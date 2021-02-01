Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем» — журнал За рулем

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Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем»

Слабенькие штатные часто не выдерживают и одной замены колеса. Эксперты испытали 17 образцов с заявленным усилием от одной до двух тонн и получили неожиданные результаты: годных — только шесть.

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Ромбические домкраты — первые претенденты на замену износившемуся или поврежденному штатному подъемнику. Они недороги, в сложенном состоянии компактны, и даже смазанный винт не особо пачкает окружающее пространство, поскольку в транспортном положении он расположен в коробе рамы.

Чтобы охватить интересы большинства автомобилистов — от владельцев легких машин вроде Калины и Гранты до тех, кто ездит на кроссоверах и минивэнах, — мы приобрели 17 домкратов с усилием от одной до двух тонн.

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Как испытывали

  • Замеры геометрии и осмотр. Геометрические размеры определяют, насколько домкрат удобен и универсален. Минимальная высота подхвата показывает, удастся ли подвести домкрат под порог автомобиля со спущенным «в ноль» колесом или приподнять застрявшую в колее машину. Максимальная высота важна для автомобилей с высокими порогами и большими ходами подвески — это кроссоверы и внедорожники. Площадь опорной плиты играет роль в устойчивости домкрата и в том, чтобы он не проваливался в грунт.

«Пыточное приспособление», на котором были сломаны все участники испытаний. Динамометр фиксирует предельное усилие, развиваемое домкратом.
«Пыточное приспособление», на котором были сломаны все участники испытаний. Динамометр фиксирует предельное усилие, развиваемое домкратом.

Как и предполагалось, проставка не выдержала первой.
Как и предполагалось, проставка не выдержала первой.

Домкрат потерял форму и сложился.
Домкрат потерял форму и сложился.

  • Подъем автомобиля ВАЗ‑2113 до отрыва переднего колеса на 20 мм от земли. Цикл — 10 подъемов‑опусканий.

Эта проверка отражает среднестатистическую нагрузку на домкрат в течение года его эксплуатации. В расчет брали две сезонные переобувки плюс пару возможных проколов шин.

В соляной камере недостатки окраски большинства домкратов проявляются быстро.
В соляной камере недостатки окраски большинства домкратов проявляются быстро.

  • Выдержка в камере соляного тумана в течение 96 часов с последующей проверкой работоспособности при разовом подъеме и опускании автомобиля.

Мало кто, намучившись с заменой колеса в снежно-соляно-песчаной смеси на зимней дороге, будет отмывать домкрат. Скорее всего, его засунут в угол до следующего раза.

  • Нагрузка до поломки при высоте упора 300 мм. Здесь оценивали запас прочности домкратов — сравнивали усилие поломки и заявленную грузоподъемность. Коэффициент запаса рассчитывали как отношение указанных величин и приняли, что он должен быть не меньше 2,0. Величина 300 мм соответствует высоте отрыва переднего колеса на ВАЗ‑2113.

Важно: результаты наших испытаний относятся только к конкретной выборке изделий, а потому не могут служить основанием для суждений о качестве одноименных товаров в целом.

Производитель не указан. Домкрат ВАЗ-2101 ромбический в поддомкратник 13249
Производитель не указан. Домкрат ВАЗ-2101 ромбический в поддомкратник 13249

Примерная цена 600 ₽
Заявленные параметры не указаны
Подходит только для заднеприводных автомобилей ВАЗ. Может вывернуть штатное гнездо машины. При нагрузке одна тонна согнулась крайне неудобная ручка, а ее ничем другим не заменить. После выдержки в соляном тумане краска осыпается кусками. Не рекомендуем.

ООО «Автомаш», Россия. Домкрат винтовой ромбический
ООО «Автомаш», Россия. Домкрат винтовой ромбический

Примерная цена 800 ₽
Заявленные параметры 1,2 т; 75–345 мм
Домкрат показал высокую грузоподъемность: запас прочности — 2,6 (при нагрузке 3150 кг согнулась ручка, при 3350 кг смялась рама). Ручка неудобная. Окрашен хорошо. Учитывая невысокую цену, может подойти рачительному автолюбителю. Рекомендуем.

