Эту мелочь никто не проверяет на шиномонтаже. И зря!

Некачественный вентиль может мгновенно оставить шину без воздуха. Как выбрать правильный и как его заменить — разобрались эксперты «За рулем».

Тему для исследования предложил читатель — зарулевец с 40‑летним стажем. Перед дальней поездкой он случайно увидел на колесных вентилях глубокие трещины. При попытке пошевелить один из них шина испустила дух, хотя ее возраст был не запредельным.

Изучив вопрос, мы выяснили: большинство продаваемых вентилей — вовсе не вечные. А особая подлость состоит в том, что почти всегда эту важнейшую деталь выбирают не владельцы машин, а шиномонтажники.

Приспособление для безразборной замены вентиля.

Шины и колеса мы придирчиво изучаем и отбираем, а вот крошечные копеечные вентили считаем вечными и беспроблемными. Для нормальных изделий, которые изначально устанавливают автопроизводители, так оно и есть. Но когда, например, вы готовите зимний комплект колес — реально ли выбрать нормальный вентиль самостоятельно? Попробуем. Отметим, что речь пойдет о деталях с резиновым корпусом. Изделия с датчиками давления, а также металлические вентили для мотоциклов и скоростных автомобилей — тема для отдельного разговора.

Геометрия

Привычный вентиль состоит из резинового корпуса, внутри которого находится металлическая втулка с внутренней резьбой для ввинчивания золотника и наружной резьбой для навинчивания пластикового или металлического колпачка. Они могут обозначаться по нескольким стандартам — например, TR или ETRTO. На фирменном изделии могут быть указаны его тип и дата изготовления, но на этом можно не заморачиваться. Важнее помнить, что вентили различаются по длине и по размеру отверстия в колесе. Чем оно глубже относительно внешней стороны обода, тем длиннее должен быть корпус. Однако — по возможности! — желательно устанавливать вентиль покороче: это снижает вероятность оторвать его в грязи или снегу, а также уменьшает ­дисбаланс колеса в сборе.

Вентиль для Нивы отличается своими габаритами. Сегодня большинство вентилей продают с украшательствами «под хром». Пластик предпочтительнее металла — он легче и не корродирует.

Материал

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Применяемая резина не является маслобензостойкой, потому во время монтажа допускается использовать разве что мыльную воду. Вставку, в которую вворачивается золотник, делают из латунного или цинкового сплава. На первый взгляд они выглядят одинаково, имея желтоватый оттенок: изначально светлый цинк маскируют под латунь соответствующим покрытием. Коррозионная стойкость цинкового сплава ниже, поэтому латунь предпочтительнее. Внутренняя резьба под золотник наносится резанием, а вот наружная встречается литая. Очень неудачное решение: из-за «прослабленности» резьбы наконечники многих компрессоров и насосов на ней не держатся. Поэтому старайтесь использовать латунные изделия.

Резьбу, полученную мехобработкой (слева), отличает от литой (справа) наличие канавки под нарезной частью.

Колпачки могут быть металлические и пластиковые. Металлические симпатичнее, но порой уже к середине зимы их так прихватывает коррозия от дорожных реагентов, что при попытке открутить эти колпачки сворачивается вставка в вентиль. Кроме того, блестящие детальки чаще воруют. Пластмассовые колпачки красотой не блещут, зато не примерзают.

Колпачки бывают разными, но пластмассовые предпочтительнее.

Как выбрать и что делать

Если к вашим колесам подходят короткие вентили, то лучше брать их. При этом не промахнитесь с посадочным диаметром: скажем, вентили для стальных дисков Нивы больше по диаметру, чем для других ВАЗов. Чтобы отличить латунный корпус от цинкового, последний надо поскрести чем-то твердым: с цинка покрытие быстро отвалится, обнажив светлый сплав.

Отличить латунь от цинка поможет любой твердый инструмент: под внешним желтоватым слоем скрывается нечто белесое.

Предвидеть неожиданный отказ вентилей почти невозможно. Однако шутки с ними плохи: оторванный «сосок», в отличие от проколотого колеса, выпустит воздух наружу практически мгновенно. Остается почаще оглядывать их, и при первых же трещинах ехать на шиномонтаж. Хорошо бы заранее раздобыть парочку нормальных фирменных вентилей: шиномонтажнику все равно, какие детали устанавливать, он смотрит на цену.

Как бороться с утечкой?

Чтобы вывернуть золотник, потребуется либо специализированный инструмент, либо колпачок «с рожками».

Если вентиль «травит» воздух по золотнику (это обычно проверяют, нанеся на отверстие немного слюны), то можно попробовать подтянуть золотник металлическим колпачком «с рожками». Хуже, если вентиль оторвали в колее, срезали недоброжелатели, или он стал пропускать воздух по корпусу. Заменить вентиль можно своими силами, отжав боковину покрышки и перебросив бортовое кольцо через хамп диска. Дальше нужно срезать старый вентиль и вставить новый. Работа тяжелая, но при определенной сноровке выполнимая. А еще в продаже встречается приспособление для безразборной замены вентиля.

Вот так приходится разбортировать шину в домашних условиях.

Развод на шиномонтаже Впечатлительным автовладельцам шиномонтажники рекомендуют заменять вентили при каждой переобувке шин. Итого — два раза в год. Притом что служить качественный вентиль должен не меньше, чем шины, то есть лет пять, а то и десять.

Один из авторов вообще столкнулся с «разводом». Принеся в шиномонтаж подержанные диски и новый комплект шин на сборку, он попросил заменить вентили. В итоговом счете работа была вынесена в отдельную строку: жадные мастера запросили денег как за замену вентилей с разбортировкой шины — хотя без покрышек эта операция выполняется парой движений.

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