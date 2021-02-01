Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем»

Ромбические домкраты — первые претенденты на замену износившемуся или поврежденному штатному подъемнику. Они недороги, в сложенном состоянии компактны, и даже смазанный винт не особо пачкает окружающее пространство, поскольку в транспортном положении он расположен в коробе рамы.
Чтобы охватить интересы большинства автомобилистов — от владельцев легких машин вроде Калины и Гранты до тех, кто ездит на кроссоверах и минивэнах, — мы приобрели 17 домкратов с усилием от одной до двух тонн.
Как испытывали
- Замеры геометрии и осмотр. Геометрические размеры определяют, насколько домкрат удобен и универсален. Минимальная высота подхвата показывает, удастся ли подвести домкрат под порог автомобиля со спущенным «в ноль» колесом или приподнять застрявшую в колее машину. Максимальная высота важна для автомобилей с высокими порогами и большими ходами подвески — это кроссоверы и внедорожники. Площадь опорной плиты играет роль в устойчивости домкрата и в том, чтобы он не проваливался в грунт.
- Подъем автомобиля ВАЗ‑2113 до отрыва переднего колеса на 20 мм от земли. Цикл — 10 подъемов‑опусканий.
Эта проверка отражает среднестатистическую нагрузку на домкрат в течение года его эксплуатации. В расчет брали две сезонные переобувки плюс пару возможных проколов шин.
- Выдержка в камере соляного тумана в течение 96 часов с последующей проверкой работоспособности при разовом подъеме и опускании автомобиля.
Мало кто, намучившись с заменой колеса в снежно-соляно-песчаной смеси на зимней дороге, будет отмывать домкрат. Скорее всего, его засунут в угол до следующего раза.
- Нагрузка до поломки при высоте упора 300 мм. Здесь оценивали запас прочности домкратов — сравнивали усилие поломки и заявленную грузоподъемность. Коэффициент запаса рассчитывали как отношение указанных величин и приняли, что он должен быть не меньше 2,0. Величина 300 мм соответствует высоте отрыва переднего колеса на ВАЗ‑2113.
Важно: результаты наших испытаний относятся только к конкретной выборке изделий, а потому не могут служить основанием для суждений о качестве одноименных товаров в целом.
|Примерная цена 600 ₽
Заявленные параметры не указаны
Подходит только для заднеприводных автомобилей ВАЗ. Может вывернуть штатное гнездо машины. При нагрузке одна тонна согнулась крайне неудобная ручка, а ее ничем другим не заменить. После выдержки в соляном тумане краска осыпается кусками. Не рекомендуем.
|Примерная цена 800 ₽
Заявленные параметры 1,2 т; 75–345 мм
Домкрат показал высокую грузоподъемность: запас прочности — 2,6 (при нагрузке 3150 кг согнулась ручка, при 3350 кг смялась рама). Ручка неудобная. Окрашен хорошо. Учитывая невысокую цену, может подойти рачительному автолюбителю. Рекомендуем.
Башмачки
Все ромбические домкраты из-за узкой опорной плиты очень слабо защищают автомобиль от возможного скатывания назад или вперед. Поэтому в паре с ними обязательно нужно использовать противооткатные упоры (башмаки). Их следует ставить спереди и сзади под колесо, расположенное по диагонали от того, которое вывешиваем.
|Примерная цена 500 ₽
Заявленные параметры 1,2 т; 135–410 мм
Видно, что домкрат — близкий родственник предыдущего, но запаса прочности фактически нет. Уже при 1250 кг согнулась неудобная ручка, при 2100 кг — сложилась удерживающая пята, при 2950 кг — смялась рама. Верхняя проставка снижает надежность. Не рекомендуем.
