Подкатные домкраты: экспертиза «За рулем»

Каждый второй из десяти домкратов грузоподъемностью 2 тонны обещает больше, чем может на самом деле!

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Тот, кому приходилось пользоваться подкатным гидравлическим домкратом, вряд ли вернется к ромбовидной и прочей «классике». Подкатной домкрат хоть и громоздок, но по удобству применения конкурентов не имеет.

Подкатным его называют потому, что инструмент подкатывается под автомобиль на колесиках, облегчая пользование и создавая надежную опору в любом положении. Для гаража — то, что надо, да и в дороге он не помешает.





Как испытывали

Испытания разбили на пять этапов с выбыванием.

Шиномонтажники любят подкатные домкраты — более удобного инструмента нет. Каждый из домкратов должен был десять раз поднять и опустить «пол-УАЗа».

Сначала домкраты обмерили — в том числе оценили размеры передних колес. Ведь львиная доля нагрузки приходится на них, расположенных рядом с опорой. Чем больше давление на грунт, тем сильнее домкрат будет уродовать асфальт или пол. Сильно провалившиеся колеса дальше под кузов уже не поедут (а им нужна свобода передвижения!), после чего начнется «конкурс», что произойдет раньше — сползет автомобиль или кувыркнется домкрат.

Определение массы домкрата с рукояткой.

Претенденты на вылет появились сразу: у изделий Зубр и Matrix изначально подтекало масло, заляпавшее упаковку. Масло мы старательно вытерли, а испытания продолжили.

При нагрузке 3400 кгс у домкрата Matrix master треснуло чугунное основание. Но это хороший результат для двухтонника: дольше продержался только Gigant. «Зубр» нагадил в морозильнике, за что был «снят с пробега».

Второй этап — проверка работоспособности после пребывания на легком морозце: всего-то —5˚ С. Но даже этого оказалось достаточно, чтобы показать кое-кому «красную карточку».

Зубр оставил в морозильнике «щенячью лужицу»: масло вытекло через уплотнение цилиндра. Autovirazh отказался поднимать какие-либо тяжести. Правда, после оттаивания он попытался реабилитироваться, но ненадолго…

Замер фактической высоты подъема штанген-рейсмусом. Измерение усилия, развиваемого домкратом.

Третий этап — проверка заявленной грузоподъемности и, при необходимости, доведение ее до номинала. Здесь «отличился» домкрат Goodyear — у него предохранительный клапан был зажат так, что подъемное устройство взяло вес 2550 кг. Почему это не совсем хорошо — узнаем дальше.

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«Отстающие» по грузоподъемности домкраты путем регулировки предохранительного клапана сброса давления были доведены до номинальной грузоподъемности 2 т. Часть производителей решила установить «отсечку» на более скромном рубеже — не иначе, предвидели провал при проверке заявленной нагрузки. Так и получилось.

Поломались и были исключены из дальнейших тестов:

БеЛАК — при 1950 кгс разорвало ухо рамы, рама согнулась;

— при 1950 кгс разорвало ухо рамы, рама согнулась; WSZ — при 1900 кгс деформировалась рама;

— при 1900 кгс деформировалась рама; Autovirazh — при нагрузке всего 1700 кгс изогнулась ручка, согнулся поршневой шток нагнетающего насоса.

Таким образом, работоспособных домкратов у нас осталось шесть.

WSZ БеЛАК Goodyear

Четвертый этап — ресурсный. Домкраты должны были 10 раз поднять и опустить УАЗ Патриот за передний мост. Задача не вызывала сложностей: справились все. Пострадал только асфальт: на улице было +25˚ С, и колесики легко продавливали размякшее покрытие.

Пятый этап — фактически «бой без правил». У всех уцелевших инструментов закрутили до упора предохранительный клапан — предстояло испытание на предельную нагрузку.

Самый маленький запас прочности оказался у домкрата Goodyear — при нагрузке в 2600 кгс разорвало ухо рамы, а шток цилиндра лопнул.

А дольше всех сопротивлялся насилию Gigant — при 3450 кгс у него согнулась ручка и появилась течь масла, а при 3950 кгс разорвало отверстия держателя ручки.

Результаты испытаний относятся только к проверенным нами экземплярам изделий, однако же они показательны.

Airline AJ-2F-330. Домкрат подкатной гидравлический Примерная цена 2300 ₽

Налицо полуторный запас прочности: только при нагрузке 3050 кгс началась деформация ушей рычага. Рекомендуем, особенно с учетом цены! Autovirazh AV-076002. Домкрат гидравлический подкатной Примерная цена 2200 ₽

Течь масла в состоянии поставки. При нагрузке в 1700 кгс согнулись ручка, а также поршневой шток нагнетающего насоса. Кстати, перепускной клапан был настроен как раз на 1700 кгс — совпадение или изготовители знали про реальные возможности своего детища? Не рекомендуем.

Gigant HTJ-2G. Гидравлический подкатной домкрат Примерная цена 2900 ₽

Придан полный ремкомплект манжет для цилиндров. Чемпион по предельным нагрузкам: только при 3450 кгс согнулась ручка и появилась течь масла, и лишь при 3950 кгс разорвало отверстия держателя ручки. Рекомендуем. Goodyear GY-PD-02K. Гидравлический подкатной домкрат с резиновой проставкой порога Примерная цена 3100 ₽

Запас прочности неплохой — только при 2600 кгс разорвало ухо рамы и лопнул шток цилиндра. Ручка имеет меньший диаметр, чем ручкодержатель, а потому болтается при накачивании. Велика высота подхвата, а вот подъем, напротив, сравнительно небольшой. Итог: «на троечку».

