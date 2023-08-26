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Как модернизировать ключ – идея читателя «За рулем»

Сделайте из комбинированного ключа разборный: и пользоваться удобнее, и места меньше занимает.

Самый нужный инструмент: большой тест «За рулем»

Я, как и многие автолюбители, пользуюсь комбинированными торцовыми ключами, изготовленными из трех или четырех головок. У таких ключей есть недостатки – размер и неудобство хранения в автомобиле. Поэтому я сделал их разборными и складными.

Разрезав в месте крепления, приварил гайки нужного размера и соединил их с помощью болта. Теперь ключи помещаются в любом месте багажника, а еще за счет подвижного рычага стало возможным применение ключей в труднодоступных местах.

А. Дубовицкий, г. Чита

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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • На чем не стоит экономить автовладельцу, рассказано тут.

Фото: А. Дубовицкий

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За РулемРевин Алексей
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