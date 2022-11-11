Для тех, кто просто забыл: как правильно переобуть машину — журнал За рулем

Для тех, кто просто забыл: как правильно переобуть машину

Напоминаем о правилах переобувки, штрафах за летнюю резину зимой и способах хранения покрышек.

Когда по закону нужно менять шины?

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Сроки замены регулируются Техническим регламентом, где установлен запрет на использование летней резины на протяжении трех зимних месяцев. Тем не менее, позаботиться о переобувке необходимо, когда средняя дневная температура начинает опускаться ниже +7°C.

Отправившись на шиномонтаж заранее, вы избежите очередей и будете во всеоружии, если после морозной ночи наутро образуется гололед.

Имейте в виду: за езду зимой на летней резине и летом на зимней штрафы пока не выписывают. Штраф можно получить лишь за чрезмерно изношенные шины, но к сезонности это отношения не имеет.

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Липучки или шипованные шины — что лучше?

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Использовать липучки (они же фрикционки) или шипованную резину, зависит от региона страны и условий эксплуатации:

  • Шипованная резина создает больше шума, однако на гололеде она эффективнее, чем фрикционка.
  • Липучка больше подходит для езды по городским дорогам, которые обильно поливают реагентами.
Что касается езды по рыхлому снегу, то возможности у липучек и шиповок примерно одинаковые.

Таким образом, для большого города больше подойдут фрикционки, а если вы часто выезжаете за город или проживаете в небольшом городке с плохо очищенными от снега дорогами, то ваш выбор — шиповка. На таких покрышках будет легче проехать по снежным накатам и колее.

Как правильно хранить шины?

Перед тем как сложить резину на хранение, ее необходимо тщательно очистить. Сделать это можно при помощи мойки с высоким давлением или просто губкой с водой.

Оптимальный диапазон температур для хранения шин — от минус 35°C до плюс 35°C.

Для тех, кто просто забыл: как правильно переобуть машинуОтличный вариант хранения колес — подвесить их в гараже.
Отличный вариант хранения колес — подвесить их в гараже.

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Как и где хранить шины — все ли вы правильно делаете?

При хранении шин помните:

  • Не рекомендуется оставлять шины под открытым небом или навесом. Необходимо относительно теплое помещение.
  • Нагревательные приборы должны располагаться не ближе одного метра от покрышек.
  • Резину, не надетую на диски, необходимо ставить вертикально. Нежелательно подвешивать шины или складывать друг на друга.
  • Шины на дисках должны храниться в накачанном состоянии, их разрешается подвешивать и складывать в стопку.

Для тех, кто просто забыл: как правильно переобуть машинуКак правильно хранить шины и колеса в сборе.
Как правильно хранить шины и колеса в сборе.

Нужно ли обкатывать шины?

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Однозначно да.

Условия обкатки различаются в зависимости от типа шин.

  1. Для шипованной резины обкатка составляет примерно 1000 км. Ездить во время обкатки необходимо плавно, стараться не допускать резких стартов и торможений. Начальные 100 км лучше проездить со скоростью не более 90 км/ч.
  2. Для обкатки фрикционок потребуется от 400 до 500 км.
  3. Для обкатки летней и всесезонной резины достаточно всего 100 км.
Удачной и безаварийной вам зимы!

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