Пробил покрышку: 6 решений (не снимая колеса)

Безусловно, самое правильное — установить запаску и ехать на шиномонтаж, чтобы починить поврежденное колесо. Но ситуации бывают разные. Иногда «правильный» вариант недоступен. Выручат обычный саморез, клей и отвертка.

Отремонтировать на месте (2 способа)

Комплект для ремонта шин стоит примерно 100–150 рублей. Обязательно запаситесь таким перед дальней дорогой.

Если вы прокололи шину каким-то острым предметом на дороге (именно прокололи, то есть это не порез длиной в несколько сантиметров), то ее можно залатать своими руками. При этом даже необязательно снимать колесо. Для этого нужны некоторые навыки и знания, но главное иметь при себе ремонтный набор и подходящий инструмент — обычно все необходимое можно купить в гипермаркете.

Весь процесс ремонта мы сняли на видео. Для наглядности, колесо все же демонтировали с машины, но это, повторюсь, необязательно.

Совет: Если справились с ремонтом сами, то посещать шиномонтажную мастерскую после этого необязательно. Но если есть малейшие сомнения в том, что все сделали правильно, лучше довериться профессионалу. В мастерской могут сделать внутреннюю заплатку или так называемый «гриб» (по сути это жгут и заплатка одновременно) — более надежный и долговечный способ ремонта. Особенно если речь о боковом проколе, когда повреждена не протекторная часть шины, а более тонкая боковина.

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Есть еще один вариант самостоятельного ремонта. С помощью аэрозольного жидкого герметика. Такие продаются в баллонах. Цена: от 400 до 1000 руб. в зависимости от производителя и объема.

Первым делом следует извлечь посторонний предмет из места прокола и поддомкратить проблемное колесо — нужно, чтобы колесо свободно вращалось. После этого залить герметик внутрь шины через вентиль. Покрутить колесо для распределения состава внутри шины. Затем нужно накачать колесо и немного проехать с небольшой скоростью, чтобы герметик равномерно распределился по внутренней поверхности шины.

Имейте в виду: если отверстие большое, то герметик может и не справиться. Кроме того, он, вероятно, повлияет на балансировку колеса. Так что посетить шиномонтаж в итоге придется.

А что, если прокол есть, но колесо не спустило?

Если острый предмет (гвоздь или саморез) остался в шине, считайте, что вам повезло. Но насколько он там задержится — вопрос из разряда риторических. Возможно, один день, а может и сезон. Пример из личного опыта. Однажды заметил саморез в заднем колесе своего автомобиля. Дело было в феврале — не за горами очередная сезонная переобувка. Давление в колесе не снижалось, поэтому решил ничего не делать до переобувки. Так и проездил пару месяцев без каких-либо эксцессов.

Теперь о факторах, без которых я бы на это не решился (и вам не советую):

Поездки предстоят только по городу , то есть на относительно небольшой скорости. Никаких загородных поездок на высокой скорости не планировалось.

, то есть на относительно небольшой скорости. Никаких загородных поездок на высокой скорости не планировалось. В багажнике имеется исправная, накачанная запаска и весь необходимый инструмент для замены колеса.

и весь необходимый инструмент для замены колеса. Саморез обнаружился в заднем, а не в переднем колесе: в случае резкой потери давления, сохранить контроль над машиной легче. Впрочем, проблемное колесо можно в любой момент переставить на заднюю ось. Но если уж взялись за эту работу, проще сразу установить запаску.

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Дополнительное условие, которое подтолкнуло меня к решению ничего не делать: зимний комплект шин дохаживал последний сезон. Больше я на нем ездить не планировал. В итоге сэкономил время и деньги, которые пришлось бы потратить на ремонт шины.

Пока виновник прокола остается в шине, есть шанс, что давление не изменится или будет снижаться медленно. В обоих случаях на машине можно передвигаться. Так что не вынимайте саморез сразу же, как только его обнаружили. Это инстинктивное желание очень сложно перебороть. Если совладаете с собой, то сможете доехать до шиномонтажной мастерской.

Спущенное колесо обнаружилось после длительной стоянки — тогда как?

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Скорее всего, прокол медленный. Если не хотите возиться с установкой запаски, рекомендую накачать спущенное колесо. Компрессор должен быть в багажнике любого автомобиля. Если у вас его нет, это отличный повод купить.

Накачали. Теперь оцените, как быстро будет снижаться давление. Если через минуту-другую колесный диск не распластает шину по дороге, можно попробовать доехать до шиномонтажа своим ходом. Возможно, по пути придется один или несколько раз подкачать колесо. Но это в любом случае проще, чем домкратить машину и откручивать болты колеса. Все-таки даже для такой нехитрой операции нужны некоторые навыки. По крайней мере, для девушки вариант с подкачкой шины будет предпочтительнее.

Важно: не допускайте, чтобы давление в шине снизилось ниже 1,5 атмосферы. Поездка с таким давлением может привести к необратимым повреждениям шины (разрушится корд). И ремонт прокола уже не понадобится.

А что, если утечка по ободу диска?

Тоже распространенный случай. И часто бывает, что накачать такое колесо обычным (не профессиональным) компрессором не получается. Попробуйте накачать без золотника. Дело в том, что он создает изрядное сопротивление компрессору. Выкрутите его, накачайте шину и быстро вкрутите обратно. Без золотника поток воздуха увеличится. Если и это не помогло, можно вывесить колесо с помощью домкрата. Это тоже снизит сопротивление и улучшит прилегание шины к диску.

Вот только не решит проблему раз и навсегда. Если колесо спустило раз, это повторится. Не затягивайте с ремонтом.

Если под рукой вообще ничего нет?

Тяжелый случай. Но тоже не безвыходный. Есть «временное» решение. Для начала определите место прокола. Для этого полейте шину водой. Повреждение обнаружит себя пузырьками воздуха. А теперь вспомните про саморез, который остался в моей шине. Проделайте то же самое: вкрутите в место прокола саморез. Его можно выкрутить из обивки двери, к примеру. Если найдете еще и универсальный клей, шансов обеспечить крепкую временную заплатку будет больше.

Желаю, чтобы ни один из этих советов вам так и не пригодился.

Фото: depositphotos