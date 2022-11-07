Большой тест зимних шин для кроссоверов: неожиданные выводы экспертов

Насколько заметно на поведение шины влияет количество шипов? Выяснили! А заодно подсчитали, как шины теряют шипы, и разобрались, какие из восьми моделей шиповок 195/65 R15 станут наиболее выгодными при покупке.

Продолжение. Как шипованные шины размера 195/65 R15 проявили себя на снегу и льду, рассказано тут.

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Участники

Nokian Hakkapeliitta 10P (Россия, почти 9000 рублей за штуку)

(Россия, почти 9000 рублей за штуку) Michelin X-Ice North 4 (Россия, 8500 рублей за штуку)

(Россия, 8500 рублей за штуку) Nordman 8 (Россия, 7000 рублей за штуку)

(Россия, 7000 рублей за штуку) Pirelli Formula Ice (Россия, 6000 рублей за штуку)

(Россия, 6000 рублей за штуку) Cordiant Snow Cross 2 (Россия, 4000 рублей за штуку)

(Россия, 4000 рублей за штуку) Kama Alga (Россия , 3400 рублей за штуку)

(Россия 3400 рублей за штуку) Kormoran Stud 2 (Сербия, 4800 рублей за штуку)

(Сербия, 4800 рублей за штуку) GT Radial (Китай, 4500 рублей за штуку).

Испытания на холодном асфальте

Тесты на чистом асфальте проводили при температурах +4…+8 °C.

Лучшее торможение как на мокром (60–5 км/ч), так и на сухом (80–5 км/ч) покрытии продемонстрировал Kormoran. Самую низкую эффективность торможения показали Кама на влажной (-19%) и Nordman на сухой (-7%) дороге.

Безупречной курсовой устойчивостью Golf наделяют Michelin и Nokian. А вот GT Radial снова понравился меньше всех. Виной тому недостаточная информативность и невысокая точность реакций на поворот руля. Которые в сочетании с быстрым откликом (почти как у летних шин) приводят к небольшой раскачке при стабилизации даже после относительно плавного маневра.

Отличной плавностью хода похвастать могут лишь Formula, Michelin и Nokian. Остальные участники катятся немного жестче. Отрадно, что откровенно «дубовых» среди них не оказалось. Похоже, это заслуга размерности с относительно высокой боковиной.

С акустическим комфортом всё не так радужно. И это не удивительно — шиповки на асфальте тихими быть не могут априори. Самой бесшумной оказалась Formula. А больше всех уши напрягают шины Cordiant и GT Radial, которые не умолкают даже на малой скорости.

Потери шипов

Больше всего — 18 штук! — за время испытаний потеряла Kama . Причем все — из передних (ведущих) колес. Видимо, «гвоздики» в этих шинах держатся слабо, о чем говорит их рекордная средняя величина выступания после тестов — 2,1 мм.

. Причем все — из передних (ведущих) колес. Видимо, «гвоздики» в этих шинах держатся слабо, о чем говорит их рекордная средняя величина выступания после тестов — 2,1 мм. Kormoran не удержал в резине пять шипов, все тоже с «передка».

не удержал в резине пять шипов, все тоже с «передка». У Nokian — потеряно три и сломано еще шесть, опять-таки на передних.

— потеряно три и сломано еще шесть, опять-таки на передних. Cordiant утерял два «гвоздика» из задних колес и надломил два на передних.

утерял два «гвоздика» из задних колес и надломил два на передних. Nordman — потери 1/1 (переднее/заднее), и еще один шип сломан на переднем колесе.

— потери 1/1 (переднее/заднее), и еще один шип сломан на переднем колесе. GT Radial лишился по одному шипу из заднего и переднего колес.

лишился по одному шипу из заднего и переднего колес. Formula и Michelin завершили тесты без потерь.

«За двести» — это хорошо или не очень? Подводим итоги

Лед и снег — скользкие, а потому наиболее опасные виды покрытия на зимних дорогах. Памятуя об этом, мы рассматриваем их как самые значимые при подсчете итоговых баллов.

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В этот раз по техническим причинам мы не смогли оценить сопротивление качению, то есть влияние шин на расход топлива. Потому весомость объективных показателей в этом тесте изменили так, чтобы в итоговых результатах сохранить их общую долю 75%.

GT Radial Ice Pro 3 уступил Каме лишь один балл — последнее место. Почти все результаты хуже среднего, и 128 шипов не помогли. Разве что на асфальте выглядит чуть лучше. По комфорту делит последнюю позицию с Кордиантом.

Kama Alga на предпоследней позиции. Отличилась отменными тормозными свойствами на снегу и проходимостью. Но на льду спасовала, да и с шипами происходит что-то неладное — при буксовании вылезают из резины, даже выскакивают. Недостаток поправимый, кроме того, надеемся, что решение этого вопроса позволит улучшить зацеп на льду. Потенциал у шины явно есть.

Обе шины считаем допустимыми к использованию на скользких дорогах, но лишь на автомобилях с электронными системами помощи водителю.

