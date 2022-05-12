Все зависит от характера повреждения и способа ремонта.

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— Известно, что каждая шина рассчитана на определенную скорость, нагрузку и так далее. А меняются ли эти характеристики после ремонта проколов?

— Согласно Техническому регламенту, шина считается непригодной к эксплуатации при наличии местных повреждений шин (пробои, сквозные и несквозные порезы и прочие), которые обнажают корд, а также расслоений в каркасе, брекере, борте (вздутия), местном отслоении протектора, боковины и герметизирующего слоя.

Под протектором современной шины обычно лежат четыре слоя брекера (широкого ремня или пояса). Обычно два из них сплетены из стальных нитей, еще два — из полиэстера либо нейлона.

При проколе острым гвоздем или шурупом брекерные слои обычно не повреждаются, их нити слегка раздвигаются, потому несущая способность шины вряд ли снизится. Для уверенности рекомендую тщательно осмотреть место прокола изнутри шины и убедиться, что повреждений (разрывов) нет.

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Если речь идет о порезе, то за этим стоит повреждение брекерных лент, причем чем длиннее порез, тем значительнее разрыв. Соответственно, прочностные характеристики шины снижаются, поскольку ремонт представляет собой лишь герметизацию. Вваренные в резину брекерные слои отремонтировать невозможно.

Порез длиной не более 2–3 сантиметров еще можно отремонтировать вулканизацией, но эксплуатировать шину можно будет лишь с ограниченными нагрузкой и скоростью.

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