после нескольких таких затяжек придет в негодность. Как бы не нажить на свою голову лишних проблем…

Колпачки-тонометры

Встречаются устройства двух типов. Первые – простейшие колпачки с резиновой диафрагмой. На нее с одной стороны воздействует давление воздуха, проникающее через постоянно открытый золотник, а с другой – тарированная пружинка. Как только давление воздуха в шине уменьшается, пружинка пересиливает, и показывается красный цилиндрик. Такие устройства выпускаются на разные давления, причем нужно внимательно смотреть, что именно предлагает вам продавец.

Простенькие индикаторы давления могут помочь при беглом осмотре машины перед поездкой.

Рабочее давление можно с трудом разглядеть на торцевой поверхности под пластиковым колпаком. К недостаткам таких индикаторов можно отнести отсутствие защиты от кражи и то, что они держат штатный золотник открытым.

Вторым способом оценки давления в шине будет колпачок с батарейкой, сенсорами давления и температуры. Иными словами, полноценная TPMS (Tire Pressure Monitoring System – система контроля давления в шинах), только не требующая разбортирования шины для установки датчика.

Датчики и центральное устройство связываются по радиоканалу. Принимающий прибор может питаться от салонного гнезда на 12 В. Встречаются варианты установки сверху на панель приборов, тогда на верхней плоскости может быть размещена солнечная батарея.

Такая система поможет отследить падение давления или аварийный рост температуры прямо во время ­движения. Классические внутренние датчики температуры и давления. Установка – только в мастерской.

Недостатком таких устройств будет довольно значительная масса колпачков‑датчиков (примерно 12 г вместе с контргайкой). А еще – необходимость периодической замены малораспространенной батарейки CR1632. Наконец, вас ждет возможность похищения сорванцами, не понимающими, что для работы необходим еще и прибор в салоне.

Кроме того, наш опыт показывает, что после покупки нелишне проверить точность датчиков, например с помощью одного из компрессоров с цифровыми манометрами.

Всем счастливого пути с хорошими вентилями и колпачками!

А о том, как самостоятельно заменить вентиль, мы еще расскажем. Заходите почаще!

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