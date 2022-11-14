3 самые недооцененные шипованные шины для кроссоверов

При своих характеристиках они могли бы стоить дороже. В одном из случаев — на треть.

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Верный и безопасный способ сэкономить на покупке шин — знать их сильные и слабые стороны и покупать в результате лучшее, а не просто более дорогое. Эксперты «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Дмитрий Тестов и Сергей Мишин постоянно проводят испытания шин, выявляя среди них не только самые лучшие, но и самые недооцененные на рынке.

В этот раз они протестировали 8 комплектов зимних шипованных шин для кроссоверов размерностью 195/65 R15 в самых разных ценовых категориях:

Nokian Hakkapeliitta 10P (Россия, 8960 рублей за штуку),

Michelin X-Ice North 4 (Россия, 8440 рублей за штуку),

Nordman 8 (Россия, 6920 рублей за штуку),

Pirelli Formula Ice (Россия, 5960 рублей за штуку),

Cordiant Snow Cross 2 (Россия, 3910 рублей за штуку),

Kama Alga (Россия, 3440 рублей за штуку),

Kormoran Stud 2 (Сербия, 4800 рублей за штуку),

GT Radial Ice Pro 3 (Китай, 4450 рублей за штуку).

В результате испытаний были определены три самые недооцененные шины. Это Kama Alga, Cordiant Snow Cross 2 и Nordman 8. Все они производятся в России.

1. Nordman 8

Экономия при покупке данных шин невысока — 5%, но это шины, занявшие 3-е место в общем зачете. Они демонстрируют отличное торможение на льду, а также разгон на снегу. Кроме того, эти шины отличаются хорошей управляемостью на льду и проходимостью.

Минус только один — не самое лучшее торможение на сухом асфальте.

2. Kama Alga

По своим характеристикам они оказались немного лучше, чем более дорогие GT Radial Ice Pro 3. Их сильные стороны — торможение и проходимость на снегу. Но не обошлось и без слабых мест. Выбрав эти шины, стоить помнить, что на льду и на мокром асфальте они тормозят похуже своих шипованных «коллег».

По мнению наших испытателей, эти шины могли бы стоить на 10% дороже.

О том, какая шина оказалась самой недооцененной, — на следующей странице.