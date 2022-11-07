Выбираем лучшие шины для зимы: наши против импортных — журнал За рулем

Выбираем лучшие шины для зимы: наши против импортных

Шесть из восьми испытанных экспертами «За рулем» шин размера 195/65 R15 — российского производства. Но цены разнятся почти втрое — от 3600 до 9000 рублей за штуку.

Участники

Материалы по теме
Мы испытали 64 комплекта зимних шин — дайджест тестов «За рулем» (2020–2022)

Самые дорогие — Nokian Hakkapeliitta 10P (почти 9000 рублей за штуку). Эти шины адаптированы именно к дорогам России, Беларуси и Казахстана — в остальных странах продается «просто» Hakkapeliitta 10, без индекса Р. Бренд Nokian официально больше не работает в России, но завод и персонал никуда не делись — и собираются производить те же шины под другим именем.

Скорее всего, подобным образом продолжит работать и бывший Michelin — а пока в нашем тесте участвуют шиповки X-Ice North 4 по 8500 рублей за штуку. На полторы тысячи дешевле можно купить Nordman 8, тоже продукт питерского завода, известного как Nokian. Примерно за 6000 рублей можно купить шины Formula Ice — выпускающая их в Воронеже фирма Pirelli пока с нами.

Но это всё продукты зарубежной разработки. Исконно российские шины гораздо дешевле. Cordiant Snow Cross 2 стоит меньше 4 тысяч рублей, а нижнекамская новинка Kama Alga — всего 3400 рублей.

Эту шестерку мы разбавили двумя импортными моделями. Младший брат именитого Мишлена, Kormoran Stud 2 (сварен в Сербии) продается по 4800 рублей. А китайский GT Radial — по 4500 рублей.

Материалы по теме
Справедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоШтраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Рано или поздно это случится с вами в лифте

Материалы по теме
Сколько шипов должно быть в шине? Ответ эксперта «За рулем»

Техрегламент ограничивает число шипов для данного размера шин (195/65 R15): не более 119 штук, но лишь два участника выполняют норматив — Formula (110 шипов) и Kormoran (116). Всем остальным пришлось проходить «износный» тест дорожного покрытия, доказывая, что увеличенное число шипов не убивает дорогу больше разрешенного. И если у шин Cordiant, GT Radial и Кама (число шипов от 120 до 128) превышение незначительно, то покрышки Nokian, Nordman и Michelin имеют от 190 до 248 шипов. Их создателям явно пришлось использовать дорогостоящие технические решения.

Как испытывали

В финской Лапландии на полигоне с пугающим названием White hell (в переводе — «Белый ад») в феврале 2022 года мы сравнили участников на снегу и на льду. Температура за бортом колебалась в пределах от —2 до —16 °C. Асфальтовые тесты провели в апреле.

Рабочей лошадкой стал Volkswagen Golf, оборудованный прецизионным измерительным комплексом Racelogic Vbox, работающим со спутниками ГЛОНАСС и GPS.

Выбираем лучшие шины для зимы: наши против импортныхВыбор машины очень важен для шинных тестов, ведь во время экспертной оценки водителю нужно разглядеть различия между покрышками «сквозь автомобиль».
Выбор машины очень важен для шинных тестов, ведь во время экспертной оценки водителю нужно разглядеть различия между покрышками «сквозь автомобиль».

Дабы отследить изменение покрытия, во всех тестах на снегу и на льду мы использовали также «базовые» шины, с которых начинали упражнения и повторяли их через каждые два-три зачетных комплекта.

Ледовые испытания

Материалы по теме
Шипованные шины для кроссоверов — выбор экспертов «За рулем»

Начнем с самого интересного — выясним, насколько велик разрыв в сцепных свойствах на льду. Именно на этом покрытии «шиповки» раскрывают свой потенциал. Сравним продольный зацеп, определив время разгона (5–30 км/ч) и тормозной путь (30–5 км/ч).

Лучше всего Golf ускоряется и тормозит на шинах Nokian. Самый слабый разгон обеспечивает Formula, отставшая от лидера на 45%. А на торможении худший результат у покрышек Кама. Казалось бы, 30 км/ч — всего ничего, но шинам Nokian требуется 15 метров для замедления, а Каме — 25!

А что с поперечным сцеплением? Оценим его, замерив время прохождения окружности по льду. Лучший поперечный зацеп продемонстрировал Michelin. В спину ему дышит Nokian с отставанием в 1% — меньше погрешности измерений. Хуже всех GT Radial. В боковом направлении он держится за лед на 15% хуже Мишлена.

Материалы по теме
Зимние шины для кроссоверов — большой тест «За рулем»

На ледовой трассе управляемости лучшие оценки по поведению получили Hakkapeliitta 10P и X-Ice North 4. Обе модели позволяют уверенно ехать на пределе сцепления. Продвинутым водителям, которые не пугаются скольжений, больше понравятся шины Nokian. Их реакции на действия рулем точнее, а баланс слегка смещен к избыточной поворачиваемости. Плавный занос помогает ввернуть машину в поворот. Опасности он не несет, поскольку прекращается сам.

Однако такой нрав может смутить неискушенных ездоков, которым больше подойдет Michelin. Он допускает в пределе легкий снос, как бы намекая, что сцепление уже на исходе. При этом позволяет немного подправить траекторию рулем.

Самое проблемное поведение на льду продемонстрировал GT Radial. У него «узкий» предел сцепления — стоит лишь немного перейти грань, как колеса неожиданно теряют зацеп и автомобиль вылетает с траектории, уходя при этом в занос. Надо быть начеку.