8 место 7 место Сумма баллов в тесте 777 778 Марка, модель GT Radial Ice Pro 3 Kama Alga Средняя цена в интернет-магазинах на момент подготовки материала, руб. 4450 3440 Страна изготовления Китай Россия Индекс нагрузки и скорости 95T 91T Глубина рисунка протектора, мм 9,1 9,0 Твердость резины по Шору, ед. 61 61 Количество шипов, шт. 128 120 Макс. выступание шипов после тестов, мм 1,4 2,1 Масса шины, кг 9,3 9,5 ПЛЮСЫ Средние тормозные свойства на льду, приличные на сухом асфальте Отличное торможение на снегу; лучшая проходимость МИНУСЫ Худшие поперечный зацеп на льду; разгон на снегу и проходимость; проблемная управляемость на льду; самая шумная Самые слабые тормозные свойства на льду и на мокром асфальте; сложная управля­емость на снегу

Противоречивый Kormoran Stud 2 не оправдал надежд на родство с Мишленом. Худший на снегу и льду, зато буквально рвет всех на асфальте. Рекомендуем разве что для очищенных дорог, но непонятно, зачем тогда вообще покупать шиповки?

Немного отстает Formula Ice с более сбалансированным характером. Чуть уступает Кордианту на зимних покрытиях, но остается в середняках на асфальте, где на сухом покрытии имеет отличный зацеп. К тому же это самая комфортная шина.

6 место 5 место Сумма баллов в тесте 797 823 Марка, модель Kormoran Stud 2 Formula Ice Средняя цена в интернет-магазинах на момент подготовки материала, руб. 4800 5960 Страна изготовления Сербия Россия Индекс нагрузки и скорости 95T 91T Глубина рисунка протектора, мм 8,5 9,6 Твердость резины по Шору, ед. 62 56 Количество шипов, шт. 116 110 Макс. выступание шипов после тестов, мм 1,5 1,5 Масса шины, кг 8,5 8,8 ПЛЮСЫ Лучшее торможение на асфальте; приличная плавность хода Отличные тормозные свойства на сухом асфальте; самая комфортная МИНУСЫ Худшие тормозной путь, управляемость во время экстремальных маневров и курсовая устойчиввость на снегу Худший разгон на льду

Третью позицию занимает Nordman 8. На льду тормозит не хуже Мишлена, на снегу тоже очень хорошо. Однако его уровень на асфальте и в комфорте — ниже среднего.

Схожий расклад характеристик у шин Cordiant Snow Cross 2, расположившихся на четвертой строке. Хороши на снегу и льду, но откровенно слабы во всем остальном.

Две этих шины рекомендуем для районов, где чистый асфальт — редкость.

4 место 3 место Сумма баллов в тесте 842 891 Марка, модель Cordiant Snow Cross 2 Nordman 8 Средняя цена в интернет-магазинах на момент подготовки материала, руб. 3910 6920 Страна изготовления Россия Россия Индекс нагрузки и скорости 95T 95T Глубина рисунка протектора, мм 9,3 9,0 Твердость резины по Шору, ед. 57 57 Количество шипов, шт. 120 190 Макс. выступание шипов после тестов, мм 2,0 1,7 Масса шины, кг 9,5 8,5 ПЛЮСЫ Отличный разгон и хорошая управляемость на снегу Отличное торможение на льду и разгон на снегу; хорошие управляемость на льду и проходимость МИНУСЫ Слабое торможение на мокром асфальте; одна из наиболее шумных Худший тормозной путь на сухом асфальте

Лишь на втором месте покрышки с наибольшим числом шипов — Michelin X-Ice North 4. Они наиболее сбалансированы и даже чуть выигрывают у Nokian в проходимости.

Победитель теста — шины Nokian Hakkapeliitta 10P, набравшие максимум в снежно-ледовых дисциплинах. Хотя и на асфальте, и в комфорте они пропустили вперед двух соперников.

2 место 1 место Сумма баллов в тесте 915 934 Марка, модель Michelin X-Ice North 4 Nokian Hakkapeliitta 10P Средняя цена в интернет-магазинах на момент подготовки материала, руб. 8440 8960 Страна изготовления Россия Россия Индекс нагрузки и скорости 95T 95T Глубина рисунка протектора, мм 8,5 9,3 Твердость резины по Шору, ед. 56 54 Количество шипов, шт. 248 218 Макс. выступание шипов после тестов, мм 1,3 1,6 Масса шины, кг 9,6 8,7 ПЛЮСЫ Лучший поперечный зацеп на льду, отменные управляемость на снегу и льду, проходимость Лучший продольный зацеп на льду и снегу; отменные управляемость на снегу и льду МИНУСЫ Средние тормозные свойства на мокром асфальте; недостаточно эффективный разгон на льду Средние тормозные свойства на сухом асфальте; повышенный уровень шума

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА С ПОЛНЫМИ ДАННЫМИ ШИН — здесь.

Сколько переплачиваем?

Зная количество итоговых баллов (уровень потребительских свойств) и цены, выясним, насколько недооценен или переоценен каждый из участников. Для этого используем нашу методику определения справедливой цены.

Самая выгодная покупка — отечественный Cordiant Snow Cross 2. Он продается на 32% дешевле, чем мог бы стоить при своих характеристиках . Меньшую, но тоже заметную экономию (10%) принесет другой исконно российский продукт — Kama Alga. Лишь 5% удастся выгадать, купив Nordman 8. Зато он самый сильный из «экономных».

Ценники остальных испытуемых завышены. Удивительно, но минимальную переплату (4–5%) просят за топ-модели Nokian Hakkapeliitta 10P и Michelin X-Ice North 4 .

Менее скромен Kormoran Stud 2 — его прайс завышен на 9%. На 15% дороже справедливой цены продается Formula. А самый переоцененный участник теста — GT Radial Ice Pro 3. Переплатить за него предлагается 17% — многовато для откровенно слабых шин!