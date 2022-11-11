Для тех, кто просто забыл: как правильно переобуть машину

Напоминаем о правилах переобувки, штрафах за летнюю резину зимой и способах хранения покрышек.

Когда по закону нужно менять шины?

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Сроки замены регулируются Техническим регламентом, где установлен запрет на использование летней резины на протяжении трех зимних месяцев. Тем не менее, позаботиться о переобувке необходимо, когда средняя дневная температура начинает опускаться ниже +7°C.

Отправившись на шиномонтаж заранее, вы избежите очередей и будете во всеоружии, если после морозной ночи наутро образуется гололед.

Имейте в виду: за езду зимой на летней резине и летом на зимней штрафы пока не выписывают. Штраф можно получить лишь за чрезмерно изношенные шины, но к сезонности это отношения не имеет.

Липучки или шипованные шины — что лучше?

Использовать липучки (они же фрикционки) или шипованную резину, зависит от региона страны и условий эксплуатации:

Шипованная резина создает больше шума, однако на гололеде она эффективнее, чем фрикционка.

Липучка больше подходит для езды по городским дорогам, которые обильно поливают реагентами.

Что касается езды по рыхлому снегу, то возможности у липучек и шиповок примерно одинаковые.

Таким образом, для большого города больше подойдут фрикционки, а если вы часто выезжаете за город или проживаете в небольшом городке с плохо очищенными от снега дорогами, то ваш выбор — шиповка. На таких покрышках будет легче проехать по снежным накатам и колее.

Как правильно хранить шины?

Перед тем как сложить резину на хранение, ее необходимо тщательно очистить. Сделать это можно при помощи мойки с высоким давлением или просто губкой с водой.

Оптимальный диапазон температур для хранения шин — от минус 35°C до плюс 35°C.

Отличный вариант хранения колес — подвесить их в гараже.

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При хранении шин помните:

Не рекомендуется оставлять шины под открытым небом или навесом. Необходимо относительно теплое помещение.

Нагревательные приборы должны располагаться не ближе одного метра от покрышек.

Резину, не надетую на диски, необходимо ставить вертикально. Нежелательно подвешивать шины или складывать друг на друга.

Шины на дисках должны храниться в накачанном состоянии, их разрешается подвешивать и складывать в стопку.

Как правильно хранить шины и колеса в сборе.



Нужно ли обкатывать шины?

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Однозначно да.

Условия обкатки различаются в зависимости от типа шин.

Для шипованной резины обкатка составляет примерно 1000 км. Ездить во время обкатки необходимо плавно, стараться не допускать резких стартов и торможений. Начальные 100 км лучше проездить со скоростью не более 90 км/ч. Для обкатки фрикционок потребуется от 400 до 500 км. Для обкатки летней и всесезонной резины достаточно всего 100 км.

Удачной и безаварийной вам зимы!