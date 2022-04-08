Недорогие шинные компрессоры типа «Торнадо»: экспертиза «За рулем»

Устройства для накачки шин очень похожи друг на друга — но ведут себя по-разному.

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Автомобильные компрессоры Tornado известны на рынке давно. Их конструкция оказалась довольно удачной, и появление многочисленных клонов было предсказуемо.

Эксперты «За рулем» — старейшего и самого популярного автомобильного издания в России — приобрели 11 схожих внешне устройств, чтобы выявить среди них самое достойное.

Как испытывали

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— сопоставили заявленные и фактические данные компрессоров;

— оценили максимальное давление, развиваемое ими;

— сравнили время накачивания;

— проверили точность работы;

— испытали на морозостойкость.

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А под занавес провели ресурсные испытания: кто выдержит десяток 15‑минутных циклов и насколько после этого «просядут» исходные характеристики?

Мы накачивали лабораторный баллон объемом 13,4 литра последовательно до 2, 3 и 4 атм, измеряя скорость накачивания, сверяя показания манометров с поверенным прибором РОСМА и контролируя потребляемую силу тока. Кроме того, оценивали максимальное давление, развиваемое компрессором с перекрытым шлангом.

Участники

A2DM Примерная цена* 2000 ₽

Вместо 10 атм выдал всего 8 атм. Пускается только при отсутствии давления в магистрали: сначала надо включить, а уже потом подсоединять к накачива­емому колесу. После заморозки вообще отказался работать, пока не нагрелся. В ходе ресурсных испытаний помер на последнем цикле. Уверенный незачет. Airline CA-030-18S Примерная цена 2000 ₽

Выдержал все испытания. Качает быстро, шумит средне. Зачет.

* Здесь и далее цена по состоянию на 16.03.2022.

Arnezi Примерная цена 3000 ₽

Качает долго. На девятом цикле перестал создавать давление, затем расплавился пластиковый кожух цилиндра. Незачет. Tornado Air Erupt Примерная цена 2100 ₽

При заявленном максимальном давлении 10 атм манометр рассчитан только на 7 атм — это как? Сильно шумит. На морозе замерз. На четвертом цикле ресурсных испытаний разорвало шатун. Уверенный незачет.

Gigant GAC-30 Примерная цена 2100 ₽

Выдержал все испытания. Качает быстро, шумит средне. Зачет.



Golden Snail Примерная цена 1800 ₽

Запускается только при отсутствии давления в магистрали, а ток подпрыгивает до 25 А! Странный манометр: цена деления 0,5 атм, градуировка до 20 атм. При фактическом давлении 4 атм показывает вдвое больше! После заморозки оторвался провод в штекере. Уверенный незачет.

Megapower Примерная цена 2600 ₽

Работает тихо, мороза не испугался. Однако на четвертом цикле остановился — расплавилась изоляция провода, передавленная винтом крепления крышки, — в итоге провод отгорел и испытания закончились. ­Незачет. ON Примерная цена 2000 ₽

При заявленном максимальном давлении 10 атм манометр имеет шкалу только до 7 атм. После охлаждения не включился. Незачет.

Skyway Примерная цена 1900 ₽

Самый тихий компрессор в выборке. В ходе ресурсных испытаний начала плавиться пластиковая крышка кожуха, однако компрессор все же сохранил работоспособность, добравшись до финиша. Но безоговорочно рекомендовать все-таки не можем. Voin АС-580 Примерная цена 2800 ₽

Компрессор споткнулся в самом конце испытаний, когда выяснилось, что длительная работа оказалась для него пагубной. Пусковой ток при давлении 1,8 атм составил аж 27 А — это незачет. Автостоп Примерная цена 2000 ₽

Единственное изделие в выборке, у которого фактическая длина провода оказалась меньше заявленной: разница — 20 см. Работает громче других, но при этом давление создает шустрее остальных. В целом — зачет.

На пути к победе

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Первые серьезные «проколы» не заставили себя ждать. Компрессор A2DM выдает не 10 атм, а только 8. Мало того, при давлении свыше 2 атм он вообще не способен «стартануть»! Хотите подкачать колесо, а компрессор упрямится: мол, ты меня сначала включи, а уже потом цепляй к вентилю! А потребляемый ток уходит за 25 ампер. Прощай, предохранитель автомобильного гнезда питания?

Аналогичные недостатки проявились и у компрессора Golden Snail. Его манометр имеет цену деления аж 0,5 атм, при этом градуировка простирается до 20 атм. С такой точностью он бесполезен — как, к примеру, накачать шину до 2,6 атм? К тому же при фактическом давлении 4 атм он показывает… 8 атмосфер!

Повеселили компрессоры Tornado и ON — при заявленном максимальном давлении 10 атм их манометры имеют шкалы только до 7 атм. А у изделия «Автостоп» потребление тока даже при смешном давлении 2 атм составило 14 А — высок риск выгорания предохранителя. А при давлении 4 атм ток перевалил за 15 А!

Провод питания передавило и фактически разорвало саморезом. Пайка проводов к контактам штекера — безобразного качества.

Проверили влияние напряжения питания на время накачки. Взяли компрессор Voin — и дважды накачали с его помощью баллон до 2 атм: сначала при напряжении питания 12,3 В (неработающий двигатель), а затем — при 13,5 В (как при заведенном). В первом случае потребовалось 92 секунды, во втором — 81 с. При работающем моторе можно выгадать примерно 13% по времени.

На морозе вылезли новые проблемы. После суток в морозильной камере при —25 ˚С A2DM перестал создавать давление, а его манометр вообще замерз. Манометр Tornado также «дал дуба». А Golden Snail и ON не включились, за что и были «сняты с пробега».

Пластмасса кожуха «потекла». Следовало использовать более термостойкий материал. У Tornado, на корпусе которого написано «усиленный компрессор», оборвало шатун. Автолюбитель содрогнется, представив, что такое могло бы произойти в моторе его машины.

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Последние испытания — ресурсный тест из 10 циклов по 15 минут с выдаваемым давлением 2 атм при 30‑минутных перерывах. Здесь неисправности посыпались как проколы на дороге, усеянной гвоздями. Тут расплавился кожух, там разорвало шатун — до финальных замеров добрались только 5 компрессоров: Автостоп, Airline, Gigant, Skywai и Voin. Но у Skywai начала плавиться пластиковая крышка кожуха, а Voin потребовал ток под 27 А — это незачет.

Зато оставшаяся тройка — Автостоп, Airline и Gigant — выдержала всё. Это — победители наших испытаний.

Подробные результаты испытаний и комментарий специалиста — на следующей странице.