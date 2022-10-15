2 приспособы для легкого шиномонтажа от читателя «За рулем»

И работу себе упростил, и за крепеж спокоен.

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Для работ по монтажу и демонтажу колес сделал два приспособления.

Первое — из прутка длиной 100 мм с нарезанной резьбой М12×1,5 — выполняет роль направляющей и облегчает снятие и установку колеса на автомобиль.

Второе выполнено из полиэтиленовой трубы подходящего диаметра. Нагрел трубу феном и по головке болта сформировал шестигранник. Получился удобный инструмент для отворачивания и заворачивания колесных болтов, не повреждающий ­краску глубоких колодцев.

В. Кривошеев, г. Самара

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Приз автору совета — набор автокосметики SYNTHETIUM.

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Фото: В. Кривошеев