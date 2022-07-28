Экспертиза крестовых отверток: неожиданный итог и пара лайфхаков

Испытали — 30, забраковали (полностью или частично)... 24 отвертки с крестообразным жалом.

Вам Phillips или Pozidriv?

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Прямой шлиц на крепежных изделиях существует, если верить историкам, уже веков пять-шесть. А вот их крестообразным родственникам нет еще и ста лет. До поры до времени в них просто не было необходимости. Но с развитием массовых производств быстро выяснилось, что обычные отвертки при незначительном наклоне то и дело выскакивали из прямого шлица, царапая соединяемые детали. Ведь никакого самоцентрирования при этом не происходило. А первые механические шуруповерты, лишенные механических трещоток, зачастую норовили сорвать шлиц и повредить резьбу. Поэтому массовое внедрение крестообразных шлицов было вопросом времени.

Наибольшее распространение получили два их вида — Phillips (сокращенно PH) и Pozidriv (сокращенно PZ). Такие винты автоматически центрируют жало инструмента, а также выталкивают его, когда винт уже затянут.

Phillips (не путать с брендом Philips) — это хорошо знакомые древние крестовые отвертки и крепеж под них.

Более новый Pozidriv отличают дополнительные насечки, а также измененные углы скоса жала отвертки и углублений в винте. Такой крепеж обеспечивает лучшую фиксацию инструмента и позволяет прикладывать более высокий крутящий момент.

Неопытные пользователи не делают различий между указанными видами отверток: мол, крест — он и есть крест. Поэтому заворачивают что придется и чем придется — указанные отвертки это с некоторой натяжкой допускают. Страдает, естественно, надежность затяжки крепежа.

На большинстве отверток присутствует подобное обозначение типа жала.

Отпиливаем, вращаем и растворяем

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Для экспертизы мы купили три десятка отверток с размером наконечника «2» — PH2 и PZ2.

В основном, интересовало качество примененной стали. Для его оценки мы отпилили от каждой отвертки жало, закрепили его в шуруповерте вместо привычной битовой насадки и заставили в течение минуты сражаться с головкой самореза, зажатого в тисках. Ручные испытания для этого не годились: крутящий момент должен быть один для всех.

Такие ускоренные ресурсные испытания быстро позволили отделить нормальный инструмент от «сувенирного».

Перед испытаниями каждую отвертку пришлось располовинить: рукоятки пошли купаться в бензине, а стержни — сражаться с саморезами. Фрагмент ресурсных испытаний: саморез намертво зажимается в тисках, а шуруповерт с установленным в него жалом отвертки выясняет, «кто сильнее».

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Второе испытание было проще: каждую рукоятку погружали на 15 секунд в емкость с бензином, оценивая ее химическую стойкость.

Многие современные материалы, обеспечивающие эргономичность инструмента, - так называемые Soft Touch — быстро приходят в негодность при контакте с агрессивными жидкостями, с которыми автомобилист постоянно имеет дело. А зачем нужна отвертка, которая требует исключительно стерильных условий?

Как выяснилось в ходе испытаний, необходимости в длительном пребывании в бензине нет. Достаточно пары секунд, чтобы большинство материалов тут же ­превращались в нечто ­липкое и скользкое.

Результаты испытаний мы представили в фотогалерее отдельно по отверткам Phillips и Pozidriv.

ОТВЕРТКИ С ЖАЛОМ ТИПА PHILLIPS

Gigant PH2–100 мм Примерная цена 120 ₽

Отвертка с магнитным наконечником ничем, кроме цены, не порадовала: рукоятка растворяется в бензине, сталь «плывет». Не рекомендуем. Gross РН2–150 мм Примерная цена 450 ₽

Трехкомпонентная рукоятка выглядит красиво, но при контакте с бензином тут же начинает растворяться — скользит в руке, пачкает… Очень жаль, потому что сталь своих денег стоит: здесь применена хорошая. Но в целом — не рекомендуем. Inforce ProExpert PH2–100 мм Примерная цена 500 ₽

Дороговато, но сталь нормальная, рукоятка тоже хорошая. Рекомендуем.

Full Start Jonnesway PH2–100 мм Примерная цена 600 ₽

Рукоятка не боится бензина. Жало намагничено. Сталь очень хорошая. Рекомендуем. JTC PH2–100 мм Примерная цена 420 ₽

Рукоятка после знакомства с бензином липнет к руке. Намагниченное жало. Сталь неплохая. Но в целом все же не рекомендуем. Kraftool Expert Cr-Mo-V PH2–100 мм Примерная цена 340 ₽

Двухкомпонентная противоскользящая рукоятка боится бензина, чем подпортила общее впечатление. Сталь хорошая, намагниченное жало с «мышиным зубом». Ладно, рекомендуем ограниченное применение.

Kraftool Impact Примерная цена 420 ₽

Это ударная отвертка. Сквозной намагниченный стержень из хром-молибденовой стали. Тип жала производители забыли указать, но это Phillips. Сталь хорошая, чего не скажешь о рукоятке. Рекомендуем ограниченное применение. Matrix PH2–100 мм Cr-V Примерная цена 200 ₽

Самая никудышная отвертка в выборке. Двухкомпонентная рукоятка буквально сворачивается от попадания бензина, резиновая ­облицовка рвется, сталь «никакая». Не рекомендуем. Mirax PH2–100 мм Примерная цена 100 ₽

Обещанный «закаленный стержень» почему-то оказался некаленым. Рукоятка скользит и липнет к руке. Цена, конечно, невысокая, но это — игрушка, а не инструмент. Не рекомендуем.

Sparta PH2–100 мм Примерная цена 85 ₽

Одна из самых дешевых отверток в нашей выборке оказалась вполне пристойной — даже удивительно. Черная пластиковая рукоятка не боится бензина, а жало из намагниченной углеродистой стали если и не блеснуло суперкачеством, то повело себя как приличный «хорошист». В целом — рекомендуем. Vira Rage PH2–100 мм Cr-V Примерная цена 300 ₽

Эргономичная двухкомпонентная рукоятка, как водится, испугалась бензина. Намагниченная сталь — неплохая. Рекомендуем ограниченное применение. Мастер РН2–125 мм КВТ Примерная цена 200 ₽

Рукоятка после контакта с бензином «плывет». А вот намагниченная сталь очень хорошая: износ незаметен. Рекомендуем ограниченное применение.

Контур КШ 2–200 мм Примерная цена 900 ₽

Тип жала — Phillips: производители его не указали. Рукоятка бензостойкая. А вот сталь слабовата: рекомендовать не можем. Сибртех РН2–200 мм СrV Примерная цена 130 ₽

Двухкомпонентная рукоятка после контакта с бензином сразу размякла. На жале мгновенно появились задиры. Не рекомендуем. Airline Carville PH2–100 мм CrV Примерная цена 160 ₽

Рукоятка после знакомства с бензином слегка скользит. Сталь неплохая. Рекомендуем ограниченное применение.

ОТВЕРТКИ С ЖАЛОМ ТИПА POZIDRIV

Felo PZ2–100 мм Примерная цена 650₽

Самая смешная отвертка в нашей выборке: изготовители сделали отвертку с жалом Phillips, но обозначение привели как для Pozidriv! Что это, обман или неграмотность? Впрочем, отвертка всё равно не понравилась: рукоятка боится бензина, хромировка от намагниченного жала отлетает на глазах, да и сталь «на троечку». А цена совсем не детская. Не рекомендуем. Gross PZ2–100 мм Примерная цена 370 ₽

Трехкомпонентная рукоятка боится бензина. А вот сталь хорошая. Жало — с насечкой «мышиный зуб». Для усиления момента можно применять ключ «на 10». В целом, если тщательно избегать любого контакта с активными жидкостями типа того же бензина, то рекомендуем ограниченное применение. Inforce ProExpert PZ2–100 мм Примерная цена 320 ₽

Своих денег стоит: сталь нормальная, рукоятка тоже. Рекомендуем.

Jonnesway Anti-slip Grip Pozidriv PZ2 6-100-219 мм Примерная цена 470 ₽

Рукоятка не испугалась бензина. Сталь неплохая. В целом рекомендуем. Kendo PZ2–150 мм СrV Примерная цена 125 ₽

Рукоятка боится бензина. Но сталь применена хорошая. С учетом низкой цены рекомендуем ограниченное применение. Matrix Profi PZ2–100 мм Примерная цена 300 ₽

Двухкомпонентная рукоятка после знакомства с бензином сразу «плывет». Сталь — на троечку. Не рекомендуем.

