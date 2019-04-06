7 резиновых сигналов: что шина говорит о проблемах автомобиля

Это может быть и техническая неисправность, и жалоба на слишком резкую манеру вождения.

Многие автомобилисты смотрят на шины мельком и с одной целью — быстренько оценить визуально, не спущено ли колесо. А те, у кого машина посовременнее, с системой контроля давления, наверное, не делают и этого. Зря! Состояние протектора может рассказать о многом. А халатное отношение обернется двойными потерями: заплатите не только за ремонт основной неисправности, но и за убитые шины. Причем вторая статья расхода может оказаться в разы внушительнее.

Износ центральной части протектора

Стершийся рисунок по центру сигнализирует о перекачанных колесах. Снизьте давление до рекомендованного производителем автомобиля, и проблема уйдет. Протектор, конечно, не нарастет, но момент списания резины отложите.

Износ обеих боковых частей протектора

Материалы по теме Как самому переобуть машину — подробная инструкция

Тоже не в порядке давление . На этот раз оно слишком низкое: центр «проваливается», и колесо опирается на края. За счет жестких боковин шины они держат нагрузку.

В обоих случаях страдают управляемость и торможение, потому что шина не имеет расчетного пятна контакта с дорогой. Лучше использовать профессиональный компрессор. Те манометры, что установлены на недорогих компрессорах, часто врут.

Износ внутренней или внешней стороны протектора

Самый простой рецепт — посетить стенд регулировки и выставить развал колес. Настройки «уходят» не только после работ по подвеске, но и от возраста. Их долговечность зависит от конкретной модели и условий езды. На разбитой дороге все случится быстрее.

Износ шины с диагональными следами

Такой характер повреждений свидетельствует о нарушении схождения колес. Машина едет прямо, а шины стоят под углом. Нормального вращения нет, и асфальт протирает протектор по диагонали. Износ может наблюдаться по всей ширине рабочей поверхности или по краям. В последнем случае сбиты еще и углы развала.

Два этих типа износа могут быть следствием и неисправностей в подвеске. Все зависит от ее архитектуры и предусмотренных заводом регулировок. Например, из личного опыта: на древнем Volkswagen Golf Country износ внутренней окружности задних шин вылечился заменой уставших пружин и амортизаторов. Вместе с «осанкой» у машины автоматически исправилась и «поступь».

Износ пятнами и полосами, проявление «ям» на протекторе

Надо проверять балансировку колес, тормоза и ходовую часть. Причиной может стать любая их деталь. Но справедливости ради отмечу, что при таких дефектах шин сложно не заметить отклонения в поведении автомобиля. В частности, чтобы убить разбалансировкой колес протектор, нужно проездить с вырывающимся из рук рулем не одну тысячу километров. В результате замены потребуют еще и детали подвески.

Мы подготовили небольшую памятку различных типов износа шин:

Впрочем, есть и другие варианты износа покрышек, причиной которой не является неисправность автомобиля.

Обычный преждевременный износ шин

Материалы по теме 7 главных принципов выбора летних шин

Нередко водители видят проблему в том, что резина изнашивается равномерно, но слишком быстро. Это не признак неисправности автомобиля. Если активно «уходит» только пара ведущих колес, стоит пересмотреть манеру вождения. Ну или смириться, что «спортсменам» езда на машине обходится дороже во всех аспектах.

Если же достаточно быстро стираются все четыре колеса, вам не повезло с выбором модели шин. Для некоторых шин, которые обеспечивают отменные сцепные свойства, характерен малый ресурс. Одно без другого, как вы понимаете, невозможно. Впрочем, бывает, что быстро изнашиваются и те шины, которые нельзя похвалить за выдающиеся управляемость или торможение.

Трещины на протекторе

А вот это уже не вина машины или водителя. Таким способом резина намекает на то, что свое отходила. У нее по-прежнему может быть «жирный» протектор, но все же это звоночек: ездить пока можно, но уже присматривайте шины на замену. Обычно проявляется на летних шинах после 5–6 лет. Чуть позже появляется биение руля на ходу. Балансировка не поможет. Причина в том, что деформировалась силовая структура шины: вылезла грыжа или корд «пошел винтом». Вариант один — покупка новых шин. И побыстрее, пока дисбаланс не привел к неисправности подвески.