Выбираем рабочий инструмент для шиномонтажа и не только

Эксперты «За рулем» изучили рынок динамометрических ключей

В ХХ веке автолюбители затягивали динамометрическими ключами один-единственный ответственный стык – крепление головки блока цилиндров к блоку. В остальных случаях, даже при протяжке креплений коренных и шатунных подшипников, их зачастую «затягивали нормально» просто от руки. А потому динамометрические ключи встречались в хозяйстве редко, порой один на целую линейку гаражей. Даже при сборке автомобилей на заводах в те времена многие соединения затягивались по принципу «сколько пневмопистолет тянет».

В современном автомобиле все резьбовые соединения имеют строго определенные моменты затяжки. Причиной тому служит значительное облегчение и утоньшение как деталей, так и крепежа. Массово стали применять конструкции из сплавов алюминия и разного вида пластмасс. Многие соединения, например крепление шестерен распредвалов к самим валам, осуществляются без шпонок, а лишь за счет трения, которое может обеспечить только правильный момент затяжки.

Что нужно автовладельцу?

Самая частая процедура при самостоятельном обслуживании автомобиля – сезонная замена колес. Момент затяжки обычно находится в диапазоне 100–120 Н·м, и лучше осуществлять ее динамометрическим ключом, во избежание срыва резьбы или обрыва шпилек.

Вторая востребованная процедура – слив масла из двигателя при замене и последующая затяжка пробки в резьбовом отверстии поддона. Сколько резьб сорвано в алюминиевых поддонах при затяжке «от души, чтоб не капало» – не счесть. Момент затяжки пробок обычно составляет не более 30 Н·м.

Важно правильно соблюдать момент при затяжке свечей зажигания – срыв резьбы обойдется слишком дорого. Современные свечи стали тоньше, диаметр резьбы уменьшился до 12 мм, а момент затяжки нужен всего 20–25 Н·м.

А еще при любой сборке современного мотора необходимо практически весь крепеж затягивать с соблюдением правильных моментов. То же относится и к креплению многих элементов трансмиссии, подвески, тормозной и рулевой систем.

ВНИМАНИЮ СЕРВИСМЕНОВ! Динамометрические ключи, которые используются не для личных целей, должны быть сертифицированы и обязаны проходить периодическую поверку.

Стрелочные кл ючи

Исторически самыми первыми динамометрическими ключами были стрелочные. Принцип их работы прост – стержень из упругой стали при нагружении изгибается, а шкала смещается относительно стрелки. Двухсторонняя шкала позволяет затягивать соединения с правой и левой резьбой, а также проверять момент отворачивания.

Сегодня в продаже в основном встречаются стрелочные ключи, рассчитанные на момент до 300 Н·м. Они имеют довольно грубые шкалы с ценой деления 10 Н·м. Поэтому их можно применять для не особо точной затяжки силовых соединений, например – при ремонте подвески. Присоединительный размер квадрата – ½ дюйма.

К достоинствам таких ключей можно отнести их низкую цену. Кроме того, ключ не нужно каждый раз настраивать при затяжке нескольких соединений с разным моментом.

Простейшие стрелочные ключи имеют самую низкую цену, начинающуюся от 750 рублей. Погрешность измерений в начале шкалы очень велика, а к ее концу не превышает 10%.

Ключи с индикатором часового типа

Наши автолюбители столкнулись с такими ключами еще в 70‑е годы, и почти в неизменном виде они выпускаются в Беларуси. Вращать ключ нужно воротком, а внизу у него расположен квадрат ½ дюйма, на который можно надеть головку.

Передаваемый момент закручивает торсион, а угол закрутки измеряет часовой индикатор. Точность невысока, и ее нельзя отрегулировать. Верхний предел момента равен 150 Н·м, а погрешность – около 10%.

В продаже имеются дорогие импортные ключи, у которых на рукоятке установлен высокоточный стрелочный индикатор. Диапазон, перекрываемый несколькими ключами, составляет 2,4–350 Н·м. Соответственно, квадраты у ключей встречаются от ¼ до ½ дюйма.

Ключи такого типа не нуждаются в настройке на нужный момент, а просто показывают достигнутый.

Такие простейшие ключи с индикатором часового типа по цене около 3500 рублей почти пропали из продажи – и не жалко!

ПОДВОДИМ ТЕОРИЮ Физик скажет, что в основе любого динамометрического ключа лежит закон Гука, определяющий соответствие между усилием, приложенным к твердому телу, и его деформацией. А инженер увидит в том же ключе конструкцию с механизмами пружинного (с встроенным динамометром) или торсионного типа.

Щелчковые ключи

Эти ключи встречались на заводах еще в прошлом веке. Они особенно удобны при затяжке множества крепежных изделий, требующих одинакового момента, что часто встречается на конвейерах. Автолюбителям такие ключи тоже нравятся – ведь при сезонной смене колес на автомобилях, в зависимости от класса, необходимо затягивать правильным моментом 16, 20 или даже 24 гайки или болта.

Момент срабатывания ключа можно регулировать с помощью несложной шкалы, расположенной на рукоятке. При достижении заданного момента ключ издаст щелчок и как бы согнется на мизерный угол. Так что контроль идет и по слуху, и по ощущению на руке.

Автомобилисту достаточно иметь ключи с моментом срабатывания от 5 до 350 Н·м. Этот диапазон с лихвой перекрывают три ключа с присоединительными квадратами размером ¼, ³/8 и ½ дюйма.

Погрешность ключей в состоянии поставки составляет около 5% и со временем может расти, особенно если владелец не ослабляет пружину ключа при хранении. Но есть возможность отрегулировать его для повышения точности. Для этого достаточно в середине «трубы» найти резиновую заглушку и в открывшемся отверстии шлицевой отверткой повернуть регулировочный винт.

Щелчковые ключи могут иметь разные размеры. При этом ориентировочная стоимость инструмента «среднего класса» с квадратом ½ дюйма может начинаться от 1700 рублей.

Конструкция щелчкового ключа: преднатяг пружины определяет положение резьбовой рукоятки.

Электронные ключи

Самые современные ключи выводят на дисплей значение крутящего момента, определенное всё по тому же скручиванию торсиона. Хотя встречается и схема, когда ключ напоминает щелчковый, но на его рукоятке располагается цифровой индикатор. Всем таким ключам требуется питание от батареек. Точность даже недорогих моделей неплохая – погрешность не превышает 3%.

Электронные ключи удобны, когда требуется точная затяжка большого количества крепежа с разными моментами. В продаже можно найти ключи с самыми разными диапазонами моментов и разными присоединительными квадратами.

Цены на электронные ключи начинаются от 4–5 тысяч рублей, а верхняя граница превышает возможности простого автолюбителя.

НАПАРНИК Многие соединения в двигателях современных автомобилей затягиваются не просто неким моментом. Схема сложнее: сначала заворачиваем крепеж сравнительно небольшим моментом, а затем доворачиваем на определенный угол. Для этого нужны угломеры для затяжки болтов – их еще называют доворотными шкалами.

От проверки до регулировки

Любой из динамометрических ключей можно проверить, а щелчковые и отрегулировать. Для этого нужно вспомнить, что момент равен произведению веса груза, подвешенного к рычагу, на длину этого рычага. Рычаг должен представлять собой симметричное коромысло, чтобы не создавать на ключе дополнительный момент. Ну а вес надо определять в ньютонах.

Колесо не отлетит: вот что нужно делать два раза в год.

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