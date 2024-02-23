Защита для колес: выбираем правильную
Казалось бы, колесные колпаки на современных автомобилях также теряют важность, поскольку на литых колесах не используются, а таких становится всё больше.
Однако в России недорогие штампованные колеса пока что занимают большую долю рынка. Колпаки во многом компенсируют непрезентабельность «штамповки», а также защищают крепеж колес, ступицы и сами диски от окружающей среды.
Стальные против легкосплавных
Стальные колеса обычно дешевле аналогов, изготовленных из алюминиевого сплава, поэтому они часто идут на машины в самых простых комплектациях. Массы алюминиевого и стальных колес могут быть близки или отличаться не более чем на 25%, причем в обе стороны – в зависимости от исполнения.
Стальное колесо бережет шину при сильном ударе, но при этом деформируется само. Этот дефект можно исправить, причем без потери свойств. А легкосплавное колесо после ремонта теряет первоначальные характеристики, и его эксплуатация уже небезопасна.
Стальные колеса разных производителей при соблюдении равенства основных посадочных размеров взаимозаменяемы, чего практически не бывает с легкосплавными. Литые колеса при повреждении лака начинают разрушаться коррозией, а стальные ржавеют, но это до поры до времени можно замаскировать колпаками. А лучше всего покрыть поверхность диска антигравием для порогов и закрыть колпаком.
Как выбирать колпаки для колес
Основным параметром для выбора колпаков является размер колеса – нужно знать его диаметр. Другой фактор – форма изделия. Если, к примеру, болты-секретки имеют нестандартные габариты, то плоский колпак может не подойти: понадобится модель с выпуклой поверхностью. Для ГАЗели на передние колеса нужно выбирать выпуклые колпаки, а на задние – плоские.
Имеет значение наличие отверстий: глухие конструкции лучше защищают от пыли, грязи и снега, одновременно ухудшая вентиляцию тормозов. Противоположный эффект сулят колпаки с большим количеством фасонных отверстий. Зимой на стальные колеса лучше ставить возможно более закрытые колпаки.
А еще важно, чтобы колпаки надежно держались и были прочными. Фиксаторы бывают самых разных типов, из пластмассы или металла. Многие колпаки изготовлены из пластика, способного треснуть даже при небольших нагрузках типа удара кулака при попытке установить заупрямившееся изделие на место.
Что и как проверяли
Охватить в одном материале нюансы конструкции всех представленных на рынке колпаков нереально: их слишком много. Поэтому мы решили акцентировать внимание не на табели о рангах, а на общем подходе к выбору таких изделий. При прочих равных желательно, чтобы масса колпака не была слишком высокой.
Все подопытные 16‑дюймовые колпаки в течение 72 часов мы выдержали при температуре –29 ºС. После этого с помощью динамометра определяли предельное усилие, которое может выдержать крепежная лапка каждого из них. Затем проверяли легкость монтажа промерзшего колпака на колесо от кроссовера Nissan X‑Trail, оценивая и устойчивость колпаков к деформациям.
Участники
| Примерная цена за 2 шт. 850 ₽
Колпаки для ГАЗели. Вентиляция тормозов хорошая, но не защищают от грязи. Прочность на морозе – низкая. Масса – самая большая в выборке.
Не понравилось.
| Примерная цена за 2 шт. 850 ₽
Еще один газелевский вариант колпака, только уже не самый тяжелый, а самый легкий в выборке. При этом нагрузку выдерживает очень хорошо.
Понравилось.
| Примерная цена за 1 шт. 2300 ₽
Фирменный колпак Peugeot: нагрузку держит, вид симпатичный. Малое число лапок компенсируется тем, что колпаки крепятся и штатным крепежом – болтами или гайками. Единственный недостаток – высокая цена.
Понравилось.
| Примерная цена за 2 шт. 1400 ₽
Довольно хрупкий колпак. А цена немалая. Защита от снега и грязи невысокая, зато вентиляция хорошая.
В целом не понравилось.
| Примерная цена за 2 шт. 1400 ₽
Один из самых массивных колпаков в выборке. Нагрузку держит хорошо, но крепежных лапок всего шесть. Грязезащита хорошая.
В целом понравилось.
| Примерная цена за 2 шт. 650 ₽
Дешевенькие колпаки сразу разочаровали низкой прочностью. Из достоинств, помимо цены, отметим разве что хорошую вентиляцию тормозных механизмов.
Не понравилось.
| Примерная цена за 2 шт. 850 ₽
Самые хлипкие колпаки в выборке: на морозе ломаются буквально пальцами.
Не понравилось.
| Примерная цена за 4 шт. 2700 ₽
Массивный колпак хорошо переносит нагрузку, а десять лапок обеспечивают надежное крепление на колесе.
Понравилось.
| Примерная цена за 4 шт. 2050 ₽
Еще один античемпион по хлипкости на морозе. Вентиляция с таким колпаком будет сильно затруднена.
Не понравилось.
| Примерная цена за 4 шт. 1750 ₽
Нагрузку держит неплохо. Масса – одна из самых низких.
В целом понравилось.
| Примерная цена за 2 шт. 1400 ₽
Нагрузку держит хорошо. Цена высоковата.
В целом понравилось.
| Примерная цена за 4 шт. 4200 ₽
Легкий колпак очень хорошо воспринимает нагрузку. Но цена высокая.
В целом понравилось.
Фирменные колпаки лучше?
Почти все производители, комплектующие свои автомобили стальными колесами, устанавливают на них колпаки. И это очень качественные изделия. Они сохраняют гибкость на морозе, имеют прочное покрытие и надежно крепятся.
В некоторых случаях колпак надевается на колесо перед установкой на автомобиль и притягивается колесными болтами или гайками помимо лапок, расположенных по окружности. Такие колпаки никогда не теряются, а если разобьете или случайно сломаете, то лучше всего купить один фирменный колпак, чем надеяться на то, что удастся за те же деньги заменить весь комплект.
Это подтвердил и наш тест. Один колпак Peugeot стоит, как комплект тех, что попроще. Но качество оправдывает цену.
Итоги и выводы
Выводы такие. Если хотите подобрать колпаки вживую, то в магазине или на авторынке имеет смысл расспросить продавца о прочности и гибкости изделия. Если откажется продемонстрировать хотя бы небольшой изгиб колпака, то нужно идти в другое место.
Через интернет-площадки можно выбирать только те колпаки, для которых производитель заявляет высокую гибкость, подтверждая ее, например, с помощью видео. Там же можно искать колпак взамен утраченного фирменного.
Кстати, у дилеров фирменные колпаки продаются по одному, а различные тюнинговые могут быть предложены по два или комплектом на все четыре колеса. Если колпаки вам точно понравились, то можно купить сразу шесть штук – про запас.
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