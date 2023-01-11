Инструмент для ремонта зимних шин: выбрали лучший

О том, каким шинам поможет дошиповка, рассказано тут.
Говорят, новые шипы можно элементарно установить с помощью щипцов для стопорных колец и отвертки. Попробовали — можно!
Но нормальный человек плюнет на такую работу уже на третьем шипе. Ведь дошиповывать покрышки имеет смысл только если в них не хватает 15–20 и более шипов на колесо, а потому — в пересчете на четыре колеса — придется произвести эту операцию около сотни раз, а то и более.
Как механизировать труд?
В продаже можно встретить устройства, называемые дошипунами. Они позволяют механизировать процесс с помощью шуруповерта или дрели. Ходовой винт подает шип, помещенный между тремя-четырьмя лапками, раздвигающими стенки отверстия в резине. Секунда — и шип в отверстии, а инструмент свободен.
Оказалось, что в сезон приобрести дошипуны не так просто, но мы собрали семь образцов и провели натурные испытания.
Три конструкции
Все дошипуны по конструкции можно разделить на те, у которых лапки, раздвигающие края отверстия в резине, выполнены из сталистой проволоки, тонких пружинных пластин или массивных «клыков».
Больше всего понравились приспособления с тонкими пластинчатыми лапками. Они в наименьшей мере деформируют края отверстия, при этом у них четыре лапки. Все остальные приспособления имеют по три лапки. А круглое основание шипа легче проходит через квадратное углубление в резине, чем сквозь треугольное.
У всех дошипунов ходовые винты легко зажимаются в патрон даже небольшого шуруповерта, поскольку проточены до 10 мм. Вместе с тем, чем больше диаметр резьбы ходового винта, тем дольше дошипун прослужит.
Кстати, резьба должна быть смазана — желательно, противозадирной смазкой. Например, применяющейся в ШРУСах.
Участники
| Примерная цена 2800 ₽
Хорошая конструкция с четырьмя лапками, разжимающими стенки отверстия под шип. Но цена завышена по сравнению с аналогичными устройствами. Пользоваться можно.
| Примерная цена 1700 ₽
Проволочные усики вставлены в отверстия и закреплены сваркой в обычной гайке. Ходовой винт имеет достаточный диаметр и неплохо заталкивает шип в отверстие. Можно пользоваться.
| Примерная цена 3300 ₽
При солидной цене большая часть устройства выполнена из пластмассы. Вставлять шип удобно. Роль прижимных элементов играют резиновые кольца. Диаметр ходового винта маловат, что не повышает надежность. При условии частой смазки резьбы — пользоваться можно.
| Примерная цена 2400 ₽
Столь высокую цену на несложное изделие, в основе которого лежит простая ГОСТовская гайка, объяснить нечем. Шип посадить можно, но преимуществ перед более дешевыми изделиями — никаких. Рекомендовать не можем.
| Примерная цена 1800 ₽
Ходовой винт имеет солидный диаметр и антикоррозионное покрытие. Проволочные усики из стали с высокой упругостью вварены в стандартную гайку. Шипы вставляет хорошо, можно рекомендовать.
| Примерная цена 1900 ₽
Резьба ходового винта мощная и может прослужить долго. Конструкция выглядит солидно, но у нашего экземпляра усики отличаются по длине на полтора миллиметра, что не способствует качественной установке шипа. Идея хорошая, но исполнение не понравилось.
| Примерная цена 1500 ₽
Лапок из пружинной стали четыре, что позволяет хорошо раздвинуть стенки отверстия и легко ввести шип. Оптимальная конструкция, а учитывая низкую цену — победитель теста.
Выводы экспертов «За рулем»
Из семи дошипунов мы одобрили пять. Лучший, на наш взгляд, — Дошипун MINI: цена приемлемая, а работать удобно.
Для рукастого и экономного автовладельца подобные устройства вполне можно порекомендовать. Но сноровка нужна в работе с любым приспособлением. Тем, кто редко берет в руки инструмент, лучше посетить мастерскую или приобрести новые шипованные шины.
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