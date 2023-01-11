Зимние шины еще послужат: просто добавьте шипы

Когда чинить, а когда выбрасывать? Почему ремонтный шип лучше шипа-самореза? Как ведет себя дошипованная шина? Эксперты «За рулем» раскрыли все секреты дошиповки.

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Однажды, разглядывая протекторы своих зимних шин, мы обнаруживаем отсутствие многих шипов.

Выходов несколько.

Купить новые покрышки. Способ простой, но весьма затратный. Можно продолжать эксплуатировать шины, как пишут в ПДД, «с соблюдением необходимых мер предосторожности».

Заехать в шиномонтажную мастерскую, где за немалые деньги мастера пополнят «поголовье» шипов.

Провести «имплантацию» шипов самому.

Как делают дошиповку

Лет двадцать назад шиномонтажные мастерские предлагали дошиповку шин методом установки стандартных шипов в отверстия, дополнительно просверленные в протекторе. В современных шинах с большим количеством и плотностью расположения прорезей-ламелей мест под такую установку практически не остается. Да и держались шипы в цилиндрических отверстиях не очень хорошо.

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Другой способ дошиповки — установка шипов в виде саморезов, такие продаются. Но длинные и острые шипы подходят скорее для ошиповки крупных и жестких покрышек от спецтехники. А в легковой шине, да еще поношенной, с истончившимся протектором, они скорее проделают дыру — до полной потери герметичности.

В итоге разработчики пришли к мысли об установке ремонтных шипов в отверстия, оставшиеся от выпавших штатных. Шипы имеют унифицированную конструкцию со стальным корпусом, из которого выступает твердосплавный стержень, и пластмассовой юбкой. В основании — шайба увеличенного диаметра (12 мм), что делает фиксацию в любом отверстии, оставшемся от штатного шипа, весьма прочной. Пластмассовая юбка использована для снижения массы шипа, которая и так примерно вдвое превышает массу штатного шипа с алюминиевым корпусом.

Каким шинам поможет дошиповка

Перед тем как заняться дошиповкой, нужно ответить на пару вопросов.

Достаточна ли глубина протектора?

Она должна составлять не менее 4,5 мм, а целесообразно дошиповывать шины при глубине 5,5–6 мм или более.

Не слишком ли шина старая?

Даже если протектор еще достаточный, но шине больше 7–8 лет, то шипы в потерявшей эластичность резине всё равно держаться будут плохо.

Дошиповывать покрышки имеет смысл только если в них не хватает 15–20 и более шипов на колесо

Если дошиповка целесообразна, нужно определить, какие шипы будем устанавливать.

Выбираем шипы

Длина ремонтных шипов может быть разной, в зависимости от степени износа шины.

Ремонтный шип намного ­«солиднее» штатного.

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Для подбора нужно измерить глубиномером штангенциркуля отверстия, оставшиеся от штатных шипов.

Бывает, что при разной степени износа для дошиповки всех четырех колес приходится приобретать шипы двух смежных размеров, хотя считается, что и так один размер шипа перекрывает диапазон, например, 8–9 мм.

Минимальная упаковка шипов (100 шт) стоит 700–900 рублей.

Обратите внимание, что глубина отверстий под шип не равна остаточной высоте протектора. Обычно она на несколько миллиметров больше.

Судя по опыту закупки, самым большим спросом пользуются короткие шипы.

Как установить?

Экспертиза инструментов для дошиповки — по этой ссылке.

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Этапы установки шипов

Проверяем глубину отверстий штангенциркулем. Подбираем шипы подходящей высоты. Очищаем отверстия отверткой или продуваем сжатым воздухом. Наносим мыльный раствор. «Заряжаем» шип в дошиповщик, прижимаем к отверстию и включаем электроинструмент. Проверяем выступание установленного шипа.

Будут ли держаться в шине новые, более тяжелые, шипы?

Ответ на этот вопрос зависит от многих факторов — модели шин, их износа, стиля и темпа езды. И от того, насколько точно выдержан вылет шипа — не более 1,5 мм над поверхностью покрышки . Тут надо проводить огромный объем испытаний.

По-простому мы попробовали интенсивно буксовать колесом, в которое добавили 21 шип, на асфальте при температуре около нуля градусов. Шина прогрызла яму глубиной 7 см, но ни один из вновь установленных шипов не выпал.

При подготовке материала ни один шип не пострадал. Чего не скажешь об асфальте…

После «отжига» на асфальте резина выглядит рваной, но шипы стоят. Здесь важно, чтобы при подборе шипов твердосплавный стержень выступал примерно на 0,5 мм.

Зимние шины не обязательно должны быть шипованными. Большой тест шин-«липучек» тут.

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