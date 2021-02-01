Лучшие ромбические домкраты: супертест «За рулем»

Слабенькие штатные часто не выдерживают и одной замены колеса. Эксперты испытали 17 образцов с заявленным усилием от одной до двух тонн и получили неожиданные результаты: годных — только шесть.

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Ромбические домкраты — первые претенденты на замену износившемуся или поврежденному штатному подъемнику. Они недороги, в сложенном состоянии компактны, и даже смазанный винт не особо пачкает окружающее пространство, поскольку в транспортном положении он расположен в коробе рамы.

Чтобы охватить интересы большинства автомобилистов — от владельцев легких машин вроде Калины и Гранты до тех, кто ездит на кроссоверах и минивэнах, — мы приобрели 17 домкратов с усилием от одной до двух тонн.

Как испытывали

Замеры геометрии и осмотр. Геометрические размеры определяют, насколько домкрат удобен и универсален. Минимальная высота подхвата показывает, удастся ли подвести домкрат под порог автомобиля со спущенным «в ноль» колесом или приподнять застрявшую в колее машину. Максимальная высота важна для автомобилей с высокими порогами и большими ходами подвески — это кроссоверы и внедорожники . Площадь опорной плиты играет роль в устойчивости домкрата и в том, чтобы он не проваливался в грунт.

«Пыточное приспособление», на котором были сломаны все участники испытаний. Динамометр фиксирует предельное усилие, развиваемое домкратом. Как и предполагалось, проставка не выдержала первой. Домкрат потерял форму и сложился.

Подъем автомобиля ВАЗ‑2113 до отрыва переднего колеса на 20 мм от земли. Цикл — 10 подъемов‑опусканий.

Эта проверка отражает среднестатистическую нагрузку на домкрат в течение года его эксплуатации. В расчет брали две сезонные переобувки плюс пару возможных проколов шин.

В соляной камере недостатки окраски большинства домкратов проявляются быстро.

Выдержка в камере соляного тумана в течение 96 часов с последующей проверкой работоспособности при разовом подъеме и опускании автомобиля.

Мало кто, намучившись с заменой колеса в снежно-соляно-песчаной смеси на зимней дороге, будет отмывать домкрат. Скорее всего, его засунут в угол до следующего раза.

Нагрузка до поломки при высоте упора 300 мм. Здесь оценивали запас прочности домкратов — сравнивали усилие поломки и заявленную грузоподъемность. Коэффициент запаса рассчитывали как отношение указанных величин и приняли, что он должен быть не меньше 2,0. Величина 300 мм соответствует высоте отрыва переднего колеса на ВАЗ‑2113.

Важно: результаты наших испытаний относятся только к конкретной выборке изделий, а потому не могут служить основанием для суждений о качестве одноименных товаров в целом.

Производитель не указан. Домкрат ВАЗ-2101 ромбический в поддомкратник 13249 Примерная цена 600 ₽

Заявленные параметры не указаны

Подходит только для заднеприводных автомобилей ВАЗ. Может вывернуть штатное гнездо машины. При нагрузке одна тонна согнулась крайне неудобная ручка, а ее ничем другим не заменить. После выдержки в соляном тумане краска осыпается кусками. Не рекомендуем. ООО «Автомаш», Россия. Домкрат винтовой ромбический Примерная цена 800 ₽

Заявленные параметры 1,2 т; 75–345 мм

Домкрат показал высокую грузоподъемность: запас прочности — 2,6 (при нагрузке 3150 кг согнулась ручка, при 3350 кг смялась рама). Ручка неудобная. Окрашен хорошо. Учитывая невысокую цену, может подойти рачительному автолюбителю. Рекомендуем.

Башмачки Все ромбические домкраты из-за узкой опорной плиты очень слабо защищают автомобиль от возможного скатывания назад или вперед. Поэтому в паре с ними обязательно нужно использовать противооткатные упоры (башмаки). Их следует ставить спереди и сзади под колесо, расположенное по диагонали от того, которое ­вывешиваем.