Башмачки

Все ромбические домкраты из-за узкой опорной плиты очень слабо защищают автомобиль от возможного скатывания назад или вперед. Поэтому в паре с ними обязательно нужно использовать противооткатные упоры (башмаки). Их следует ставить спереди и сзади под колесо, расположенное по диагонали от того, которое ­вывешиваем.

ООО «Автомаш», Россия. Домкрат винтовой ромбический
ООО «Автомаш», Россия. Домкрат винтовой ромбический

Примерная цена 500 ₽
Заявленные параметры 1,2 т; 135–410 мм
Видно, что домкрат — близкий родственник предыдущего, но запаса прочности фактически нет. Уже при 1250 кг согнулась неудобная ручка, при 2100 кг — ­сложилась удерживающая пята, при 2950 кг — смялась рама. Верхняя проставка снижает надежность. Не рекомендуем.

Airline AJ-R-02, Россия/КНР. Домкрат винтовой ромбический
Airline AJ-R-02, Россия/КНР. Домкрат винтовой ромбический

Примерная цена 1000 ₽
Заявленные параметры 1,0 т; 105–340 мм
Домкрат хорошо окрашен в яркий цвет. Удобная рукоятка. Запас прочности невысокий — 1,75. При 1750 кг деформировалась рама: верхние синхронизаторы вышли из зацепления. Для небольших автомобилей подойдет, но в целом слабоват. Не рекомендуем.

Airline AJ-R-01, Россия/КНР. Домкрат винтовой ромбический
Airline AJ-R-01, Россия/КНР. Домкрат винтовой ромбический

Примерная цена 1400 ₽
Заявленные параметры 2,0 т; 105–400 мм
Хорошее качество окраски. Удобная рукоятка. А вот запаса прочности фактически нет — всего 1,02. При нагрузке в 2050 кг сломалась ручка, а при 3250 кг срезало болт, соединяющий гайку винта и раму. Можно применять для автомобилей не крупнее В-класса: слабый ­домкрат. Не рекомендуем.

Alca Al-436100, КНР. Домкрат винтовой ромбический
Alca Al-436100, КНР. Домкрат винтовой ромбический

Примерная цена 1300 ₽
Заявленные параметры 1,0 т; 100 — 350 мм
Домкрат имеет высококачественное антикоррозионное покрытие, удобную рукоятку и высокую прочность: запас — 2,4 (при нагрузке в 2400 кг разогнуло ухо рамы). Рекомендуем.

Alca Al-436000, КНР. Домкрат винтовой ромбический
Alca Al-436000, КНР. Домкрат винтовой ромбический

Примерная цена 1600 ₽
Заявленные параметры 1,5 т; 100–350 мм
Отметим серьезное антикоррозионное покрытие, хваткую ручку и высокий запас прочности — 2,3 (при нагрузке 3450 кг разогнуло ухо рамы). Достойный экземпляр. Рекомендуем.

Синхронизаторы

Ромбический домкрат не может иметь свободные шарниры по всем четырем углам — иначе он завалится относительно опорной плиты.

Элементы рамы, сходящиеся внизу и вверху, имеющие на концах несколько зубьев, зацепление которых и определяет параллельное положение опорной плиты и верхней площадки, называют синхронизаторами.

AVS JA-1000R, КНР. Домкрат ромбический
AVS JA-1000R, КНР. Домкрат ромбический

Примерная цена 900 ₽
Заявленные параметры 1,0 т; геометрия не указана
Откровенный брак! Заклинил при пятой попытке подъема автомобиля: выкрошилась резьба винта. Всё остальное роли уже не играет. Не рекомендуем.

AVS JA-1500R, КНР. Домкрат ромбический
AVS JA-1500R, КНР. Домкрат ромбический

Примерная цена 1200 ₽
Заявленные параметры 1,5 т; геометрия не указана
Домкрат хорошо окрашен, имеет удобную рукоятку. Запас прочности — примерно 1,6: при 2450 кг сломалась ручка и смялась опорная пятка, а верхний синхронизатор вышел из зацепления. Можно использовать только для легких автомобилей. Не рекомендуем.

Проблемные ручки и лайфхак
Все домкраты, у которых ручка жестко закреплена на домкрате, крайне неудобны, поскольку в начале подъема рука с ручкой задевает за асфальт. Гораздо удобнее конструкции с крючком.

