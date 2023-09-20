Ключ «на 19»: эксперты «За рулем» выбрали лучшие из комбинированных

Комбинированные гаечные ключи различаются по цене почти на порядок. Почему? Этому есть причины.

Зачем нужны?

Трещоточные ключи представляют собой развитие идеи кольцевого (накидного) ключа с двенадцатигранной головкой. В тесном пространстве с помощью перестановки такой позволяет вращать болт или гайку на угол 30 градусов. А если места еще меньше? В прошлом веке иногда приходилось брать два двенадцатигранных кольцевых ключа в надежде, что выступы в кольце расположены по-разному по отношению к рукоятке. Трещоточные ключи позволяют решить эту проблему. При числе зубьев трещотки, равном 72, необходимый угол поворота составляет всего 5 градусов.

Вторая причина, по которой трещоточные ключи так нравятся мастерам, – скорость отворачивания крепежа. Часто бывает, что, вроде бы, угол поворота ключа достаточно велик, но обычный кольцевой ключ всё равно приходится «перебрасывать» многократно. А даже стронутая с места гайка, например, при ремонте ходовой части, пальцами не будет крутиться никогда. Вот здесь и оказываются полезными участники нашего теста.

Какие бывают?

Трещоточные ключи бывают трех основных типов.

К первому отнесем плоский ключ, в котором центральная часть может вращаться только в одну сторону. Реверс осуществляется наложением головки ключа той или иной стороной. Такой ключ прочен, он не пытается соскочить с головки болта при любых усилиях. Но недаром почти все обычные, «немеханизированные» накидные ключи делают с отогнутой на небольшой угол головкой. Таким гораздо удобнее работать, когда головка болта расположена на большой плоскости, например на защите силового агрегата. Плоский ключ в такой ситуации неудобен, потому что пальцы не пролезают между ключом и защитой.

Так «теряет голову» ключ с шарнирной трещоткой.

Второй тип – ключ с головкой на шарнире . Трещотка, естественно, однонаправленная, а рукоять может наклоняться по отношению к крепежу на угол даже больше 90 градусов. Это сильно расширяет возможности доступа в самых узких местах, но значительно снижает прочность изделия.

. Трещотка, естественно, однонаправленная, а рукоять может наклоняться по отношению к крепежу на угол даже больше 90 градусов. Это сильно расширяет возможности доступа в самых узких местах, но значительно снижает прочность изделия. Третий тип имеет переключатель направления вращения. При этом трещоточная часть отогнута на небольшой угол, примерно как на обычных накидных ключах. Такие ключи наиболее удобны, но при прочих равных они заметно дороже.

Где особенно хороши?

Учитывая несмешные цены на трещоточные ключи, мы рекомендуем автовладельцу купить не набор, а лишь несколько изделий, максимально часто используемых в его машине. Например, в автомобилях на реношной платформе В0 в подвеске очень распространен крепеж «на 16» и «на 18». Еще «трескучие» ключи весьма помогают при снятии дверей. Там обычно используются ключи с небольшими типоразмерами – 10, 12 или 13 мм. Полезны они также при снятии стартера и генератора.

Как испытывали

В лаборатории ключи были проверены на максимальные крутящие моменты до разрушения кольцевой и рожковой части. Оценили число зубьев трещотки, проверили начальные размеры и деформацию под нагрузкой рожковой стороны. Методом спектроскопического анализа определили наличие и количество легирующих элементов, соответственно, и ориентировочную марку стали. Также была проверена твердость ключей по методу Роквелла.

Измеряем предельный крутящий момент для рожковой части.

Определяем твердость материала ключа по методу Роквелла. Эмиссионным спектрометром СПАС‑05 определили предполагаемую марку стали, пошедшей на изготовление каждого ключа.

Если использовать трещоточный ключ правильно, то есть сначала страгивать сильно затянутый или заржавевший крепеж обычным накидным ключом или головкой с воротком, то затем можно использовать любой из ключей, прошедших наш тест.

Результаты теста – на следующей странице.