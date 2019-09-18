Как накачать колесо без насоса? 5 мифов и 2 рискованных способа

В интернете бродит немало статей на тему «Как накачать колесо, не имея компрессора». Какие из этих приемов эффективны и безопасны, а к каким прибегать не следует, рассказывает эксперт «За рулем».

Материалы по теме Если я меняю колеса, нужно ли мне балансировать их каждый сезон?

В городе накачать колесо — не проблема. Всегда найдется поблизости запасливый автолюбитель, который одолжит компрессор. В крайнем случае можно доехать до ближайшего магазина автозапчастей и купить этот полезный девайс. Но если нужда накачать колесо застала в дальней дороге, на пустынной трассе, придется подключить смекалку.

Совсем банальный способ — обратиться к профессионалам, то есть водителям грузовиков. Дело в том, что любой грузовик с пневматическими тормозами может подать осушенный и очищенный воздух с большим давлением по шлангу, который у запасливого водителя-дальнобойщика всегда с собой.

Сейчас на многих АЗС предусмотрены пункты для подкачки шин, и, возможно, проще всего довезти до него колесо на попутке и так же вернуться обратно к своей машине. Если же все вышеперечисленное не подошло, то почитайте о тех приемах, которые мы лично проверили на эффективность:

1. Аэрозольные баллончики

Присоединить баллончик (любой) к ниппелю не так сложно. Давление внутри баллона — 1,8 —2,8 бара. Важно, чтобы содержимое не растворяло резину и не застывало, как например, строительная пена.

Тут, конечно, хороши баллончики со сжатым воздухом, предназначенные для продувки, например, оргтехники. Но внутренний объем колеса автомобиля малого класса составляет около 20–25 л. Для накачки потребуется несколько коробок с баллончиками. Неприемлемо!

2. Тормозная система

Можно подсоединить вентиль шины к штуцеру главного тормозного цилиндра, предварительно осушив бачок. После этого начинаем нажимать на педаль тормоза так, как это обычно делают при прокачке тормозов при замене тормозной жидкости. Чтобы накачать колесо, потребуется гигантское количество нажатий. Неприемлемо!

3. Турбонаддув

Подсоединить шланг к воздушному тракту после турбокомпрессора. Давление наддува в магистрали между компрессором и впускными клапанами обычных (не спортивных) моторов недостаточно для накачки колеса. Как ни газуй — неприемлемо!

4. Огнеопасный способ

Продвинутым автолюбителям известен способ переброски бортового кольца через хамп колесного диска с помощью взрыва паров топлива. В интернете полно роликов на эту тему.

Обычно при этом советуют вывернуть золотник из вентиля. Интересно, что будет, если этого не сделать? Нам-то нужно сохранить давление. Мы провели эксперимент и получили неудовлетворительный результат. При таком методе можно обеспечить в колесе совсем не большое давление — порядка 0,2 бара. Способ и правда позволяет блестяще справиться с задачей переброски боковины через хамп, но для накачки он не годится!

5. Огнетушитель

А вот это, пожалуй, самый необычный способ накачки шины. Проведя эксперимент с большим 6-килограммовым огнетушителем, удалось поднять давление на совсем смешную величину в пару десятых бара. И это несмотря на вывернутый золотник. Все вокруг покрылось довольно противным порошком. Неприемлемо!

В багажнике у среднестатистичекого автовладельца обычно имеется огнетушитель порошкового типа. Порошковый огнетушитель довольно большого объема сработал из рук вон плохо. Колесо накачать так и не удалось.

6. Выхлопная система

Если сумеете пристроить шланг к выхлопной трубе, то таким способом накачать колесо можно. Двигатель способен обеспечить давление в два и более бара при герметичной системе выпуска и если «поддать газку». Способ допустим, но лишь в крайнем случае. Дело в том, что при таком способе может пострадать каталитический нейтрализатор, а то и гофр системы выпуска отработавших газов.

Самое сложное — добиться герметичности стыка тоненького шланга с выхлопной трубой. В дело могут пойти самые разные колпачки от флаконов, шайбы, водопроводные сгоны. Что окажется под рукой. Уплотнить соединение поможет изолента.

7. Из других колес

Материалы по теме Хочешь подкачать колесо — домкрать машину! Развенчиваем миф

При помощи шланга можно перебросить часть воздуха из других колес в то, которое мы должны накачать. Способ сложный, потому что механизм вентиля будет препятствовать такой процедуре. Если вывернем золотники, рискуем оставить без воздуха несколько колес. Но даже если удастся обойтись минимальными потерями, давление во всех колесах получится недостаточным. В лучшем случае 75% давления останется в колесах. Без предварительной подготовки, заключающейся в сборке шланга с двумя наконечниками вроде тех, что установлены на компрессоре, пробовать такой способ не рекомендуем!

***

Альтернативные способы накачки шин сложны, неудобны, требуют предварительной подготовки и могут повредить автомобиль. Поэтому посоветуем всегда иметь исправную и накачанную запаску. А на всякий случай следует возить с собой портативный электрический компрессор. Пригодится не себе, так менее запасливому автолюбителю.