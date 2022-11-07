Большой тест зимних шин для кроссоверов: неожиданные выводы экспертов

Продолжение. Как шипованные шины размера 195/65 R15 проявили себя на снегу и льду, рассказано тут.
Участники
- Nokian Hakkapeliitta 10P (Россия, почти 9000 рублей за штуку)
- Michelin X-Ice North 4 (Россия, 8500 рублей за штуку)
- Nordman 8 (Россия, 7000 рублей за штуку)
- Pirelli Formula Ice (Россия, 6000 рублей за штуку)
- Cordiant Snow Cross 2 (Россия, 4000 рублей за штуку)
- Kama Alga (Россия, 3400 рублей за штуку)
- Kormoran Stud 2 (Сербия, 4800 рублей за штуку)
- GT Radial (Китай, 4500 рублей за штуку).
Испытания на холодном асфальте
Тесты на чистом асфальте проводили при температурах +4…+8 °C.
Лучшее торможение как на мокром (60–5 км/ч), так и на сухом (80–5 км/ч) покрытии продемонстрировал Kormoran. Самую низкую эффективность торможения показали Кама на влажной (-19%) и Nordman на сухой (-7%) дороге.
Безупречной курсовой устойчивостью Golf наделяют Michelin и Nokian. А вот GT Radial снова понравился меньше всех. Виной тому недостаточная информативность и невысокая точность реакций на поворот руля. Которые в сочетании с быстрым откликом (почти как у летних шин) приводят к небольшой раскачке при стабилизации даже после относительно плавного маневра.
Отличной плавностью хода похвастать могут лишь Formula, Michelin и Nokian. Остальные участники катятся немного жестче. Отрадно, что откровенно «дубовых» среди них не оказалось. Похоже, это заслуга размерности с относительно высокой боковиной.
С акустическим комфортом всё не так радужно. И это не удивительно — шиповки на асфальте тихими быть не могут априори. Самой бесшумной оказалась Formula. А больше всех уши напрягают шины Cordiant и GT Radial, которые не умолкают даже на малой скорости.
Потери шипов
- Больше всего — 18 штук! — за время испытаний потеряла Kama. Причем все — из передних (ведущих) колес. Видимо, «гвоздики» в этих шинах держатся слабо, о чем говорит их рекордная средняя величина выступания после тестов — 2,1 мм.
- Kormoran не удержал в резине пять шипов, все тоже с «передка».
- У Nokian — потеряно три и сломано еще шесть, опять-таки на передних.
- Cordiant утерял два «гвоздика» из задних колес и надломил два на передних.
- Nordman — потери 1/1 (переднее/заднее), и еще один шип сломан на переднем колесе.
- GT Radial лишился по одному шипу из заднего и переднего колес.
- Formula и Michelin завершили тесты без потерь.
«За двести» — это хорошо или не очень? Подводим итоги
В этот раз по техническим причинам мы не смогли оценить сопротивление качению, то есть влияние шин на расход топлива. Потому весомость объективных показателей в этом тесте изменили так, чтобы в итоговых результатах сохранить их общую долю 75%.
GT Radial Ice Pro 3 уступил Каме лишь один балл — последнее место. Почти все результаты хуже среднего, и 128 шипов не помогли. Разве что на асфальте выглядит чуть лучше. По комфорту делит последнюю позицию с Кордиантом.
Kama Alga на предпоследней позиции. Отличилась отменными тормозными свойствами на снегу и проходимостью. Но на льду спасовала, да и с шипами происходит что-то неладное — при буксовании вылезают из резины, даже выскакивают. Недостаток поправимый, кроме того, надеемся, что решение этого вопроса позволит улучшить зацеп на льду. Потенциал у шины явно есть.
Обе шины считаем допустимыми к использованию на скользких дорогах, но лишь на автомобилях с электронными системами помощи водителю.
|
8 место
|
7 место
|
Сумма баллов в тесте
|
777
|
778
|
Марка, модель
|
GT Radial Ice Pro 3
|
Kama Alga
|
Средняя цена в интернет-магазинах на момент подготовки материала, руб.
|
4450
|
3440
|
Страна изготовления
|
Китай
|
Россия
|
Индекс нагрузки и скорости
|
95T
|
91T
|
Глубина рисунка протектора, мм
|
9,1
|
9,0
|
Твердость резины по Шору, ед.
|
61
|
61
|
Количество шипов, шт.
|
128
|
120
|
Макс. выступание шипов после тестов, мм
|
1,4
|
2,1
|
Масса шины, кг
|
9,3
|
9,5
|
ПЛЮСЫ
|
Средние тормозные свойства на льду, приличные на сухом асфальте
|
Отличное торможение на снегу; лучшая проходимость
|
МИНУСЫ
|
Худшие поперечный зацеп на льду; разгон на снегу и проходимость; проблемная управляемость на льду; самая шумная
|
Самые слабые тормозные свойства на льду и на мокром асфальте; сложная управляемость на снегу
Противоречивый Kormoran Stud 2 не оправдал надежд на родство с Мишленом. Худший на снегу и льду, зато буквально рвет всех на асфальте. Рекомендуем разве что для очищенных дорог, но непонятно, зачем тогда вообще покупать шиповки?
