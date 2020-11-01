Осторожно: 5 подводных камней на шиномонтаже

Процедура по переобувке машины вроде бы простая, но... Есть ведь не только добросовестные работники в мастерских.

Материалы по теме Как выбрать шины и когда менять — рекомендации и реальность

Во многих регионах метеорологи уже советуют сменить шины на зимние. Например, в Москве и Московской области температура будет постепенно снижаться, и после 10 ноября заметно похолодает. Народ потянется в шиномонтажные мастерские, а там (бывает!) могут и схалтурить, а то и обмануть. Предупреждаем о подводных камнях. Вот о чем важно помнить:

1. Домкрат

Если автомобиль не загоняют на подъемник, следите за тем, чтобы каждое колесо поддомкрачивали отдельно. В горячую пору домкрат могут установить под одну точку порога (как правило, ближе к передку, так как передняя часть обычно тяжелее) и поднять весь бок машины так, чтобы снять оба колеса. У старого автомобиля при этом может помяться порог, а то поведет и весь кузов. Да и новому это неполезно.

2. Чистка и мойка

Перед сборкой работники шиномонтажной мастерской должны вымыть или хорошо почистить диски, а из протектора шины удалить камни. Иначе отбалансированными колеса будут от силы до первой лужи, где грязь смоется, или до первого «прохвата» на большой скорости, когда камешки из протектора выкинет центробежная сила.

3. Балансировка

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Нужно ли балансировать колеса каждый раз, когда меняешь колеса? Шиномонтажники скажут, что да, но на самом деле все зависит от того, как вы ездите. Конечно, балансировка шин меняется по мере износа, но она меняется и после одного-двух резких торможений на юз, если машина не оборудована АБС. Разумный компромисс — балансировать шины по потребности, то есть когда заметны биения рулевого колеса либо вибрация задней части автомобиля на разных скоростях. И еще: на литые диски нерадивый шиномонтажник может установить набивные (обжимные) грузы, этого делать нельзя — колесный диск царапается, что провоцирует коррозию. На «литье» грузик сажают только на двухсторонний скотч, причем место под него нужно почистить и обезжирить, чтобы он не отлетел после первой мойки.

4. Правка дисков

Со штамповкой проблем нет — такие диски править можно. Что касается литых, то тут допускается корректировка только в небольших пределах. Работа эта не из дешевых, поэтому работники шиномонтажа порой берутся выправить любой диск, вне зависимости от степени повреждения. В прочности он теряет, а ездить-то вам!

5. Плата за «воздух»

Наверное, самая сильная по оригинальности идея — предложение накачать шины азотом. Пришла она из автоспорта, и там такая технология имеет смысл — азот не поддерживает горение. На гражданских автомобилях это смысла не имеет. Если такое предлагают, следует понимать, что вас пытаются развести. Вреда машине это не нанесет, а вот кошельку — да.

Тут мы перечислили лишь некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание, меняя колеса. Подробнее читайте в полной версии материала о разводках на шиномонтаже.

Фото: Егор Алеев/ТАСС