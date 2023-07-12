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7 полезных (и прикольных) приспособлений для авторемонта7 полезных (и прикольных) приспособлений для авторемонта
Мы их нашли на маркетплейсе Aliexpress.

7 полезных (и прикольных) приспособлений для авторемонта

Мы их нашли на маркетплейсе Aliexpress.

Для ремонта шин

Доступные запчасти завезут в РФ через AliExpress

На сайте Aliexpress эти способы называют вакуумные гвозди или фотогвозди. А по сути это винты в клеевой заливке, которые нужно вворачивать в места проколов шин.

Товар пользуется спросом из-за низкой цены: комплект из пяти больших (6,6 мм) и пяти маленьких (5,2 мм) винтов стоит всего около 100 рублей (с бесплатной доставкой), и многие берут «на всякий случай». Много места не занимают, а в случае прокола колеса помогут дотянуть до шиномонтажа.

Цена комплекта (10 винтов) – от 100 рублей.

Чтобы это было действительно полезно, лучше собрать комплект из «фотогвоздей» разного «калибра».
Чтобы это было действительно полезно, лучше собрать комплект из «фотогвоздей» разного «калибра».
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Для ремонта стекол

Ремонт стекол в специализированных мастерских стоит дорого. Поэтому многие пытаются отремонтировать стекло (вернее, замаскировать повреждения) самостоятельно. Для этого на Алиэкспрессе предлагаются наборы с необходимым инструментом, герметиком и понятной инструкцией.

Чтобы ускорить ремонт, лучше приобрести ультрафиолетовую лампу для полимеризации герметизирующего состава. Ее тоже можно купить на Алиэкспрессе.

Цена набора – от 280 рублей.

Заделать трещину или скол на стекле без следа, как на рекламной картинке, вряд ли получится. Но сделать повреждение малозаметным можно.
Заделать трещину или скол на стекле без следа, как на рекламной картинке, вряд ли получится. Но сделать повреждение малозаметным можно.

Для ремонта бамперов

В специальный набор входят нагревательный пистолет на 70 Вт с питанием 110 или 220 В и набор скобок (или «змеек») разных размеров – 200 или 800 штук. Работать можно даже в темноте благодаря светодиодной подсветке. Предлагается два варианта упаковки: в картонной коробке или пластиковом кейсе. Набор поставляется из КНР или России (очень быстро).

Цена комплекта – от 1000 рублей.

Этот набор можно использовать для ремонта не только бамперов, но и других пластиковых деталей – практически любых. И не только на машине.
Этот набор можно использовать для ремонта не только бамперов, но и других пластиковых деталей – практически любых. И не только на машине.

Для полировки фар

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С помощью этого набора можно вернуть первозданную прозрачность фарам из поликарбоната. Секрет – в специальной жидкости неизвестного состава (по запаху – дихлорэтан), испарения которой устраняют помутнения на пластике. Для этого в наборе есть кружка с электроподогревом и крышкой с носиком, которой нужно водить у фар для химической полировки.

Предварительно нужно выполнить механическую шлифовку наждачной бумагой разной зернистости, входящей в комплект. Лучше посмотреть обучающие ролики на YouTube. Питание может осуществляться от прикуривателя или розетки 220В.

Цена набора – от 1426 рублей.

Основные элементы, необходимые для полировки фар, входят в набор. Цена зависит от типа блока питания и объема флакона с жидкостью.
Основные элементы, необходимые для полировки фар, входят в набор. Цена зависит от типа блока питания и объема флакона с жидкостью.

Для замены масла

Удобно и быстро откачать (или, наоборот, закачать) моторное масло, тормозную жидкость, антифриз, топливо можно пластиковым шприцем (еще его называют экстрактором) со шлангом. В набор входят трубки-удлинители, чтобы дотянуться до любого труднодоступного места.

Цена зависит от объема шприца. Есть варианты на 200, 500 или даже 1500 мл. Профессиональные механики оставляют хорошие отзывы –

Цена маленького экстрактора – от 877 рублей. хвалят за качество и удобство.

Слово «шприц» произошло от немецкого spritzen, то есть «брызгать», так что «экстрактор» по смыслу вернее.
Слово «шприц» произошло от немецкого spritzen, то есть «брызгать», так что «экстрактор» по смыслу вернее.

Для ремонта кузова без покраски

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Устранить вмятины можно быстро и чуть ли не даром. Не нужно ничего разбирать, все делается снаружи. Для ремонта потребуется соответствующий набор, включающий инструмент (по-английски – lifter, по-русски – подъемник) и пластиковые площадки, которые подбираются по размеру к вмятине.

Дополнительно можно приобрести термопистолет, чтобы приклеивать площадки к поврежденным местам. Клей потом снимается пластиковой лопаткой (входит в набор) и спиртом (в набор не входит). Товар пользуется спросом, однако многие недовольны тем, что корпус подъемника не металлический, а пластиковый. Впрочем, на работоспобность это не влияет.

Цена набора – от 1000 рублей.

Полностью выправить сложные вмятины на кузове этим инструментом не выйдет. Но некоторые удастся убрать без следа.
Полностью выправить сложные вмятины на кузове этим инструментом не выйдет. Но некоторые удастся убрать без следа.

Для диагностики

Профессиональные сканеры дорогие, требуют специального программного обеспечения и особых навыков работы.

На Aliexpress есть приборы для любителей – простые в работе и недорогие. Чтобы считать коды ошибок, достаточно вставить сканер в диагностический разъем и связаться с ним по Bluetooth, открыв соответствующее приложение в смартфоне. В базе данных все легковые автомобили с бензиновыми двигателями, выпущенные с 2006 года. Что важно – приложение русифицировано.

Цена сканера – от 849 рублей.

Диагностический прибор находит не все ошибки – профессиональные сканеры не заменит. Но основную информацию о состоянии автомобиля выдает.
Диагностический прибор находит не все ошибки – профессиональные сканеры не заменит. Но основную информацию о состоянии автомобиля выдает.
  • Нестандартная диагностика: секреты опытных механиков тут.
  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube.

Фото: AliExpress и «За рулем»

Чтобы это было действительно полезно, лучше собрать комплект из «фотогвоздей» разного «калибра».
Заделать трещину или скол на стекле без следа, как на рекламной картинке, вряд ли получится. Но сделать повреждение малозаметным можно.
Этот набор можно использовать для ремонта не только бамперов, но и других пластиковых деталей – практически любых. И не только на машине.
Основные элементы, необходимые для полировки фар, входят в набор. Цена зависит от типа блока питания и объема флакона с жидкостью.
Слово «шприц» произошло от немецкого spritzen, то есть «брызгать», так что «экстрактор» по смыслу вернее.
Полностью выправить сложные вмятины на кузове этим инструментом не выйдет. Но некоторые удастся убрать без следа.
Диагностический прибор находит не все ошибки – профессиональные сканеры не заменит. Но основную информацию о состоянии автомобиля выдает.

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За рулем в Дзен
За РулемПименов Илья
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