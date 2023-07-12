7 полезных (и прикольных) приспособлений для авторемонта

Мы их нашли на маркетплейсе Aliexpress.

Для ремонта шин

На сайте Aliexpress эти способы называют вакуумные гвозди или фотогвозди. А по сути это винты в клеевой заливке, которые нужно вворачивать в места проколов шин.

Товар пользуется спросом из-за низкой цены: комплект из пяти больших (6,6 мм) и пяти маленьких (5,2 мм) винтов стоит всего около 100 рублей (с бесплатной доставкой), и многие берут «на всякий случай». Много места не занимают, а в случае прокола колеса помогут дотянуть до шиномонтажа.

Цена комплекта (10 винтов) – от 100 рублей.

Чтобы это было действительно полезно, лучше собрать комплект из «фотогвоздей» разного «калибра».

Для ремонта стекол

Ремонт стекол в специализированных мастерских стоит дорого. Поэтому многие пытаются отремонтировать стекло (вернее, замаскировать повреждения) самостоятельно. Для этого на Алиэкспрессе предлагаются наборы с необходимым инструментом, герметиком и понятной инструкцией.

Чтобы ускорить ремонт, лучше приобрести ультрафиолетовую лампу для полимеризации герметизирующего состава. Ее тоже можно купить на Алиэкспрессе.

Цена набора – от 280 рублей.

Заделать трещину или скол на стекле без следа, как на рекламной картинке, вряд ли получится. Но сделать повреждение малозаметным можно.

Для ремонта бамперов

В специальный набор входят нагревательный пистолет на 70 Вт с питанием 110 или 220 В и набор скобок (или «змеек») разных размеров – 200 или 800 штук. Работать можно даже в темноте благодаря светодиодной подсветке. Предлагается два варианта упаковки: в картонной коробке или пластиковом кейсе. Набор поставляется из КНР или России (очень быстро).

Цена комплекта – от 1000 рублей.

Этот набор можно использовать для ремонта не только бамперов, но и других пластиковых деталей – практически любых. И не только на машине.

Для полировки фар

С помощью этого набора можно вернуть первозданную прозрачность фарам из поликарбоната. Секрет – в специальной жидкости неизвестного состава (по запаху – дихлорэтан), испарения которой устраняют помутнения на пластике. Для этого в наборе есть кружка с электроподогревом и крышкой с носиком, которой нужно водить у фар для химической полировки.

Предварительно нужно выполнить механическую шлифовку наждачной бумагой разной зернистости, входящей в комплект. Лучше посмотреть обучающие ролики на YouTube. Питание может осуществляться от прикуривателя или розетки 220В.

Цена набора – от 1426 рублей.

Основные элементы, необходимые для полировки фар, входят в набор. Цена зависит от типа блока питания и объема флакона с жидкостью.

Для замены масла

Удобно и быстро откачать (или, наоборот, закачать) моторное масло, тормозную жидкость, антифриз, топливо можно пластиковым шприцем (еще его называют экстрактором) со шлангом. В набор входят трубки-удлинители, чтобы дотянуться до любого труднодоступного места.

Цена зависит от объема шприца. Есть варианты на 200, 500 или даже 1500 мл. Профессиональные механики оставляют хорошие отзывы –

Цена маленького экстрактора – от 877 рублей. хвалят за качество и удобство.

Слово «шприц» произошло от немецкого spritzen, то есть «брызгать», так что «экстрактор» по смыслу вернее.

Для ремонта кузова без покраски

Устранить вмятины можно быстро и чуть ли не даром. Не нужно ничего разбирать, все делается снаружи. Для ремонта потребуется соответствующий набор, включающий инструмент (по-английски – lifter, по-русски – подъемник) и пластиковые площадки, которые подбираются по размеру к вмятине.

Дополнительно можно приобрести термопистолет, чтобы приклеивать площадки к поврежденным местам. Клей потом снимается пластиковой лопаткой (входит в набор) и спиртом (в набор не входит). Товар пользуется спросом, однако многие недовольны тем, что корпус подъемника не металлический, а пластиковый. Впрочем, на работоспобность это не влияет.

Цена набора – от 1000 рублей.

Полностью выправить сложные вмятины на кузове этим инструментом не выйдет. Но некоторые удастся убрать без следа.

Для диагностики

Профессиональные сканеры дорогие, требуют специального программного обеспечения и особых навыков работы.

На Aliexpress есть приборы для любителей – простые в работе и недорогие. Чтобы считать коды ошибок, достаточно вставить сканер в диагностический разъем и связаться с ним по Bluetooth, открыв соответствующее приложение в смартфоне. В базе данных все легковые автомобили с бензиновыми двигателями, выпущенные с 2006 года. Что важно – приложение русифицировано.

Цена сканера – от 849 рублей.

Диагностический прибор находит не все ошибки – профессиональные сканеры не заменит. Но основную информацию о состоянии автомобиля выдает.

Нестандартная диагностика: секреты опытных механиков тут.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube.

Фото: AliExpress и «За рулем»