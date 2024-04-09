Недорогие электронасосы с очень полезной функцией: тест 10 «качков»

Эксперты «За рулем» сравнили компрессоры для накачки шин до 4000 рублей

Из всех устройств, которые желательно возить с собой в автомобиле, важен компрессор для накачки шин. Как бы ни становились лучше дороги – покрышки продолжают время от времени ловить саморезы и прочие колюще-режущие предметы.

На этот раз мы испытали компрессоры, которые умеют самостоятельно отключаться после достижения требуемого давления. Брали те, что не дороже 4000 рублей. Таковых набралось десять.

Еще один компрессор намеренно взяли более дорогой – пусть будет эталоном, к которому надо стремиться.

Зачем такие нужны?

Компрессоры с автоотключением удобны при самостоятельной сезонной смене колес. Задал нужную величину – и всё: компрессор сам подкачает и идеально выровняет давление. Также полезно проверять давление перед дальней поездкой.

Замечено, что чем удобнее процедура, тем чаще ее проводит водитель. А тут всё максимально просто: и манометр и подкачка – «в одном флаконе».

Компрессор как средство повышения проходимости Если у вас в багажнике есть хороший компрессор, вы можете использовать снижение давления в шинах для повышения проходимости автомобиля. Давление на слабый грунт снижается, колеса получают большую площадь контакта и меньше проваливаются, что позволяет выбраться из грязи или снега. А при выезде на дорогу с твердым покрытием давление нужно восстановить.

Как испытывали

Все проверки мы провели на колесе с шиной размерностью 185/65 R15. Вначале накачивали ее до давления 2,5 бара. Это давление рекомендовано, например, для автомобиля Лада Ларгус с такими колесами.

Первым делом измерили время накачки пустого колеса. Такое случается, если вы только что заделали прокол – например, жгутиком. После самоостановки компрессора фиксировали температуру самой горячей точки его корпуса. Проверку правильности давления в шине вели с помощью эталонного манометра.

Вторым этапом испытаний была имитация накачки докатки кроссовера. Давление в докатках составляет чаще всего 4,2 бара, а ее объем приняли совпадающим с вышеупомянутой шиной.

Конечно, накачка колеса до такого давления – это довольно жесткий тест, но у большинства компрессоров заявлены давления до 10 бар, а вот оговоренное в инструкции время работы мы не превышали. К тому же на практике бывают ситуации, когда компрессору приходится работать довольно долго. Типичный пример – преодоление бездорожья, которое потребовало значительно снизить давление во всех шинах. При выезде на нормальную дорогу придется подкачивать все четыре колеса! Ситуация усугубится, если колеса еще и большие, как, например, у внедорожников.

Участники

Сделанные нами выводы относятся только к этой выборке и не могут служить основанием для суждения обо всей продукции в целом.

Сar air pump CZK-3634, КНР Автомобильный компрессор

Примерная цена 2200 ₽

Заявленная производительность –

Заявленное максимальное давление –

Полное отсутствие информации от производителя. Компрессор понравился удобными отсеками для шланга и провода. А вот показатели – плохие. Долгая накачка колеса, значительный нагрев. При попытке накачать докатку выходной штуцер компрессора расплавился, полностью выведя устройство из строя. Даже воздух из шины выходил, извините, вонючий. Незачет. Chameleon AC-210, КНР Автомобильный цифровой компрессор со светодиодным фонарем

Примерная цена 3500 ₽

Заявленная производительность 20 л/мин

Заявленное максимальное давление 8 бар

Заявленное время непрерывной работы 10 мин

Удобный корпус с отсеками для провода и шланга. Удобное управление. С накачкой шины справился не быстро, но уверенно. А вот докатку накачать не смог: хитрый производитель ограничил время работы всего 10 минутами. Так сжечь компрессор не получится, но и помощник из него никудышный. И цена солидная. Рекомендовать не можем.

Climart CA-35L, КНР Автомобильный компрессор

Примерная цена 2700 ₽

Заявленная производительность 35 л/мин

Заявленное максимальное давление 9 атм

Заявленное время непрерывной работы 30 мин

Компрессор имеет небольшой удобный и понятный пульт управления. Синяя подсветка дисплея с крупными цифрами. Яркий фонарь, работающий в непрерывном и мигающем режиме. Хорошие показатели при накачке шины. Рекомендуем. Eplutus EL-03 Портативный насос для шин

Примерная цена 2700 ₽

Заявленная производительность –

Заявленное максимальное давление 150 PSI

Заявленное время непрерывной работы –

Устройство компактное и красивое. Но символы на кнопках в полумраке уже не видны. Качает автомобильную шину очень медленно, больше пригоден для мячей, велосипедов и самокатов. С докаткой не справился – сработал встроенный тепловой предохранитель. Зато не сгорел: и на том спасибо. Для автомобилиста – не рекомендуем.