Есть и совет бывалых: купив в хозтоварах крючок для подвески предметов на стену, можно зажать его в шуруповерт и обеспечить себе подобие электромеханического домкрата.

Autoprofi DV-10R, КНР. Домкрат винтовой ромбический
Autoprofi DV-10R, КНР. Домкрат винтовой ромбический

Примерная цена 1100 ₽
Заявленные параметры не указаны
Качество окраски хорошее, ручкой пользоваться удобно. Заявленную грузоподъемность (1,0 т) ­пришлось искать в интернете. Относительно нее запас прочности — 2,4: при нагрузке 2400 кг согнулась ручка и разогнуло ухо рамы. Рекомендуем.

Autoprofi DV-15 82854, КНР. Домкрат ромбический
Autoprofi DV-15 82854, КНР. Домкрат ромбический

Примерная цена 1100 ₽
Заявленные параметры 1,5 т; 390 мм
Домкрат показал двукратный запас прочности. Краска нанесена качественно, удобен в использовании. При 3000 кг сломалась ручка, при 3150 кг смялись опорная пятка и рама. Рекомендуем.

Big Red Т10102, КНР. Домкрат винтовой ромбический
Big Red Т10102, КНР. Домкрат винтовой ромбический

Примерная цена 1200 ₽
Заявленные параметры 1,0 т; 88–383 мм
Хорошее качество окраски и прочная рукоятка. Очень достойный запас прочности — 2,75! При нагрузке в 2750 кг у однотонного домкрата смялась рама. Понравилось. Рекомендуем.

Big Red Т10152, КНР. Домкрат винтовой ромбический
Big Red Т10152, КНР. Домкрат винтовой ромбический

Примерная цена 1400 ₽
Заявленные параметры 1,5 т; 95–390 мм
По сравнению с одноименным однотонным домкратом этот оказался гораздо слабее. Запас прочности — 1,6: при 2450 кг зафиксировано смятие рамы: раньше, чем у младшего брата! В сочетании с неудобной площадкой под порог применение ограничено. Не рекомендуем.

Garde DRV-1000 00, КНР. Домкрат ромбический
Garde DRV-1000 00, КНР. Домкрат ромбический

Примерная цена 800 ₽
Заявленные параметры 1,0 т; геометрия не указана
Рукоятка неудобна. Опора под порог автомобиля пластиковая: бережет порог, но недолговечна. После выдержки в соляном тумане краска осыпается кусками. Запас прочности — 2,15: при нагрузке 2150 кг отмечено смятие рамы. Не понравилось. Не рекомендуем.

Garde DRV-1800 00, КНР. Домкрат ромбический
Garde DRV-1800 00, КНР. Домкрат ромбический

Примерная цена 1200 ₽
Заявленные параметры 1,8 т; геометрия не указана
Домкрат развалился еще до основных испытаний при проверке максимальной высоты подъема. Мы поставили себя на место владельца, у которого новенький домкрат рассыпался в руках, и сняли его с испытаний. Не рекомендуем.

Garde DRV-2000 00, КНР. Домкрат ромбический
Garde DRV-2000 00, КНР. Домкрат ромбический

Примерная цена 1000 ₽
Заявленные параметры 1,8 т; геометрия не указана
Неудобная рукоятка и не слишком большой запас прочности — 1,25. При нагрузке 2500 кг согнулась ручка; при 3525 кг разорвало винт. После соляного тумана краска отделяется от изделия. Не рекомендуем.

VDE-18 ЕВРО, г. Елец, Россия. Домкрат ромбический
VDE-18 ЕВРО, г. Елец, Россия. Домкрат ромбический

Примерная цена 1000 ₽
Заявленные параметры 1,8 т; 105–405 мм
Оригинальный винт с правой и левой резьбой сокращает время подъема, но ручка очень неудобная. Запас прочности — 1,39. При 2500 кг сложилась опорная пятка; при 3200 кг произошло смятие рамы. Краска не выдерживает агрессивной соляной среды и осыпается. Способ сборки изделия с помощью расплющенных концов пальцев удручает. Ни эстетики, ни травмобезопасности. Не рекомендуем.

Смазка
В состоянии поставки домкраты имели очень тонкий слой смазки, а некоторые и вовсе не имели. Мы их так и испытывали.