|Примерная цена 1000 ₽
Заявленные параметры 1,0 т; 105–340 мм
Домкрат хорошо окрашен в яркий цвет. Удобная рукоятка. Запас прочности невысокий — 1,75. При 1750 кг деформировалась рама: верхние синхронизаторы вышли из зацепления. Для небольших автомобилей подойдет, но в целом слабоват. Не рекомендуем.
|Примерная цена 1400 ₽
Заявленные параметры 2,0 т; 105–400 мм
Хорошее качество окраски. Удобная рукоятка. А вот запаса прочности фактически нет — всего 1,02. При нагрузке в 2050 кг сломалась ручка, а при 3250 кг срезало болт, соединяющий гайку винта и раму. Можно применять для автомобилей не крупнее В-класса: слабый домкрат. Не рекомендуем.
|Примерная цена 1300 ₽
Заявленные параметры 1,0 т; 100 — 350 мм
Домкрат имеет высококачественное антикоррозионное покрытие, удобную рукоятку и высокую прочность: запас — 2,4 (при нагрузке в 2400 кг разогнуло ухо рамы). Рекомендуем.
|Примерная цена 1600 ₽
Заявленные параметры 1,5 т; 100–350 мм
Отметим серьезное антикоррозионное покрытие, хваткую ручку и высокий запас прочности — 2,3 (при нагрузке 3450 кг разогнуло ухо рамы). Достойный экземпляр. Рекомендуем.
Синхронизаторы
Ромбический домкрат не может иметь свободные шарниры по всем четырем углам — иначе он завалится относительно опорной плиты.
Элементы рамы, сходящиеся внизу и вверху, имеющие на концах несколько зубьев, зацепление которых и определяет параллельное положение опорной плиты и верхней площадки, называют синхронизаторами.
|Примерная цена 900 ₽
Заявленные параметры 1,0 т; геометрия не указана
Откровенный брак! Заклинил при пятой попытке подъема автомобиля: выкрошилась резьба винта. Всё остальное роли уже не играет. Не рекомендуем.
|Примерная цена 1200 ₽
Заявленные параметры 1,5 т; геометрия не указана
Домкрат хорошо окрашен, имеет удобную рукоятку. Запас прочности — примерно 1,6: при 2450 кг сломалась ручка и смялась опорная пятка, а верхний синхронизатор вышел из зацепления. Можно использовать только для легких автомобилей. Не рекомендуем.
|Проблемные ручки и лайфхак
Все домкраты, у которых ручка жестко закреплена на домкрате, крайне неудобны, поскольку в начале подъема рука с ручкой задевает за асфальт. Гораздо удобнее конструкции с крючком.
Есть и совет бывалых: купив в хозтоварах крючок для подвески предметов на стену, можно зажать его в шуруповерт и обеспечить себе подобие электромеханического домкрата.
|Примерная цена 1100 ₽
Заявленные параметры не указаны
Качество окраски хорошее, ручкой пользоваться удобно. Заявленную грузоподъемность (1,0 т) пришлось искать в интернете. Относительно нее запас прочности — 2,4: при нагрузке 2400 кг согнулась ручка и разогнуло ухо рамы. Рекомендуем.
|Примерная цена 1100 ₽
Заявленные параметры 1,5 т; 390 мм
Домкрат показал двукратный запас прочности. Краска нанесена качественно, удобен в использовании. При 3000 кг сломалась ручка, при 3150 кг смялись опорная пятка и рама. Рекомендуем.
|Примерная цена 1200 ₽
Заявленные параметры 1,0 т; 88–383 мм
Хорошее качество окраски и прочная рукоятка. Очень достойный запас прочности — 2,75! При нагрузке в 2750 кг у однотонного домкрата смялась рама. Понравилось. Рекомендуем.
|Примерная цена 1400 ₽
Заявленные параметры 1,5 т; 95–390 мм
По сравнению с одноименным однотонным домкратом этот оказался гораздо слабее. Запас прочности — 1,6: при 2450 кг зафиксировано смятие рамы: раньше, чем у младшего брата! В сочетании с неудобной площадкой под порог применение ограничено. Не рекомендуем.
