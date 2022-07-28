Экспертиза крестовых отверток: неожиданный итог и пара лайфхаков

Вам Phillips или Pozidriv?
Прямой шлиц на крепежных изделиях существует, если верить историкам, уже веков пять-шесть. А вот их крестообразным родственникам нет еще и ста лет. До поры до времени в них просто не было необходимости. Но с развитием массовых производств быстро выяснилось, что обычные отвертки при незначительном наклоне то и дело выскакивали из прямого шлица, царапая соединяемые детали. Ведь никакого самоцентрирования при этом не происходило. А первые механические шуруповерты, лишенные механических трещоток, зачастую норовили сорвать шлиц и повредить резьбу. Поэтому массовое внедрение крестообразных шлицов было вопросом времени.
Наибольшее распространение получили два их вида — Phillips (сокращенно PH) и Pozidriv (сокращенно PZ). Такие винты автоматически центрируют жало инструмента, а также выталкивают его, когда винт уже затянут.
- Phillips (не путать с брендом Philips) — это хорошо знакомые древние крестовые отвертки и крепеж под них.
- Более новый Pozidriv отличают дополнительные насечки, а также измененные углы скоса жала отвертки и углублений в винте. Такой крепеж обеспечивает лучшую фиксацию инструмента и позволяет прикладывать более высокий крутящий момент.
Неопытные пользователи не делают различий между указанными видами отверток: мол, крест — он и есть крест. Поэтому заворачивают что придется и чем придется — указанные отвертки это с некоторой натяжкой допускают. Страдает, естественно, надежность затяжки крепежа.
Отпиливаем, вращаем и растворяем
Для экспертизы мы купили три десятка отверток с размером наконечника «2» — PH2 и PZ2.
В основном, интересовало качество примененной стали. Для его оценки мы отпилили от каждой отвертки жало, закрепили его в шуруповерте вместо привычной битовой насадки и заставили в течение минуты сражаться с головкой самореза, зажатого в тисках. Ручные испытания для этого не годились: крутящий момент должен быть один для всех.
Такие ускоренные ресурсные испытания быстро позволили отделить нормальный инструмент от «сувенирного».
Второе испытание было проще: каждую рукоятку погружали на 15 секунд в емкость с бензином, оценивая ее химическую стойкость.
Многие современные материалы, обеспечивающие эргономичность инструмента, - так называемые Soft Touch — быстро приходят в негодность при контакте с агрессивными жидкостями, с которыми автомобилист постоянно имеет дело. А зачем нужна отвертка, которая требует исключительно стерильных условий?
ОТВЕРТКИ С ЖАЛОМ ТИПА PHILLIPS
|Примерная цена 120 ₽
Отвертка с магнитным наконечником ничем, кроме цены, не порадовала: рукоятка растворяется в бензине, сталь «плывет». Не рекомендуем.
|Примерная цена 450 ₽
Трехкомпонентная рукоятка выглядит красиво, но при контакте с бензином тут же начинает растворяться — скользит в руке, пачкает… Очень жаль, потому что сталь своих денег стоит: здесь применена хорошая. Но в целом — не рекомендуем.
|Примерная цена 500 ₽
Дороговато, но сталь нормальная, рукоятка тоже хорошая. Рекомендуем.
|Примерная цена 600 ₽
Рукоятка не боится бензина. Жало намагничено. Сталь очень хорошая. Рекомендуем.
|Примерная цена 420 ₽
Рукоятка после знакомства с бензином липнет к руке. Намагниченное жало. Сталь неплохая. Но в целом все же не рекомендуем.
|Примерная цена 340 ₽
Двухкомпонентная противоскользящая рукоятка боится бензина, чем подпортила общее впечатление. Сталь хорошая, намагниченное жало с «мышиным зубом». Ладно, рекомендуем ограниченное применение.
|Примерная цена 420 ₽
Это ударная отвертка. Сквозной намагниченный стержень из хром-молибденовой стали. Тип жала производители забыли указать, но это Phillips. Сталь хорошая, чего не скажешь о рукоятке. Рекомендуем ограниченное применение.
|Примерная цена 200 ₽
Самая никудышная отвертка в выборке. Двухкомпонентная рукоятка буквально сворачивается от попадания бензина, резиновая облицовка рвется, сталь «никакая». Не рекомендуем.
|Примерная цена 100 ₽
Обещанный «закаленный стержень» почему-то оказался некаленым. Рукоятка скользит и липнет к руке. Цена, конечно, невысокая, но это — игрушка, а не инструмент. Не рекомендуем.
|Примерная цена 85 ₽
Одна из самых дешевых отверток в нашей выборке оказалась вполне пристойной — даже удивительно. Черная пластиковая рукоятка не боится бензина, а жало из намагниченной углеродистой стали если и не блеснуло суперкачеством, то повело себя как приличный «хорошист». В целом — рекомендуем.
|Примерная цена 300 ₽
Эргономичная двухкомпонентная рукоятка, как водится, испугалась бензина. Намагниченная сталь — неплохая. Рекомендуем ограниченное применение.
|Примерная цена 200 ₽
Рукоятка после контакта с бензином «плывет». А вот намагниченная сталь очень хорошая: износ незаметен. Рекомендуем ограниченное применение.
|Примерная цена 900 ₽
Тип жала — Phillips: производители его не указали. Рукоятка бензостойкая. А вот сталь слабовата: рекомендовать не можем.
|Примерная цена 130 ₽
Двухкомпонентная рукоятка после контакта с бензином сразу размякла. На жале мгновенно появились задиры. Не рекомендуем.
|Примерная цена 160 ₽
Рукоятка после знакомства с бензином слегка скользит. Сталь неплохая. Рекомендуем ограниченное применение.