Выбираем лучшие шины для зимы: наши против импортныхКороткий заполярный световой день подгоняет. На некоторых участках трассы для оценки управляемости на снегу скорость на хороших шинах достигает сотни, а в темноте быстро не поедешь.
Короткий заполярный световой день подгоняет. На некоторых участках трассы для оценки управляемости на снегу скорость на хороших шинах достигает сотни, а в темноте быстро не поедешь.

Снежный этап

Разгон и торможеиие

На снегу быстрее всего Golf набирает скорость (с 5 до 40 км/ч) на шинах Michelin и Nokian. Самый слабый разгон — у GT Radial. Хорошо тормозят (в диапазоне 40–5 км/ч) шины Nokian, хотя Кама, Michelin и Nordman проигрывают всего ничего — менее 2%. Худшая эффективность торможения на снегу — у шин Kormoran.

Управляемость

Материалы по теме
Шинный калькулятор + 5 опасностей нестандартных шин

Оцениваем в три подхода. Начинаем с курсовой устойчивости и поведения при плавном маневрировании на высокой скорости на длинном прямике. Затем проезжаем по извилистой трассе. Завершающий этап — оценка поведения при выполнении экстремального маневра «переставка» (смена полосы) на городских скоростях 40–60 км/ч.

Во всех трех упражнениях доминируют Michelin и Nokian, заслужившие одинаково высокие оценки экспертов. И снова Nokian отличает боевой нрав, провоцирующий на активную езду тех, у кого хватает квалификации. Вкручивать Golf в поворот с плавным подруливающим заносом одно удовольствие!

Michelin более спокоен. Ехать «по-раллийному» на нем можно, но не хочется — приятнее прописывать дугу на грани скольжения. Предел сцепления очень понятный и относительно широкий, позволяющий исправить небольшие ошибки.

Выбираем лучшие шины для зимы: наши против импортныхТрасса снежной управляемости виляет между елей. Зон безопасности практически нет — лишь небольшой бруствер. В таких условиях чувство автомобиля обостряется.
Трасса снежной управляемости виляет между елей. Зон безопасности практически нет — лишь небольшой бруствер. В таких условиях чувство автомобиля обостряется.

При плавном маневрировании на высокой скорости, а также резком перестроении на «переставке» худшим оказался Kormoran. Мы отметили замедленные реакции и увеличенные углы поворота баранки, а также недостаточную информативность. При выполнении экстремального маневра эти недостатки приводят к перекручиванию руля и провоцируют занос.

По извилистой трассе сложнее всего ехать на шинах GT Radial и Кама. Проблема обоих — излишне недостаточная поворачиваемость. Если перебрать со скоростью на входе в поворот, автомобиль, заскользив передними колесами, упрямо пойдет наружу по касательной. А если передние шины вдруг зацепятся за покрытие, то машину развернет.

Тест на глубоком снегу

Материалы по теме
Большой тест зимних шин для кроссоверов: неожиданные выводы экспертов

Настоящая русская зима богата снегом. Даже в крупных городах сугробы на парковках и во дворах — явление распространенное. Увереннее всех по глубокому снегу пробираются Кама и Michelin. У обоих мы отметили относительную легкость при старте с места, а также отличную способность выбираться из снежного «плена» задним ходом. К шинам Formula, Nordman и Nokian никаких претензий, но и восторга они не вызывают.

Самая слабая проходимость у покрышек GT Radial. На них сложно трогаться — ведущие колеса так и норовят сорваться в пробуксовку. Закопаться можно на раз-два. Если сдвинуться с места всё же удалось, то вперед машина движется неохотно.

Как шины проявили себя в тестах на асфальте, а также итоговая таблица и выводы экспертов «За рулем» о том, насколько справедливы цены испытанных шин, читайте тут.

  • Дайджест тестов «За рулем» (2020–2022) — по этой ссылке.
  • Пришла пора менять летнюю резину на зимнюю. Подобрать желаемый вариант зимней резины можно в нашем интернет-магазине.
  • «За рулем» можно читать и ВКонтакте.

Выбираем лучшие шины для зимы: наши против импортных

Шесть из восьми испытанных экспертами «За рулем» шин размера 195/65 R15 — российского производства. Но цены разнятся почти втрое — от 3600 до 9000 рублей за штуку.

Выбираем лучшие шины для зимы: наши против импортных — фото 1369321Выбираем лучшие шины для зимы: наши против импортных — фото 1369322Выбираем лучшие шины для зимы: наши против импортных — фото 1369323Выбираем лучшие шины для зимы: наши против импортных
Выбираем лучшие шины для зимы: наши против импортных

Шесть из восьми испытанных экспертами «За рулем» шин размера 195/65 R15 — российского производства. Но цены разнятся почти втрое — от 3600 до 9000 рублей за штуку.

Выбираем лучшие шины для зимы: наши против импортных — фото 1369322Выбираем лучшие шины для зимы: наши против импортных — фото 1369323Выбираем лучшие шины для зимы: наши против импортных — фото 1369321Выбираем лучшие шины для зимы: наши против импортных
Наше новое видео
Киберпанковый EVM Pro: как тебе такое, Илон Маск?
5 метров, 9 мест, 106 л.с. — первый тест новой Нивы
Сделайте это при переобувке — сэкономите несколько тысяч рублей

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Фото:
Количество просмотров434
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: