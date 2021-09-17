Экспертиза «За рулем»: проверили на прочность пластиковые хомуты

Стяжки — универсальная «выручалочка» для автомобилиста. Мы испытали на разрыв в тепле и на холоде 24 варианта хомутиков и нашли самые хорошие.

Их называют по-разному — то хомутами, то стяжками. Популярность хомутов‑стяжек может соперничать с изолентой или с «вэдэшкой»: время от времени подобными «ремешками» приходится пользоваться каждому. Они нужны, чтобы навести порядок в электропроводке, зафиксировать номерной знак или колесный колпак, подлатать покореженный бампер, провести экспресс-ремонт какого-нибудь крепления — спектр применения хомутиков очень широк.

Проверка на разрыв

Основной параметр хомутов‑стяжек, который мы решили проверить, - усилие разрыва. Обидно, когда важное соединение «самораспадается». Для экспертизы приобрели 24 набора стяжек с шириной ленты 3,6 мм. Из каждого комплекта взяли по два хомута: один проверяли при комнатной температуре, а второй — при минус 30 ˚С. В дороге случается всякое, а потому хомут может потребоваться и на крещенском морозе.

Чтобы стяжки при испытаниях не переламывались, использовали приспособление с двумя роликами.

Посмотрим, как поведут себя при испытаниях стяжки, охлажденные до —30 ˚С. Результат стал для нас неожиданным.

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Самым дешевым в нашей выборке оказался AUTOFIX — цена одной стяжки составила 1,32 руб. Самые дорогие — 3M Scotchflex FS 280 B‑C по цене 6,91 руб. за штуку.

Испытания проводили, растягивая застегнутый хомут тарированным динамометром МЕГЕОН 04500 между двух шкивов диаметром по 15 мм каждый. При этом замок располагался посередине между шкивами.

Airline ACT-N-05. Стяжки (хомуты) кабельные Цена за 1 шт 3,0 ₽

Температурный диапазон —40 — +80˚С

Усилие разрыва при +25˚С 220 Н

Усилие разрыва при —30˚С 240 Н

Характер разрыва — обрыв ленты. Хороший результат AUTOFIX. Пластиковые стяжки 3,6×200 черные Цена за 1 шт 1,32 ₽

Температурный диапазон —30 — +85˚С

Усилие разрыва при +25˚С 260 Н

Усилие разрыва при —30˚С 270 Н

Один из лучших показателей в нашем тесте: «ухо» сопротивлялось долго. При этом цена — одна из самых низких! Cablexpert. Стяжки пластиковые 300×3,6 черные Цена за 1 шт 1,54 ₽

Температурный диапазон —

Усилие разрыва при +25˚С 230 Н

Усилие разрыва при —30˚С 260 Н

Характер разрыва — разрыв ленты. Результат — из лучших

DKC. Хомут 3,6×200 нейлон Цена за 1 шт 3,0 ₽

Температурный диапазон —40 — +85˚С

Усилие разрыва при +25˚С 240 Н

Усилие разрыва при —30˚С 260 Н

Характер разрыва — разрыв ленты. Результат — один из лучших Dollex. Хомут-стяжка 3,6×200 нейлоновая черная Цена за 1 шт 1,35 ₽

Температурный диапазон —25 — +85˚С

Усилие разрыва при +25˚С 240 Н

Усилие разрыва при —30˚С 270 Н

Один из лучших результатов в наших испытаниях: лента лопнула при солидной нагрузке EKF. Хомут для стяжки Цена за 1 шт 1,4 ₽

Температурный диапазон —40 — +85˚С

Усилие разрыва при +25˚С 255 Н

Усилие разрыва при —30˚С 220 Н

Характер разрыва — обрыв «уха» при обоих испытаниях. Результат хороший

JTC. Стяжка кабельная нейлоновая 3,6×200 Цена за 1 шт 3,9 ₽

Температурный диапазон —

Усилие разрыва при +25˚С 195 Н

Усилие разрыва при —30˚С 250 Н

Характер разрыва: не выдержали зубчики замка. Результат хороший KELTOS. Хомут пластиковый 3,6×300 черный Цена за 1 шт 1,7 ₽

Температурный диапазон —45 — +85˚С

Усилие разрыва при +25˚С 205 Н

Усилие разрыва при —30˚С 175 Н

Характер разрыва — обрыв ленты. Результат средний KRAFT. Хомут нейлоновый черный 3,6×300 Цена за 1 шт 1,29 ₽

Температурный диапазон —40 — +80˚С

Усилие разрыва при +25˚С 170 Н

Усилие разрыва при —30˚С 240 Н

Инструкция рекомендует при работе на морозе предварительно выдержать стяжки в тепле не менее двух часов. Мы этого делать не стали, но результат на морозе получился очень высоким, а вот в тепле — средним



PROconnect. Хомут-стяжка кабельная нейлоновая 250×3,6 белая Цена за 1 шт 1,3 ₽

Температурный диапазон —35- +80˚С

Усилие разрыва при +25˚С 180 Н

Усилие разрыва при —30˚С 240 Н

Характер разрыва — разрыв ленты. Средний результат REXANT. Хомут-стяжка нейлоновая ­с тройным замком 250×3,6 Цена за 1 шт 2,01 ₽

Температурный диапазон —40 — +90˚С

Усилие разрыва при +25˚С 250 Н

Усилие разрыва при —30˚С 275 Н

Один из лучших результатов в нашей выборке: лента порвалась только при серьезной нагрузке SDV. Кабельные стяжки Цена за 1 шт 1,4 ₽

Температурный диапазон —25- +85˚С

Усилие разрыва при +25˚С 165 Н

Усилие разрыва при —30˚С 255 Н

При испытаниях вырвало «язык» стяжки. Результат средний

Smartbuy. Хомут нейлоновый 3,6×300 Цена за 1 шт 1,58 ₽

Температурный диапазон —35- +85˚С

Усилие разрыва при +25˚С 220 Н

Усилие разрыва при —30˚С 245 Н

Хомут оказался крепким: результаты — одни из лучших STEKKER. Хомут нейлоновый 3,6×300 Цена за 1 шт 2.64 ₽

Температурный диапазон —25- +80˚С

Усилие разрыва при +25˚С 210 Н

Усилие разрыва при —30˚С 50 Н

При испытаниях в тепле оторвало «ухо». А на морозе — фиаско: даже при слабой нагрузке вырвало замок. Результат плохой TOPEX. Хомуты 3,6×200 Цена за 1 шт 1,3 ₽

Температурный диапазон —25- +80˚С

Усилие разрыва при +25˚С 160 Н

Усилие разрыва при —30˚С 215 Н

Характер разрыва при комнатной температуре — деформация «уха» стяжки. На морозе порвалась лента. Результат средний

Top Tools. Хомуты 3,6×200 Цена за 1 шт 3,33 ₽

Температурный диапазон —

Усилие разрыва при +25˚С 180 Н

Усилие разрыва при —30˚С 180 Н

В обоих случаях характер разрыва общий — лопнула лента. Результат средний 3M Scotchflex FS 280 B-C. Кабельный хомут бесцветный 280×3,6 Цена за 1 шт 6,91 ₽

Температурный диапазон —40- +85˚С

Усилие разрыва при +25˚С 220 Н

Усилие разрыва при —30˚С 255 Н

Характер разрыва — обрыв «уха». Хороший результат. Но цена очень велика Volsten. Хомуты нейлоновые Цена за 1 шт 1,50 ₽

Температурный диапазон —45- +80˚С

Усилие разрыва при +25˚С 170 Н

Усилие разрыва при —30˚С 230 Н

Обрыв языка в обоих случаях. Результат средний

ZOLDER. Стяжка для кабеля 300×3,6 нейлон белая Цена за 1 шт 2,09 ₽

Температурный диапазон —40- +90˚С

Усилие разрыва при +25˚С 240 Н

Усилие разрыва при —30˚С 250 Н

Один из лучших показателей в тесте: лента не хотела сдаваться ВИХРЬ. Хомут нейлоновый 3,6×250 Цена за 1 шт 1,79 ₽

Температурный диапазон —20 — +50˚С

Усилие разрыва при +25˚С 210 Н

Усилие разрыва при —30˚С 235 Н

Характер разрыва — разрыв ленты. Результат средний Ермак. Хомут нейлоновый для стяжки Цена за 1 шт 1,37 ₽

Температурный диапазон —

Усилие разрыва при +25˚С 160 Н

Усилие разрыва при —30˚С 200 Н

Характер разрыва — обрыв ленты. Результат средний

Зубр. Кабельные стяжки КС-Ч1 черные 3,6×200 Цена за 1 шт 2,16 ₽

Температурный диапазон —35- +80˚С

Усилие разрыва при +25˚С 190 Н

Усилие разрыва при —30˚С 270 Н

Первым сдалось «ухо». На морозе цифры отличные, а в тепле — средние СИБИН. Хомуты-стяжки белые нейлоновые Цена за 1 шт 1,76 ₽

Температурный диапазон не менее +6˚С

Усилие разрыва при +25˚С 170 Н

Усилие разрыва при —30˚С 150 Н

Удивили температурные требования: а на холоде что делать? И результат скромный Сибртех. Хомуты черные пластиковые 300×3,6 Цена за 1 шт 2,46 ₽

Температурный диапазон —

Усилие разрыва при +25˚С 270 Н

Усилие разрыва при —30˚С 270 Н

Ленту еле-еле удалось порвать. Отличный результат ИТОГИ

Материалы по теме Хороший шиномонтаж — 6 верных признаков Примечательно, что большинство хомутов‑стяжек на морозе показали более высокие результаты, чем в тепле! При этом откровенно огорчил только один комплект — Stekker, у которого при застегивании отвалился и выпал замок.

Чемпионом можно признать «Сибртех»: эти стяжки нам удалось-таки порвать только при усилии в 270 Н — как в тепле, так и на холоде.

Также достойны похвалы Rexant, Dollex, Autofix, Zolder, Smartbuy, Cablexpert и DKC.

7 важных замечаний При прочих равных лучше приобретать более длинные хомуты-стяжки: разница в цене с короткими не столь существенна. Нужен короткий — отрежете хвостик.

Стяжки не любят длительного хранения и быстро рассыхаются, когда открыта упаковка. Если хомутики нужны для разового использования, то за большую пачку лучше не переплачивать.

Храните стяжки в пучке, стянутом такой же стяжкой. Тогда, по мере расходования хомутов, пучок можно подтянуть, а доставать хомуты при этом очень удобно.Чтобы восстановить свойства, хомутик нужно смочить водой.

При затягивании хомутов‑стяжек усилие следует прилагать не по радиусу, а по касательной: так затяжка получается более плотной, что особенно важно при фиксации колпаков колес. Их желательно слегка, в пределах упругой деформации, вдавить вглубь колеса, а потом пристегнуть хомутом. Хомутов надо ставить не меньше двух, а лучше 3–4.

Хомуты-стяжки являются одноразовыми изделиями, но, при желании, соединение можно и разъединить. Для этого нужно ослабить натяжение ветвей хомута, после чего иголкой или шилом приподнять замок. Хомут легко расстегнется. На многих автомобилях временное крепление номерного знака хомутом-стяжкой так и остается постоянным.

Если длины одного хомута недостаточно, изделия одного размера и производителя можно собирать друг с другом последовательно требуемое число раз.

Бережливые автолюбители при демонтаже могут обрезать ходовой конец длинного хомута возле замка — тогда его можно будет использовать в другом месте.

Тому, кто часто возится с хомутами, поможет вот такой специнструмент.

По следам кинобоевиков Киногерои частенько связывают своих недругов пластиковыми стяжками — самостоятельно избавиться от них редко кому удается. Однако говорят, что способ есть. Помогут… шнурки от ботинок! Если умудриться каким-то образом выудить шнурок и начать тереть им стяжку туда-сюда, то она через некоторое время расплавится от нагрева! Мы решили это проверить, использовав хомут помощнее — шириной 5 мм. Освободиться при плотно затянутом хомуте удалось через несколько секунд, но ценой ожога запястий: ведь шнурок трется и по ним. В общем, молва не врет!

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