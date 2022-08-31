Как отремонтировать шину — подробная инструкция «За рулем»

Желаем, чтобы наши советы никогда вам не пригодились! Но настоятельно рекомендуем запастись подходящим ремкомплектом.

Шинный ремкомплект обязательно должен находиться в багажнике — никогда не знаешь, когда он может понадобиться. Выбрать подходящий вам поможет наш тест 14 ремкомплектов, а заделать порез или прокол — советы экспертов «За рулем».

Если прокололись: 6 важных замечаний

Используйте только «классические» жгутики, армированные синтетическими нитями. Внешне они напоминают крученую веревку, пропитанную резиноподобным составом. Не используйте ни конические затычки, ни полоски без арматуры.

Перед началом ремонта подкачайте колесо хотя бы до 0,5–1,0 бар.

Если вы сомневаетесь в качестве своего ремонта, переставьте отремонтированное колесо назад.

Если прокол обнаружен во время движения, а провести немедленный ремонт невозможно, не спешите удалять торчащий из шины гвоздь или саморез (последний можно даже подтянуть отверткой). Пока он на месте, шина будет спускать не так быстро. Лучше, добираясь до шиномонтажа, время от времени подкачивать проколотое колесо.

Помните, что при наличии в наборе клея установка жгутика становится проще, а шансы на долгий срок службы – выше.

Если набор долго валялся в багажнике и клей высох, вместо него можно воспользоваться бензином (но не дизтопливом).

Какие инструменты понадобятся для ремонта шины?

Все наборы продаются либо в блистерной упаковке, либо в полиэтиленовом пакете. Однако еще в магазине можно осмотреть рабочие поверхности инструментов и сделать правильный выбор. В набор для установки жгутиков обычно входят два инструмента: прочистка, которой зачищается дырка в шине, и шило с отверстием – собственно для введения жгута.

Прочистка, она же зачистка или, еще проще, ковырялка, встречается трех видов. Завитая спиралью многогранная заготовка достаточно хорошо чистит отверстие от грязи и совсем не травмирует металлокорд. Прочистка с косой насечкой напоминает рашпиль. Если ее зубчики не слишком острые, то и ее тоже можно использовать, но подача клея в отверстие при этом будет хуже.

Прочистку с острыми агрессивными зубьями использовать категорически не советуем. Пользоваться ею очень тяжело, при этом постоянно что-то хрустит, а ведь это – корд вашей шины!

От прочистки – к шилу с прорезным игольным ушком.

Раздвоенный кончик должен быть достаточно острым, а щель между половинками минимальной, иначе его будет трудно ввести в отверстие. Есть риск, что нить металлокорда попадет в прорезь. Отверстие для продевания жгутика должно иметь неострые края. И, главное, посмотрите, легко ли будет жгутику выйти через прорезь уже внутри шины. Для удобства можно опилить выход из уха надфилем, получив идеальный ­профиль.

Самые удобные инструменты – те, у которых рукоятка Т‑образная.

Какие расходники понадобятся?

Жгутики лучше брать потолще. На­ ощупь, даже сквозь полиэтилен, они должны быть мягкими.

С клеем установка жгутиков проще и надежнее – при выдергивании шила он работает как смазка, облегчая движение. Тюбик должен казаться тяжелым, что говорит о том, что содержимое не высохло.

В крайнем случае любые жгутики можно установить и без клея, смочив их бензином.

Что еще надо иметь?

Без компрессора нет смысла и затевать работу. Найти отверстие, если его оставил гвоздь в доске, а не саморез, оставшийся в шине, поможет вода, желательно мыльная. Удалить саморез порой очень трудно, поэтому пригодятся пассатижи. Когда жгутик уже установлен, следует обрезать выступающие наружу хвосты вровень с протектором. А нож, как выяснилось, в комплект входит редко.

Как заделать?

Находим отверстие в шине. Отверстия до 6 мм жгутики заделывают свободно, хотя известны случаи заделки сразу пучком жгутиков пробоин в боковине до 15 мм.

В передней шине отверстие можно найти, не снимая, а лишь повернув колесо и прокатывая автомобиль. Заднее чаще всего надо снимать.

Если отверстия сразу не видно, то поливаем шину мыльной водой.

Удаляем виновника прокола.

Сушим место прокола.

Чистим отверстие несколькими движениями прочистки, двигаясь под тем же углом, что и предмет, проколовший шину.

Наносим на прочистку клей и парой движений вносим клей в отверстие.

Вставляем жгутик в шило.

Наносим на шило и поверхность жгутика клей.

С силой вталкиваем шило в отверстие, но контролируем глубину, чтобы не провалились концы и чтобы не оставить весь жгутик внутри шины.

Вынимаем шило – жгутик остается.

Коротко обрезаем хвосты жгутика. На блоке протектора – «в ноль», в канавке – чуть можно оставить снаружи.

Накачиваем шину, проверяем результат.