Kakusiga KSC-1154, КНР Компактный электронасос

Примерная цена 2400 ₽

Заявленная производительность –

Заявленное максимальное давление 10 бар

Заявленное время непрерывной работы 20 мин

Дисплей отображает давление огромными белыми цифрами. А вот программировать неудобно – кнопки расположены на боковой стороне устройства, поэтому запомнить их расположение может только человек, который каждый день работает с компрессором по нескольку раз. Качает медленно, нагрев высокий. Подойдет лишь для накачки велосипедов, самокатов и мячей. Рекомендовать не можем. Kolben 22R Воздушный компрессор

Примерная цена 2300 ₽

Заявленная производительность 27 л/мин

Заявленное максимальное давление 100 PSI

Заявленное время непрерывной работы –

Устройство типа «два в одном». В углублении корпуса компрессора расположен манометр, который можно вынуть и использовать отдельно. Контакты, соединяющие манометр с корпусом компрессора, делают его «умным». Компрессор без «головы» может просто накачивать колеса без установки давления. Яркий фонарь. Единственный гипотетический недостаток – неизбежная со временем потеря герметичности соединения головы и компрессора по воздушному контуру. Показатели накачки хорошие. Рекомендуем любителям оригинальных решений.

Stvol SCR45D Компрессор автомобильный

Примерная цена 4000 ₽

Заявленная производительность 45 л/мин

Заявленное максимальное давление 10 атм

Заявленное время непрерывной работы 30 мин

Дисплей устройства имеет большие размеры, но информация на нем выглядит излишней. Например, круговая шкала, напоминающая спидометр, показывает процент достигнутого давления. Фонарь обеспечивает хорошую подсветку места работы. Накачивает колесо с достаточной скоростью, но при этом сильно греется. Дорог. Можно использовать при отсутствии альтернативы. Zipower PM6525, КНР Автомобильный компрессор с цифровым манометром

Примерная цена 1700 ₽

Заявленная производительность 20 л/мин

Заявленное максимальное давление 10 атм

Заявленное время непрерывной работы 15 мин

Компрессор имеет удобный отсек для провода и шланга. Программировать уровень давления просто. Но при работе показал низкую скорость накачивания и очень высокий нагрев. Последний привел к срыву шланга с выходного штуцера насоса. Починить можно, заменив хомут, но доверия такому компрессору уже нет. Рекомендовать не можем.

Качок К70, КНР Автомобильный компрессор

Примерная цена 6500 ₽

Заявленная производительность 40 л/мин

Заявленное максимальное давление 10 атм

Заявленное время непрерывной работы 30 мин

Дорогой компрессор хорошо выглядит, да и работает на свои деньги. Показатели накачивания колеса почти вдвое лучше, чем у бюджетных собратьев. Удобен длинный витой шланг, прячущийся в корпус. К недостаткам можно отнести разве что значительные габариты и повышенную шумность. При наличии средств – однозначно рекомендуем. Маякавто АС590 Компрессор автомобильный

Примерная цена 2000 ₽

Заявленная производительность 35 л/мин

Заявленное максимальное давление 10 атм

Заявленное время непрерывной работы 20 мин

Компрессор в классическом форм-факторе. Вместо стрелочного манометра установлена электронная цилиндрическая коробочка с удобным дисплеем. Подсветка синяя, выбор режима прост. Нет встроенного фонарика. Накачивает шину быстро, но и нагрев при больших давлениях немалый. Высокий ток потребления. Недорог. Можно использовать, если отсутствие подсветки не критично.

Подводим итоги

Точность электронных датчиков давления у всех приборов оказалась на высоте. Погрешность при проверке образцовым манометром не превысила 0,08 бара – не сравнить со стрелочными манометрами. Это позволяет рекомендовать все изделия для подгонки давления после небольшого падения, которое наблюдается даже у хороших (практически герметичных) колес после сезонного хранения.

Устройство Сar air pump CZK‑3634 пострадало больше всех. От головки цилиндра штуцер просто отвалился, размягчившись от температуры. Починить нельзя. У компрессора Zipower PM6525 «задубел» выпускной клапан, головка цилиндра почернела, а с ее выходного штуцера сорвало шланг. Налицо сильный перегрев.

Дизайн манометра компрессора Stvol SCR45D непривычен. Компрессор Kolben 22R состоит из двух частей: манометр со «встроенным интеллектом» и, собственно, компрессор. Каждая часть может работать отдельно.

Моторчик в компрессоре Kakusiga KSC‑1154 – как в небольших детских игрушках, но обе шестерни редуктора – металлические. От высокой температуры практически ­развалилось уплотнительное кольцо Kakusiga KSC‑1154.

А вот дальше начались проблемы. Прежде всего – с маломощными компрессорами. Часть устройств мощностью меньше 100 Вт вышли из строя, а другие показали очень сильный нагрев и чересчур вялую работу. Зато устройства с большим током потребления быстрее накачивали шину и не так сильно грелись.

Лучшим из проверенных компрессоров стал «свадебный генерал» – дорогостоящий Качок К70. Из бюджетных наше одобрение получили Climart CA‑35L, Kolben 22R, а также, с оговорками, Stvol SCR45D и Маяк-авто АС590. Итого – меньше ­половины.

Разное давление?

У некоторых автомобилей давление в передних и задних шинах разное, что несколько снижает полезность испытанных нами компрессоров – их приходится перепрограммировать.

Производители идут на такой шаг из-за разной нагрузки, приходящейся на оси, а также для настройки желаемых устойчивости, управляемости и плавности хода машины. Вот и приходится заставлять владельца поддерживать разные «бары».

Ранее проверку «За рулем» прошли компрессоры с цифровой индикацией