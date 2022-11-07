Выбираем лучшие шины для зимы: наши против импортных

Шесть из восьми испытанных экспертами «За рулем» шин размера 195/65 R15 — российского производства. Но цены разнятся почти втрое — от 3600 до 9000 рублей за штуку.

Участники

Самые дорогие — Nokian Hakkapeliitta 10P (почти 9000 рублей за штуку). Эти шины адаптированы именно к дорогам России, Беларуси и Казахстана — в остальных странах продается «просто» Hakkapeliitta 10, без индекса Р. Бренд Nokian официально больше не работает в России, но завод и персонал никуда не делись — и собираются производить те же шины под другим именем.

Скорее всего, подобным образом продолжит работать и бывший Michelin — а пока в нашем тесте участвуют шиповки X-Ice North 4 по 8500 рублей за штуку. На полторы тысячи дешевле можно купить Nordman 8, тоже продукт питерского завода, известного как Nokian. Примерно за 6000 рублей можно купить шины Formula Ice — выпускающая их в Воронеже фирма Pirelli пока с нами.

Но это всё продукты зарубежной разработки. Исконно российские шины гораздо дешевле. Cordiant Snow Cross 2 стоит меньше 4 тысяч рублей, а нижнекамская новинка Kama Alga — всего 3400 рублей.

Эту шестерку мы разбавили двумя импортными моделями. Младший брат именитого Мишлена, Kormoran Stud 2 (сварен в Сербии) продается по 4800 рублей. А китайский GT Radial — по 4500 рублей.

Техрегламент ограничивает число шипов для данного размера шин (195/65 R15): не более 119 штук, но лишь два участника выполняют норматив — Formula (110 шипов) и Kormoran (116). Всем остальным пришлось проходить «износный» тест дорожного покрытия, доказывая, что увеличенное число шипов не убивает дорогу больше разрешенного. И если у шин Cordiant, GT Radial и Кама (число шипов от 120 до 128) превышение незначительно, то покрышки Nokian, Nordman и Michelin имеют от 190 до 248 шипов. Их создателям явно пришлось использовать дорогостоящие технические решения.

Как испытывали

В финской Лапландии на полигоне с пугающим названием White hell (в переводе — «Белый ад») в феврале 2022 года мы сравнили участников на снегу и на льду. Температура за бортом колебалась в пределах от —2 до —16 °C. Асфальтовые тесты провели в апреле.

Рабочей лошадкой стал Volkswagen Golf, оборудованный прецизионным измерительным комплексом Racelogic Vbox, работающим со спутниками ГЛОНАСС и GPS.

Выбор машины очень важен для шинных тестов, ведь во время экспертной оценки водителю нужно разглядеть различия между покрышками «сквозь автомобиль».

Дабы отследить изменение покрытия, во всех тестах на снегу и на льду мы использовали также «базовые» шины, с которых начинали упражнения и повторяли их через каждые два-три зачетных комплекта.

Ледовые испытания

Начнем с самого интересного — выясним, насколько велик разрыв в сцепных свойствах на льду. Именно на этом покрытии «шиповки» раскрывают свой потенциал. Сравним продольный зацеп, определив время разгона (5–30 км/ч) и тормозной путь (30–5 км/ч).

Лучше всего Golf ускоряется и тормозит на шинах Nokian. Самый слабый разгон обеспечивает Formula, отставшая от лидера на 45%. А на торможении худший результат у покрышек Кама. Казалось бы, 30 км/ч — всего ничего, но шинам Nokian требуется 15 метров для замедления, а Каме — 25!

А что с поперечным сцеплением? Оценим его, замерив время прохождения окружности по льду. Лучший поперечный зацеп продемонстрировал Michelin. В спину ему дышит Nokian с отставанием в 1% — меньше погрешности измерений. Хуже всех GT Radial. В боковом направлении он держится за лед на 15% хуже Мишлена.

На ледовой трассе управляемости лучшие оценки по поведению получили Hakkapeliitta 10P и X-Ice North 4. Обе модели позволяют уверенно ехать на пределе сцепления. Продвинутым водителям, которые не пугаются скольжений, больше понравятся шины Nokian. Их реакции на действия рулем точнее, а баланс слегка смещен к избыточной поворачиваемости. Плавный занос помогает ввернуть машину в поворот. Опасности он не несет, поскольку прекращается сам.

Однако такой нрав может смутить неискушенных ездоков, которым больше подойдет Michelin. Он допускает в пределе легкий снос, как бы намекая, что сцепление уже на исходе. При этом позволяет немного подправить траекторию рулем.

Самое проблемное поведение на льду продемонстрировал GT Radial. У него «узкий» предел сцепления — стоит лишь немного перейти грань, как колеса неожиданно теряют зацеп и автомобиль вылетает с траектории, уходя при этом в занос. Надо быть начеку.

Короткий заполярный световой день подгоняет. На некоторых участках трассы для оценки управляемости на снегу скорость на хороших шинах достигает сотни, а в темноте быстро не поедешь.

Снежный этап

Разгон и торможеиие

На снегу быстрее всего Golf набирает скорость (с 5 до 40 км/ч) на шинах Michelin и Nokian. Самый слабый разгон — у GT Radial. Хорошо тормозят (в диапазоне 40–5 км/ч) шины Nokian, хотя Кама, Michelin и Nordman проигрывают всего ничего — менее 2%. Худшая эффективность торможения на снегу — у шин Kormoran.

Управляемость

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Оцениваем в три подхода. Начинаем с курсовой устойчивости и поведения при плавном маневрировании на высокой скорости на длинном прямике. Затем проезжаем по извилистой трассе. Завершающий этап — оценка поведения при выполнении экстремального маневра «переставка» (смена полосы) на городских скоростях 40–60 км/ч.

Во всех трех упражнениях доминируют Michelin и Nokian, заслужившие одинаково высокие оценки экспертов. И снова Nokian отличает боевой нрав, провоцирующий на активную езду тех, у кого хватает квалификации. Вкручивать Golf в поворот с плавным подруливающим заносом одно удовольствие!

Michelin более спокоен. Ехать «по-раллийному» на нем можно, но не хочется — приятнее прописывать дугу на грани скольжения. Предел сцепления очень понятный и относительно широкий, позволяющий исправить небольшие ошибки.

Трасса снежной управляемости виляет между елей. Зон безопасности практически нет — лишь небольшой бруствер. В таких условиях чувство автомобиля обостряется.

При плавном маневрировании на высокой скорости, а также резком перестроении на «переставке» худшим оказался Kormoran. Мы отметили замедленные реакции и увеличенные углы поворота баранки, а также недостаточную информативность. При выполнении экстремального маневра эти недостатки приводят к перекручиванию руля и провоцируют занос.

По извилистой трассе сложнее всего ехать на шинах GT Radial и Кама. Проблема обоих — излишне недостаточная поворачиваемость. Если перебрать со скоростью на входе в поворот, автомобиль, заскользив передними колесами, упрямо пойдет наружу по касательной. А если передние шины вдруг зацепятся за покрытие, то машину развернет.

Тест на глубоком снегу

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Настоящая русская зима богата снегом. Даже в крупных городах сугробы на парковках и во дворах — явление распространенное. Увереннее всех по глубокому снегу пробираются Кама и Michelin. У обоих мы отметили относительную легкость при старте с места, а также отличную способность выбираться из снежного «плена» задним ходом. К шинам Formula, Nordman и Nokian никаких претензий, но и восторга они не вызывают.

Самая слабая проходимость у покрышек GT Radial. На них сложно трогаться — ведущие колеса так и норовят сорваться в пробуксовку. Закопаться можно на раз-два. Если сдвинуться с места всё же удалось, то вперед машина движется неохотно.

Как шины проявили себя в тестах на асфальте, а также итоговая таблица и выводы экспертов «За рулем» о том, насколько справедливы цены испытанных шин, читайте тут.

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