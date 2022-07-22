90% водителей этого не делают летом... А зря!

Вы знаете, каким должно быть летнее давление в шинах автомобиля? Отличается ли оно от зимнего? И как часто его проверять? Эксперт «За рулем» все объяснил.

Ни один автопроизводитель не оговаривает величину давления в шинах, привязываясь к сезону.

Информационные таблички обычно располагаются на средней стойке кузова или, скажем, на крышке лючка топливного бака. Нужная информация содержится и в инструкции, прилагаемой к машине. Но времена года там не упоминаются. Учитываются загрузка автомобиля, размеры колес, разница между передними и задними колесами — но никак не январь или август. Однако же летние особенности все-таки есть.

Какое давление в шинах рекомендовано?

Напоминаем, что измерять давление следует только на холодных шинах — таковыми условно считают те, на которых автомобиль простоял без движения 5 и более часов.

Данные, указанные автопроизводителем, — это планка, от которой следует отталкиваться при накачке шин.

При этом нужно помнить, что давление воздуха в замкнутом объеме зависит от температуры — пропорции составляют примерно 0,1 бара на каждые 10 градусов. Чем холоднее за бортом, тем ниже давление в шинах. Конечно, нет смысла хвататься за компрессор и манометр после прослушивания каждого прогноза погоды — тем более, что большинство современных водителей подкачивают шины от силы раз в году. Однако важно делать это хотя бы при сезонной замене колес.

Кроме того, надо уделять внимание давлению при значительных изменениях температуры — например, при дальних поездках из северных регионов на «юга», где 40 градусов в тени — обычная температура.

Для разных дорог — свое давление в шинах

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Летнее давление в шинах может зависеть вовсе не от прогноза погоды, а совсем от иных причин. Ведь не секрет, что именно лето — основная пора для путешествий и просто дальних вояжей. И если вам предстоит длительный пробег по автобану, да еще на приличной скорости (за 110 км/ч), то давление в шинах предварительно хорошо бы увеличить примерно на 0,2 бара по сравнению с номиналом.

Но возможна и противоположная ситуация, когда давление необходимо понизить. Забравшись тем же летом куда-то в непролазную грязь, а порой и просто на мокрую траву, машина может закапризничать — в таких случаях давление можно снизить раза в два. А если колеса автомобиля узкие, а покрышка относительно широкая (у такого колеса в сборе вероятность саморазбортировки ниже), можно снизить давление и до 1,0 бара. Главное — выбраться.

В таких условиях давление лучше снизить раза в полтора-два.

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Это еще не все страшилки. Лето летом, но внезапные ночные заморозки никто не отменял. Если внезапный гололед застал вас на даче, выбираться с которой предстоит по обледенелой дороге, то, опять-таки, давление надо снизить — примерно до 1,6 бара. Для шин это, в общем-то, вредно, однако вариантов нет — аварии никому не нужны. Да и быстро в такой ситуации никто не поедет, а потому шины не перегреются.

Еще снижение давления может пригодиться на бездорожье, где ваш автомобиль беспомощно завис в диагональном вывешивании. Если снизить давление, то появится шанс зацепиться колесом за покрытие. Главное во всех перечисленных случаях — не забыть подкачать шины, если удастся все-таки выбраться обратно на асфальт.

Давление в шинах при езде по грунтовке

Вернемся к повышению давления. Летом машины часто перегружают сверх меры, а порой еще цепляют прицеп. Перегруз — это очень плохо, но, раз уж такое случилось, то стоит немножко повысить давление хотя бы в задних шинах — примерно на 0,2–0,3 бара.

Понятно, что такая езда — это сверхкрайний случай. Однако давление при этом хорошо бы чуть-чуть повысить.

А самое неприятное — это когда на всех колесах давление разное. Машина невольно будет двигаться в сторону наиболее спущенного колеса. Вот почему давление в колесах все-таки нужно периодически проверять. Но большинство водителей этого не делают даже зимой. И тем более летом.

Все, чо нужно знать про давление в шинах автомобиля, вы найдете тут.

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Фото: «За рулем» и depositphotos