Изношенность шин определит глубиномер: вот как это сделать

Состояние колес напрямую влияет на безопасность.

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Определить «на глазок», пора ли менять шины или еще поездят, рядовому автолюбителю довольно сложно. На помощь придет глубиномер — именно этим прибором пользуются на СТО для проверки состояния шин.

Директор по сервису и запасным частям АГ «Авилон» Павел Константинов напомнил, что отличной считается глубина протектора в восемь миллиметров.

«Если при измерении мы получаем четыре миллиметра, то половина уже изношена. Если же прибор показал один-два миллиметра, то это говорит о том, что состояние шин уже ближе к „лысому“», — объяснил автоэксперт.

Он порекомендовал водителям и самим периодически проводить оценку состояния колес. Это можно сделать по их внешнему виду: посмотреть, имеются бороздки или нет. И если колеса полностью «лысые», то не стоит надеяться «на авось», а надо приобретать новую «обувку» для авто.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: ПРАЙМ

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