Если вы хотите продлить срок службы своему домкрату, помните: единственное место, подверженное быстрому износу, - это пара винт-гайка. Ее и надо регулярно смазывать. Смазку лучше использовать с максимальным количеством противозадирных присадок — хотя бы памятную с советских времен ШРУС‑4.

Ходовой винт в таком состоянии может заклинить — тогда машину с домкрата будет сложно даже снять.
Ходовой винт в таком состоянии может заклинить — тогда машину с домкрата будет сложно даже снять.

Не по ГОСТу?

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Существующий ГОСТ 34504–2018 «Домкраты механические» распространяется на «механические домкраты, входящие в ЗИП (запасные части, инструменты и принадлежности) автомобильного транспортного средства (АТС) и предназначенные для подъема одной из сторон АТС при ремонте и техническом обслуживании». Иными словами, стандарт относится только к тому, что прикладывается к автомобилю. Требования невысоки: требуемый коэффициент запаса прочности — всего 1,25. Поэтому штатные домкраты часто недолговечны, в последнее время встречаются даже пластмассовые! Мы же выбрали для испытаний домкраты, которые продаются в магазинах — и задачи им поставили более реальные.

Выводы

Из семнадцати проверенных домкратов мы можем без оговорок рекомендовать только шесть. Заявленные геометрические параметры выдерживают почти все, но многие домкраты плохо окрашены. А основной и самый страшный недостаток — нехватка прочности. Только у семи изделий ее запас оказался двойным и выше. Как так?

В первую очередь мы рекомендуем домкраты Alca (№ 6 и № 7), Autoprofi (№ 10 и № 11), а также Big Red Т10152 (№ 13).

Михаил Семенов, инженер-испытатель ООО «НПО „ТАЛИС“»
Михаил Семенов, инженер-испытатель ООО «НПО „ТАЛИС“»


Комментарий специалиста:

— Настораживает отсутствие запаса прочности (хотя бы двукратного) у некоторых домкратов. И если сломанную ручку порой можно чем-то заменить, то деформация конструктивных элементов недопустима: это прямая опасность для потребителя. А низкое качество окраски у некоторых образцов означает не только потерю эстетических свойств, но и ускоренную коррозию. Которая, в свою очередь, снижает прочность и срок службы домкрата — да и в руки такой прибор брать не очень приятно.


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Счастливого пути — и пусть домкрат никогда вам не потребуется!


Редакция благодарит ООО «НПО „ТАЛИС“» за помощь в проведении испытаний.



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Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем»

Слабенькие штатные часто не выдерживают и одной замены колеса. Эксперты испытали 17 образцов с заявленным усилием от одной до двух тонн и получили неожиданные результаты: годных — только шесть.

Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем» — фото 1226134Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем» — фото 1226098Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем» — фото 1226099Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем» — фото 1226096Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем» — фото 1226097Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем» — фото 1226102Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем» — фото 1226103Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем» — фото 1226100Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем» — фото 1226101Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем» — фото 1226106Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем» — фото 1226107Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем» — фото 1226104Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем» — фото 1226105Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем» — фото 1226108Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем» — фото 1226109Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем» — фото 1226087Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем» — фото 1226084Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем» — фото 1226085Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем» — фото 1226090Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем» — фото 1226091Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем» — фото 1226088Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем» — фото 1226089Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем» — фото 1226094Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем» — фото 1226095Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем» — фото 1226092Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем» — фото 1226093Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем»
Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем»

Слабенькие штатные часто не выдерживают и одной замены колеса. Эксперты испытали 17 образцов с заявленным усилием от одной до двух тонн и получили неожиданные результаты: годных — только шесть.

Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем» — фото 1226103Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем» — фото 1226104Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем» — фото 1226105Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем» — фото 1226102Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем» — фото 1226109Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем» — фото 1226085Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем» — фото 1226108Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем» — фото 1226087Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем» — фото 1226106Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем» — фото 1226107Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем» — фото 1226088Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем» — фото 1226089Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем» — фото 1226094Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем» — фото 1226090Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем» — фото 1226091Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем» — фото 1226084Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем» — фото 1226092Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем» — фото 1226093Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем» — фото 1226095Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем» — фото 1226096Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем» — фото 1226099Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем» — фото 1226097Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем» — фото 1226098Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем» — фото 1226100Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем» — фото 1226101Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем» — фото 1226134Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем»
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