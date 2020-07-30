Пробил покрышку: 6 решений (не снимая колеса) — журнал За рулем

Пробил покрышку: 6 решений (не снимая колеса)

Безусловно, самое правильное — установить запаску и ехать на шиномонтаж, чтобы починить поврежденное колесо. Но ситуации бывают разные. Иногда «правильный» вариант недоступен. Выручат обычный саморез, клей и отвертка.

Отремонтировать на месте (2 способа)

Комплект для ремонта шин стоит примерно 100–150 рублей. Обязательно запаситесь таким перед дальней дорогой.
Комплект для ремонта шин стоит примерно 100–150 рублей. Обязательно запаситесь таким перед дальней дорогой.

Если вы прокололи шину каким-то острым предметом на дороге (именно прокололи, то есть это не порез длиной в несколько сантиметров), то ее можно залатать своими руками. При этом даже необязательно снимать колесо. Для этого нужны некоторые навыки и знания, но главное иметь при себе ремонтный набор и подходящий инструмент — обычно все необходимое можно купить в гипермаркете.

Весь процесс ремонта мы сняли на видео. Для наглядности, колесо все же демонтировали с машины, но это, повторюсь, необязательно.

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Совет: Если справились с ремонтом сами, то посещать шиномонтажную мастерскую после этого необязательно. Но если есть малейшие сомнения в том, что все сделали правильно, лучше довериться профессионалу. В мастерской могут сделать внутреннюю заплатку или так называемый «гриб» (по сути это жгут и заплатка одновременно) — более надежный и долговечный способ ремонта. Особенно если речь о боковом проколе, когда повреждена не протекторная часть шины, а более тонкая боковина.

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Есть еще один вариант самостоятельного ремонта. С помощью аэрозольного жидкого герметика. Такие продаются в баллонах. Цена: от 400 до 1000 руб. в зависимости от производителя и объема.

Первым делом следует извлечь посторонний предмет из места прокола и поддомкратить проблемное колесо — нужно, чтобы колесо свободно вращалось. После этого залить герметик внутрь шины через вентиль. Покрутить колесо для распределения состава внутри шины. Затем нужно накачать колесо и немного проехать с небольшой скоростью, чтобы герметик равномерно распределился по внутренней поверхности шины.

Имейте в виду: если отверстие большое, то герметик может и не справиться. Кроме того, он, вероятно, повлияет на балансировку колеса. Так что посетить шиномонтаж в итоге придется.

А что, если прокол есть, но колесо не спустило?

Если острый предмет (гвоздь или саморез) остался в шине, считайте, что вам повезло. Но насколько он там задержится — вопрос из разряда риторических. Возможно, один день, а может и сезон. Пример из личного опыта. Однажды заметил саморез в заднем колесе своего автомобиля. Дело было в феврале — не за горами очередная сезонная переобувка. Давление в колесе не снижалось, поэтому решил ничего не делать до переобувки. Так и проездил пару месяцев без каких-либо эксцессов.

Теперь о факторах, без которых я бы на это не решился (и вам не советую):

  • Поездки предстоят только по городу, то есть на относительно небольшой скорости. Никаких загородных поездок на высокой скорости не планировалось.
  • В багажнике имеется исправная, накачанная запаска и весь необходимый инструмент для замены колеса.
  • Саморез обнаружился в заднем, а не в переднем колесе: в случае резкой потери давления, сохранить контроль над машиной легче. Впрочем, проблемное колесо можно в любой момент переставить на заднюю ось. Но если уж взялись за эту работу, проще сразу установить запаску.

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Дополнительное условие, которое подтолкнуло меня к решению ничего не делать: зимний комплект шин дохаживал последний сезон. Больше я на нем ездить не планировал. В итоге сэкономил время и деньги, которые пришлось бы потратить на ремонт шины.

Пока виновник прокола остается в шине, есть шанс, что давление не изменится или будет снижаться медленно. В обоих случаях на машине можно передвигаться. Так что не вынимайте саморез сразу же, как только его обнаружили. Это инстинктивное желание очень сложно перебороть. Если совладаете с собой, то сможете доехать до шиномонтажной мастерской.

Спущенное колесо обнаружилось после длительной стоянки — тогда как?

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Скорее всего, прокол медленный. Если не хотите возиться с установкой запаски, рекомендую накачать спущенное колесо. Компрессор должен быть в багажнике любого автомобиля. Если у вас его нет, это отличный повод купить.

Накачали. Теперь оцените, как быстро будет снижаться давление. Если через минуту-другую колесный диск не распластает шину по дороге, можно попробовать доехать до шиномонтажа своим ходом. Возможно, по пути придется один или несколько раз подкачать колесо. Но это в любом случае проще, чем домкратить машину и откручивать болты колеса. Все-таки даже для такой нехитрой операции нужны некоторые навыки. По крайней мере, для девушки вариант с подкачкой шины будет предпочтительнее.

Важно: не допускайте, чтобы давление в шине снизилось ниже 1,5 атмосферы. Поездка с таким давлением может привести к необратимым повреждениям шины (разрушится корд). И ремонт прокола уже не понадобится.

А что, если утечка по ободу диска?

Тоже распространенный случай. И часто бывает, что накачать такое колесо обычным (не профессиональным) компрессором не получается. Попробуйте накачать без золотника. Дело в том, что он создает изрядное сопротивление компрессору. Выкрутите его, накачайте шину и быстро вкрутите обратно. Без золотника поток воздуха увеличится. Если и это не помогло, можно вывесить колесо с помощью домкрата. Это тоже снизит сопротивление и улучшит прилегание шины к диску.

Вот только не решит проблему раз и навсегда. Если колесо спустило раз, это повторится. Не затягивайте с ремонтом.

Если под рукой вообще ничего нет?

Тяжелый случай. Но тоже не безвыходный. Есть «временное» решение. Для начала определите место прокола. Для этого полейте шину водой. Повреждение обнаружит себя пузырьками воздуха. А теперь вспомните про саморез, который остался в моей шине. Проделайте то же самое: вкрутите в место прокола саморез. Его можно выкрутить из обивки двери, к примеру. Если найдете еще и универсальный клей, шансов обеспечить крепкую временную заплатку будет больше.

Желаю, чтобы ни один из этих советов вам так и не пригодился.

Фото: depositphotos

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