Vira PZ2–100 мм Примерная цена 330₽

Эргономичная двухкомпонентная рукоятка испугалась бензина. Намагниченная сталь неплохая. Рекомендуем ограниченное применение. Wera PZ2–100 мм Примерная цена 1500 ₽

Самая дорогая отвертка в выборке. На конце жала — микрозуб для лучшего сцепления. К стали претензий нет — износ незаметен. А вот рукоятка своих денег не стоит: не должен дорогущий инструмент бояться бензина. ­Поэтому рекомендовать не можем. МастерАлмаз эконом PZ2–200 мм Примерная цена 80 ₽

Самая дешевая отвертка в выборке оказалась на удивление хорошей. Рукоятка бензина не испугалась, да и сталь вполне пристойная. Рекомендуем.

РемоКолор Multipoint PZ2–100 мм Примерная цена 140 ₽Рукоятка — не бензостойкая. Сталь — на «троечку». Рекомендовать не можем. Сибртех PZ2 100 мм CrV Примерная цена 100 ₽

Двухкомпонентная рукоятка после контакта с бензином сразу размякла. На жале мгновенно появились задиры. Не рекомендуем. Эврика PZ2–100 6 мм Примерная цена 85 ₽

Преподносится как «магнитная с противоскользящей ручкой». Но рукоятка боится бензина. Сталь выкрашивается. Не рекомендуем.

Энкор PZ2–100 мм Примерная цена 130 ₽

Трехкомпонентная рукоятка боится бензина: красные участки тут же липнут к руке. Сталь выкрашивается на глазах. Не рекомендуем. Airline Carville PZ2–100 мм CrV Примерная цена 170 ₽

Рукоятка после знакомства с бензином слегка скользит. Сталь неплохая. Рекомендуем ограниченное применение.

На ком ставим крест?

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В первой группе из 15 отверток мы забраковали 7 экземпляров, еще 5 порекомендовали для ограниченного применения. Итого — лишь три нормальные отвертки. Во второй группе из 14 отверток никудышны 7 инструментов, 4 порекомендовали с ограничениями, а 3 признали годными.

Рекомендация с ограничениями — это послабление с нашей стороны. Скажем, отвертка откровенно дешевая, да и сталь нормальная — подвела только рукоятка. Пользоваться таким инструментом, в общем-то, можно — особенно вдали от бензинов и им подобных жидкостей.

Честных победителей всего шесть — по три в каждой группе. Это Inforce ProExpert PH2–100, Full Start Jonnesway PH2–100 и Sparta PH2–100, а также Inforce ProExpert PZ2–100, Jonnesway Anti-slip Grip Pozidriv PZ2 и «МастерАлмаз эконом PZ2–200». Бренды-победители: Inforce и Jonnesway — эти отвертки оказались лучшими в обеих группах.

А общей бедой практически всех крестовых отверток было крайне низкое качество примененной в них стали. Чуть побольше момент — и жало отвертки стирается на глазах, превращаясь в подобие конуса.

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НАШИ СОВЕТЫ

Если вы собираетесь заворачивать много однотипных винтов или саморезов, вот простой совет, как правильно подобрать к ним отвертку. Нужно соединить жало отвертки с саморезом, прижать друг к другу и попробовать покачать туда-сюда. Если не удается это проделать — отвертка подобрана правильно. Так можно подобрать крепеж и инструмент, даже не зная, что такое крестовые жала двух типов. Кстати, они бывают еще и нулевого, первого, второго, третьего и даже четвертого размера.

И еще один совет. Вместо нескольких отверток разного размера можно иметь одну с наконечником, удерживающим биты любого размера. Тогда при износе или при необходимости отвернуть крепеж другого размера достаточно будет переставить биту. Но почему-то обычные отвертки привычнее, а хорошие — еще и удобнее.

ХЛЕБНЕМ ОТВЕРТКИ?

Жаргонное толкование слова «отвертка» — коктейль из водки с соком. Предположительное происхождение — из практики американских техников, которые тайком добавляли в апельсиновый сок водку, размешивая напиток отвертками.





Фото: «За рулем» и Unsplash