ОТВЕРТКИ С ЖАЛОМ ТИПА POZIDRIV
|Примерная цена 650₽
Самая смешная отвертка в нашей выборке: изготовители сделали отвертку с жалом Phillips, но обозначение привели как для Pozidriv! Что это, обман или неграмотность? Впрочем, отвертка всё равно не понравилась: рукоятка боится бензина, хромировка от намагниченного жала отлетает на глазах, да и сталь «на троечку». А цена совсем не детская. Не рекомендуем.
|Примерная цена 370 ₽
Трехкомпонентная рукоятка боится бензина. А вот сталь хорошая. Жало — с насечкой «мышиный зуб». Для усиления момента можно применять ключ «на 10». В целом, если тщательно избегать любого контакта с активными жидкостями типа того же бензина, то рекомендуем ограниченное применение.
|Примерная цена 320 ₽
Своих денег стоит: сталь нормальная, рукоятка тоже. Рекомендуем.
|Примерная цена 470 ₽
Рукоятка не испугалась бензина. Сталь неплохая. В целом рекомендуем.
|Примерная цена 125 ₽
Рукоятка боится бензина. Но сталь применена хорошая. С учетом низкой цены рекомендуем ограниченное применение.
|Примерная цена 300 ₽
Двухкомпонентная рукоятка после знакомства с бензином сразу «плывет». Сталь — на троечку. Не рекомендуем.
|Примерная цена 330₽
Эргономичная двухкомпонентная рукоятка испугалась бензина. Намагниченная сталь неплохая. Рекомендуем ограниченное применение.
|Примерная цена 1500 ₽
Самая дорогая отвертка в выборке. На конце жала — микрозуб для лучшего сцепления. К стали претензий нет — износ незаметен. А вот рукоятка своих денег не стоит: не должен дорогущий инструмент бояться бензина. Поэтому рекомендовать не можем.
|Примерная цена 80 ₽
Самая дешевая отвертка в выборке оказалась на удивление хорошей. Рукоятка бензина не испугалась, да и сталь вполне пристойная. Рекомендуем.
|Примерная цена 140 ₽Рукоятка — не бензостойкая. Сталь — на «троечку». Рекомендовать не можем.
|Примерная цена 100 ₽
Двухкомпонентная рукоятка после контакта с бензином сразу размякла. На жале мгновенно появились задиры. Не рекомендуем.
|Примерная цена 85 ₽
Преподносится как «магнитная с противоскользящей ручкой». Но рукоятка боится бензина. Сталь выкрашивается. Не рекомендуем.
|Примерная цена 130 ₽
Трехкомпонентная рукоятка боится бензина: красные участки тут же липнут к руке. Сталь выкрашивается на глазах. Не рекомендуем.
|Примерная цена 170 ₽
Рукоятка после знакомства с бензином слегка скользит. Сталь неплохая. Рекомендуем ограниченное применение.
На ком ставим крест?
В первой группе из 15 отверток мы забраковали 7 экземпляров, еще 5 порекомендовали для ограниченного применения. Итого — лишь три нормальные отвертки. Во второй группе из 14 отверток никудышны 7 инструментов, 4 порекомендовали с ограничениями, а 3 признали годными.
Рекомендация с ограничениями — это послабление с нашей стороны. Скажем, отвертка откровенно дешевая, да и сталь нормальная — подвела только рукоятка. Пользоваться таким инструментом, в общем-то, можно — особенно вдали от бензинов и им подобных жидкостей.
Честных победителей всего шесть — по три в каждой группе. Это Inforce ProExpert PH2–100, Full Start Jonnesway PH2–100 и Sparta PH2–100, а также Inforce ProExpert PZ2–100, Jonnesway Anti-slip Grip Pozidriv PZ2 и «МастерАлмаз эконом PZ2–200». Бренды-победители: Inforce и Jonnesway — эти отвертки оказались лучшими в обеих группах.
А общей бедой практически всех крестовых отверток было крайне низкое качество примененной в них стали. Чуть побольше момент — и жало отвертки стирается на глазах, превращаясь в подобие конуса.
НАШИ СОВЕТЫ
Если вы собираетесь заворачивать много однотипных винтов или саморезов, вот простой совет, как правильно подобрать к ним отвертку. Нужно соединить жало отвертки с саморезом, прижать друг к другу и попробовать покачать туда-сюда. Если не удается это проделать — отвертка подобрана правильно. Так можно подобрать крепеж и инструмент, даже не зная, что такое крестовые жала двух типов. Кстати, они бывают еще и нулевого, первого, второго, третьего и даже четвертого размера.
И еще один совет. Вместо нескольких отверток разного размера можно иметь одну с наконечником, удерживающим биты любого размера. Тогда при износе или при необходимости отвернуть крепеж другого размера достаточно будет переставить биту. Но почему-то обычные отвертки привычнее, а хорошие — еще и удобнее.
ХЛЕБНЕМ ОТВЕРТКИ?
Жаргонное толкование слова «отвертка» — коктейль из водки с соком. Предположительное происхождение — из практики американских техников, которые тайком добавляли в апельсиновый сок водку, размешивая напиток отвертками.
- Ранее эксперты «За рулем» испытали на разрыв в тепле и на холоде 24 варианта пластиковых стяжек-хомутиков.
- «За рулем» можно смотреть и в YouTube.