Немного отстает Formula Ice с более сбалансированным характером. Чуть уступает Кордианту на зимних покрытиях, но остается в середняках на асфальте, где на сухом покрытии имеет отличный зацеп. К тому же это самая комфортная шина.
|
|
6 место
|
5 место
|
Сумма баллов в тесте
|
797
|
823
|
Марка, модель
|
Kormoran Stud 2
|
Formula Ice
|
Средняя цена в интернет-магазинах на момент подготовки материала, руб.
|
4800
|
5960
|
Страна изготовления
|
Сербия
|
Россия
|
Индекс нагрузки и скорости
|
95T
|
91T
|
Глубина рисунка протектора, мм
|
8,5
|
9,6
|
Твердость резины по Шору, ед.
|
62
|
56
|
Количество шипов, шт.
|
116
|
110
|
Макс. выступание шипов после тестов, мм
|
1,5
|
1,5
|
Масса шины, кг
|
8,5
|
8,8
|
ПЛЮСЫ
|
Лучшее торможение на асфальте; приличная плавность хода
|
Отличные тормозные свойства на сухом асфальте; самая комфортная
|
МИНУСЫ
|
Худшие тормозной путь, управляемость во время экстремальных маневров и курсовая устойчиввость на снегу
|
Худший разгон на льду
Третью позицию занимает Nordman 8. На льду тормозит не хуже Мишлена, на снегу тоже очень хорошо. Однако его уровень на асфальте и в комфорте — ниже среднего.
Схожий расклад характеристик у шин Cordiant Snow Cross 2, расположившихся на четвертой строке. Хороши на снегу и льду, но откровенно слабы во всем остальном.
Две этих шины рекомендуем для районов, где чистый асфальт — редкость.
|
|
4 место
|
3 место
|
Сумма баллов в тесте
|
842
|
891
|
Марка, модель
|
Cordiant Snow Cross 2
|
Nordman 8
|
Средняя цена в интернет-магазинах на момент подготовки материала, руб.
|
3910
|
6920
|
Страна изготовления
|
Россия
|
Россия
|
Индекс нагрузки и скорости
|
95T
|
95T
|
Глубина рисунка протектора, мм
|
9,3
|
9,0
|
Твердость резины по Шору, ед.
|
57
|
57
|
Количество шипов, шт.
|
120
|
190
|
Макс. выступание шипов после тестов, мм
|
2,0
|
1,7
|
Масса шины, кг
|
9,5
|
8,5
|
ПЛЮСЫ
|
Отличный разгон и хорошая управляемость на снегу
|
Отличное торможение на льду и разгон на снегу; хорошие управляемость на льду и проходимость
|
МИНУСЫ
|
Слабое торможение на мокром асфальте; одна из наиболее шумных
|
Худший тормозной путь на сухом асфальте
Лишь на втором месте покрышки с наибольшим числом шипов — Michelin X-Ice North 4. Они наиболее сбалансированы и даже чуть выигрывают у Nokian в проходимости.
Победитель теста — шины Nokian Hakkapeliitta 10P, набравшие максимум в снежно-ледовых дисциплинах. Хотя и на асфальте, и в комфорте они пропустили вперед двух соперников.
|
|
2 место
|
1 место
|
Сумма баллов в тесте
|
915
|
934
|
Марка, модель
|
Michelin X-Ice North 4
|
Nokian Hakkapeliitta 10P
|
Средняя цена в интернет-магазинах на момент подготовки материала, руб.
|
8440
|
8960
|
Страна изготовления
|
Россия
|
Россия
|
Индекс нагрузки и скорости
|
95T
|
95T
|
Глубина рисунка протектора, мм
|
8,5
|
9,3
|
Твердость резины по Шору, ед.
|
56
|
54
|
Количество шипов, шт.
|
248
|
218
|
Макс. выступание шипов после тестов, мм
|
1,3
|
1,6
|
Масса шины, кг
|
9,6
|
8,7
|
ПЛЮСЫ
|
Лучший поперечный зацеп на льду, отменные управляемость на снегу и льду, проходимость
|
Лучший продольный зацеп на льду и снегу; отменные управляемость на снегу и льду
|
МИНУСЫ
|
Средние тормозные свойства на мокром асфальте; недостаточно эффективный разгон на льду
|
Средние тормозные свойства на сухом асфальте; повышенный уровень шума
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Сколько переплачиваем?
Зная количество итоговых баллов (уровень потребительских свойств) и цены, выясним, насколько недооценен или переоценен каждый из участников. Для этого используем нашу методику определения справедливой цены.
Самая выгодная покупка — отечественный Cordiant Snow Cross 2. Он продается на 32% дешевле, чем мог бы стоить при своих характеристиках. Меньшую, но тоже заметную экономию (10%) принесет другой исконно российский продукт — Kama Alga. Лишь 5% удастся выгадать, купив Nordman 8. Зато он самый сильный из «экономных».
Ценники остальных испытуемых завышены. Удивительно, но минимальную переплату (4–5%) просят за топ-модели Nokian Hakkapeliitta 10P и Michelin X-Ice North 4.
Менее скромен Kormoran Stud 2 — его прайс завышен на 9%. На 15% дороже справедливой цены продается Formula. А самый переоцененный участник теста — GT Radial Ice Pro 3. Переплатить за него предлагается 17% — многовато для откровенно слабых шин!
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