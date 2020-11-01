Гидрометцентр: резину пора менять

После 10 ноября синоптики прогнозируют минусовые температуры в ночное время суток и незначительное потепление днем.

Материалы по теме У шипов больше нет преимуществ — все вопросы про зимние шины

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил о том, что автомобилистам Москвы и Московской области пора менять летние шины на зимние. Он сослался на то, что после 10 ноября в регионе заметно похолодает, а температура начнет опускаться ниже нуля градусов по Цельсию. Но снега пока ждать не стоит.

«До конца недели снега в столице, по прогнозам, не видно», — приводит «Интерфакс» слова Романа Вильфанда.

Начиная с завтрашнего дня (6 ноября 2020 года) температура воздуха начнет опускаться, предупреждает научный руководитель Гидрометцентра. Если сегодня в Москве и по области ожидается до +10 градусов, то в пятницу температура воздуха составит уже +6–8 градусов. С понедельника в некоторых районах температура может составить от +3 градусов, во вторник ожидается похолодание на 5–6 градусов. В результате по ночам ожидаются заморозки, а в дневные часы температура воздуха будет иметь незначительные положительные значения.

В таких условиях Вильфанд советует не дожидаться снегопадов и сменить резину заранее.

Что касается предстоящей зимы, то в Гидрометцентре предполагают, что она не будет такой теплой, как предыдущая, но температуры останутся выше климатических норм.

Меняя резину, не забудьте проверить вентили на колесах.

Фото: Alexey Balakin / Unsplash