|Примерная цена 800 ₽
Заявленные параметры 1,0 т; геометрия не указана
Рукоятка неудобна. Опора под порог автомобиля пластиковая: бережет порог, но недолговечна. После выдержки в соляном тумане краска осыпается кусками. Запас прочности — 2,15: при нагрузке 2150 кг отмечено смятие рамы. Не понравилось. Не рекомендуем.
|Примерная цена 1200 ₽
Заявленные параметры 1,8 т; геометрия не указана
Домкрат развалился еще до основных испытаний при проверке максимальной высоты подъема. Мы поставили себя на место владельца, у которого новенький домкрат рассыпался в руках, и сняли его с испытаний. Не рекомендуем.
|Примерная цена 1000 ₽
Заявленные параметры 1,8 т; геометрия не указана
Неудобная рукоятка и не слишком большой запас прочности — 1,25. При нагрузке 2500 кг согнулась ручка; при 3525 кг разорвало винт. После соляного тумана краска отделяется от изделия. Не рекомендуем.
|Примерная цена 1000 ₽
Заявленные параметры 1,8 т; 105–405 мм
Оригинальный винт с правой и левой резьбой сокращает время подъема, но ручка очень неудобная. Запас прочности — 1,39. При 2500 кг сложилась опорная пятка; при 3200 кг произошло смятие рамы. Краска не выдерживает агрессивной соляной среды и осыпается. Способ сборки изделия с помощью расплющенных концов пальцев удручает. Ни эстетики, ни травмобезопасности. Не рекомендуем.
|Смазка
В состоянии поставки домкраты имели очень тонкий слой смазки, а некоторые и вовсе не имели. Мы их так и испытывали.
Если вы хотите продлить срок службы своему домкрату, помните: единственное место, подверженное быстрому износу, - это пара винт-гайка. Ее и надо регулярно смазывать. Смазку лучше использовать с максимальным количеством противозадирных присадок — хотя бы памятную с советских времен ШРУС‑4.
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Не по ГОСТу?
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Существующий ГОСТ 34504–2018 «Домкраты механические» распространяется на «механические домкраты, входящие в ЗИП (запасные части, инструменты и принадлежности) автомобильного транспортного средства (АТС) и предназначенные для подъема одной из сторон АТС при ремонте и техническом обслуживании». Иными словами, стандарт относится только к тому, что прикладывается к автомобилю. Требования невысоки: требуемый коэффициент запаса прочности — всего 1,25. Поэтому штатные домкраты часто недолговечны, в последнее время встречаются даже пластмассовые! Мы же выбрали для испытаний домкраты, которые продаются в магазинах — и задачи им поставили более реальные.
Выводы
Из семнадцати проверенных домкратов мы можем без оговорок рекомендовать только шесть. Заявленные геометрические параметры выдерживают почти все, но многие домкраты плохо окрашены. А основной и самый страшный недостаток — нехватка прочности. Только у семи изделий ее запас оказался двойным и выше. Как так?
В первую очередь мы рекомендуем домкраты Alca (№ 6 и № 7), Autoprofi (№ 10 и № 11), а также Big Red Т10152 (№ 13).
Комментарий специалиста:
— Настораживает отсутствие запаса прочности (хотя бы двукратного) у некоторых домкратов. И если сломанную ручку порой можно чем-то заменить, то деформация конструктивных элементов недопустима: это прямая опасность для потребителя. А низкое качество окраски у некоторых образцов означает не только потерю эстетических свойств, но и ускоренную коррозию. Которая, в свою очередь, снижает прочность и срок службы домкрата — да и в руки такой прибор брать не очень приятно.
Счастливого пути — и пусть домкрат никогда вам не потребуется!
Редакция благодарит ООО «НПО „ТАЛИС“» за помощь в проведении испытаний.
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