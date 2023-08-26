Как модернизировать ключ – идея читателя «За рулем»

Сделайте из комбинированного ключа разборный: и пользоваться удобнее, и места меньше занимает.

Я, как и многие автолюбители, пользуюсь комбинированными торцовыми ключами, изготовленными из трех или четырех головок. У таких ключей есть недостатки – размер и неудобство хранения в автомобиле. Поэтому я сделал их разборными и складными.

Разрезав в месте крепления, приварил гайки нужного размера и соединил их с помощью болта. Теперь ключи помещаются в любом месте багажника, а еще за счет подвижного рычага стало возможным применение ключей в труднодоступных местах.

А. Дубовицкий, г. Чита

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На чем не стоит экономить автовладельцу, рассказано тут.

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Фото: А. Дубовицкий