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Ключ «на 19»: эксперты «За рулем» выбрали лучшие из комбинированных

Комбинированные гаечные ключи различаются по цене почти на порядок. Почему? Этому есть причины.

Зачем нужны?

Вы точно не механик? Тест «угадай инструмент»

Трещоточные ключи представляют собой развитие идеи кольцевого (накидного) ключа с двенадцатигранной головкой. В тесном пространстве с помощью перестановки такой позволяет вращать болт или гайку на угол 30 градусов. А если места еще меньше? В прошлом веке иногда приходилось брать два двенадцатигранных кольцевых ключа в надежде, что выступы в кольце расположены по-разному по отношению к рукоятке. Трещоточные ключи позволяют решить эту проблему. При числе зубьев трещотки, равном 72, необходимый угол поворота составляет всего 5 градусов.

Вторая причина, по которой трещоточные ключи так нравятся мастерам, – скорость отворачивания крепежа. Часто бывает, что, вроде бы, угол поворота ключа достаточно велик, но обычный кольцевой ключ всё равно приходится «перебрасывать» многократно. А даже стронутая с места гайка, например, при ремонте ходовой части, пальцами не будет крутиться никогда. Вот здесь и оказываются полезными участники нашего теста.

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Какие бывают?

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Трещоточные ключи бывают трех основных типов.

  • К первому отнесем плоский ключ, в котором центральная часть может вращаться только в одну сторону. Реверс осуществляется наложением головки ключа той или иной стороной. Такой ключ прочен, он не пытается соскочить с головки болта при любых усилиях. Но недаром почти все обычные, «немеханизированные» накидные ключи делают с отогнутой на небольшой угол головкой. Таким гораздо удобнее работать, когда головка болта расположена на большой плоскости, например на защите силового агрегата. Плоский ключ в такой ситуации неудобен, потому что пальцы не пролезают между ключом и защитой.
Так «теряет голову» ключ с шарнирной трещоткой.
Так «теряет голову» ключ с шарнирной трещоткой.

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  • Второй тип – ключ с головкой на шарнире. Трещотка, естественно, однонаправленная, а рукоять может наклоняться по отношению к крепежу на угол даже больше 90 градусов. Это сильно расширяет возможности доступа в самых узких местах, но значительно снижает прочность изделия.
  • Третий тип имеет переключатель направления вращения. При этом трещоточная часть отогнута на небольшой угол, примерно как на обычных накидных ключах. Такие ключи наиболее удобны, но при прочих равных они заметно дороже.

Где особенно хороши?

Учитывая несмешные цены на трещоточные ключи, мы рекомендуем автовладельцу купить не набор, а лишь несколько изделий, максимально часто используемых в его машине. Например, в автомобилях на реношной платформе В0 в подвеске очень распространен крепеж «на 16» и «на 18». Еще «трескучие» ключи весьма помогают при снятии дверей. Там обычно используются ключи с небольшими типоразмерами – 10, 12 или 13 мм. Полезны они также при снятии стартера и генератора.

Как испытывали

Самый нужный инструмент: большой тест «За рулем»

В лаборатории ключи были проверены на максимальные крутящие моменты до разрушения кольцевой и рожковой части. Оценили число зубьев трещотки, проверили начальные размеры и деформацию под нагрузкой рожковой стороны. Методом спектроскопического анализа определили наличие и количество легирующих элементов, соответственно, и ориентировочную марку стали. Также была проверена твердость ключей по методу Роквелла.

Измеряем предельный крутящий момент для рожковой части.
Измеряем предельный крутящий момент для рожковой части.
Определяем твердость материала ключа по методу Роквелла.
Эмиссионным спектрометром СПАС‑05 определили предполагаемую марку стали, пошедшей на изготовление каждого ключа.

Если использовать трещоточный ключ правильно, то есть сначала страгивать сильно затянутый или заржавевший крепеж обычным накидным ключом или головкой с воротком, то затем можно использовать любой из ключей, прошедших наш тест.

Результаты теста – на следующей странице.

Так «теряет голову» ключ с шарнирной трещоткой.
Измеряем предельный крутящий момент для рожковой части.
Определяем твердость материала ключа по методу Роквелла.
Эмиссионным спектрометром СПАС‑05 определили предполагаемую марку стали, пошедшей на изготовление каждого ключа.
Airline. Ключ комбинированный трещоточный AT-RRS-12
AV Steel AV-315019. Ключ комбинированный с трещоткой 19 мм
Inforce 06-05-84. Ключ комбинированный трещоточный 19 мм
JTC-3039. Ключ комбинированный 19×19 мм трещоточный
Matrix professional 14812. Ключ комбинированный трещоточный 19 мм
Norgau 060249019. Комбинированный трещоточный ключ с переключателем 19 мм
Thorvik CRW19. Ключ гаечный комбинированный трещоточный 19 мм
Toptul. Ключ комбинированный трещоточный с реверсом 19 мм Abaf1919
Vira. Ключ комбинированный с трещоточным механизмом 19 мм 511075
Wera WE-073279. Ключ гаечный
Дело Техники ДТ 100/5 515019. Ключ комбинированный трещоточный 19 мм
Зубр 27074-19-z01. Комбинированный гаечный ключ трещоточный 19 мм
Сервис Ключ 75719. Ключ трещоточный 19 мм
Эврика. Ключ комбинированный трещоточный 19 мм 21119H
Эврика. Ключ комбинированный трещоточный 19 мм 61019H
Конструкторы дорогущего ключа Wera перемудрили с конструкцией рожковой части, что снизило ее прочность.
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