Matrix master 51120. Домкрат гидравлический подкатный Примерная цена 3000 ₽

Цилиндр в состоянии поставки подтекает. Зато есть комплект манжет: сразу можно заняться ремонтом. Запас прочности высокий: только при нагрузке 3400 кгс зафиксированы разрыв рычага по сварке и трещина чугунного основания цилиндра. Можно брать, но при покупке нужно тщательно осматривать на предмет течи. Stels 51130. Домкрат гидравлический подкатной Примерная цена 3700 ₽

Есть запасные манжеты, предусмотрена резиновая прокладка под порог. Запас прочности хороший: ручка сломалась при нагрузке 2700 кгс, и лишь при 3500 кгс согнулся опорный рычаг, согнулись уши рычага, а сам домкрат «сел на брюхо» по центру. Отметим очень малую высоту подхвата и солидный подъем. Рекомендуем.

WSZ. Домкрат гидравлический подкатной Примерная цена 2200 ₽

Перепускной клапан производители почему-то настроили всего на полторы тонны — наверное, знали истинные возможности домкрата. И действительно, уже при нагрузке в 1900 кгс деформировалась рама домкрата — рановато для двухтонника. Не рекомендуем. БеЛАК. Домкрат гидравлический подкатной Примерная цена 2600 ₽

Перепускной клапан двухтонника изначально был настроен всего на 1200 кгс — это как? А вот как: при нагрузке 1950 кгс разорвало ухо рамы, а сама рама при этом согнулась. Не рекомендуем.

Вихрь ДМК-2,2 т. Домкрат гидравлический подкатной Т55 Примерная цена 3700 ₽

Колеса имеют полусферический обод — это повышает нежелательное давление на поверхность. Запас прочности высокий: ручка согнулась только при усилии в 3000 кгс, а рама деформировалась при 3250 кгс. Рекомендуем. Зубр Т55 43085–2. Домкрат гидравлический подкатной Примерная цена 4700 ₽

Зубр закапризничал еще до испытаний: новенький инструмент оказался заляпанным маслом. Его почистили, но Зубр продолжил фокусничать и залил маслом морозильную камеру. Негодное уплотнение цилиндра привело к снятию домкрата «с пробега» в самом начале испытаний. Не рекомендуем.

ДОМКРАТ ИЗ ПАРИКМАХЕРСКОЙ Одна из версий появления гидравлического домкрата приписывает его изобретение американскому механику Питеру Лунати. Примерно сто лет назад он привел своего маленького сына в парикмахерскую и заметил, как мастер поднял кресло на нужную высоту с помощью простого гидравлического устройства с приводом-насосом. Возможно, именно это наблюдение и помогло предприимчивому американцу создать первый гидравлический подъемник для автомобилей.

Какой выбрать?

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Обращайте внимание на два геометрических параметра — высоту подхвата и высоту подъема. Если ошибетесь при покупке — не сможете пользоваться! Под низкий автомобиль домкрат с высоким подхватом может не поднырнуть. Обратная ситуация может возникнуть с высоким кроссовером: домкрат уже поднялся до максимума, а колеса всё еще касаются земли.

Испытания показали, что масса домкрата непосредственно связана с его запасом прочности. Поэтому советуем выбирать при покупке рекомендованные нами тяжелые изделия . Жаль, что колеса всех домкратов такие узкие. Лучше иметь в запасе подкладку из стальной пластины или прочной фанеры — однажды очень выручит!

Технические результаты испытаний подкатных домкратов

Наименование Высота подхвата фактическая / заявленная, мм Высота подъема фактическая / заявленная, мм Масса нетто без рукоятки, кг Диаметр колеса, мм Ширина колеса, мм Изначальный порог срабатывания перепускного клапана, кгс Airline 130 / 135 327 / 330 7,47 65 16 2100 Autovirazh 142 / 145 298 / 300 5,25 64,8 16 1700 Gigant 128 / 140 352 / 350 9,24 64,3 17 2050 GoodYear 148 / 140 346 / 340 7,94 65 16 2550 Matrix 130 / 135 353 / 355 9,30 64 16,5 2100 Stels 83 / 80 386 / 380 11,22 64,3 17 2100 WSZ 131 / 135 318 / 320 6,08 64,9 16 1500 БеЛАК 116 / 135 301 / 320 6,05 64,5 16 1200 Вихрь 135 / 135 353 / 355 8,82 65 19,4 2100 Зубр 81 / 80 383 / 380 11,12 64,6 16,8 2300





Алексей Хомяков, инженер-испытатель ООО «НПО „ТАЛИС“»

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Как показали испытания, подкатные домкраты массой менее 7 кг практически неспособны обеспечить заявленную подъемную силу в 2000 кгс. Похоже, что это 1,5‑тонные домкраты с заявленной на этикетке завышенной грузоподъемностью.

Фактически только половина испытанных образцов имеет правильную регулировку предохранительного клапана и обладает 50‑процентным запасом прочности.

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Фото: «За рулем» и depositphotos