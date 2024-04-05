Большая проверка электрических гайковертов: а дешевый-то лучше!

«За рулем» испытал 12-вольтовые гайковерты по цене от 4100 рублей

Компактные переносные гайковерты – этакая современная реинкарнация баллонных ключей. Такой инструмент удобен при самостоятельной переобувке автомобиля, когда требуется отвернуть-завернуть 16, 20 или даже 24 болта (или гайки), да и в дороге может пригодиться.

Использование гайковертов удобно тем, что отворачивать крепеж колеса можно на вывешенной машине. Большой момент инерции колеса, ступицы и тормозного диска приводит к тому, что гайковерт прекрасно освобождает гайку или болт, даже не пытаясь раскрутить колесо.

Основное назначение

Ударные гайковерты помогут при отворачивании любого крепежа, затянутого большим моментом, а также в тех случаях, когда деталь с таким крепежом проворачивается.

Типичные примеры – крепления шкива коленвала, гайки крепления корпусов наружных ШРУСов к ступице, а также гайки хвостовиков редукторов. Отметим, что затягивать все эти крепежные элементы следует только вручную, и лучше – динамометрическим ключом.

Крепления колес следует наживлять от руки. Потом можно воспользоваться гайковертом, но только не ждать, пока он нанесет несколько ударов. Допустимо максимум два – потом берем динамометрический ключ.

Как они устроены?

Гайковерты подобного типа, обычно питающиеся от гнезда 12 В, имеют скромную электрическую мощность, не превышающую 150 Вт. Это позволяет подключать их к бортовой сети, не опасаясь пережечь штатный предохранитель.

Используется схема, при которой небольшой электромоторчик (не больше, чем в шинном компрессоре) раскручивает маховик, обладающий большим моментом инерции. Только при достижении маховиком достаточных оборотов центробежная сила, действующая на детали храповика, подводит их к ответной детали, связанной со шпинделем. Происходит удар, который и ослабляет даже сильно затянутый крепеж.

Затем маховик расцепляется со шпинделем до тех пор, пока вновь не раскрутится до высоких оборотов – процесс повторяется. Поэтому такие гайковерты не вполне удобны при отворачивании уже ослабленного крепежа – приходится ждать.

Какие гайковерты испытывали?

Мы купили для экспертизы семь бюджетных гайковертов по цене до 8900 рублей. В тесте участвовали три типа изделий. Гайковерты на 12 В были представлены четырьмя экземплярами пистолетного форм-фактора и двумя, напоминающими кокосовый орех с рукояткой. Единственный гайковерт на 220 В сыграл роль свадебного генерала.

Как испытывали?

Почти все испытанные нами гайковерты были рассчитаны на момент 350 Н·м, а единственный сетевой – на 380 Н·м. В большинстве автомобилей нет крепежа, затянутого с таким моментом, однако сильно заржавевшие болты и гайки, особенно на крупных машинах вроде УАЗов или ГАЗелей, возможно, будут поддаваться только такому моменту. Поэтому мы решили проверить, справятся ли наши испытуемые с отворачиванием крепежа, затянутого динамометрическим ключом моментом 350 Н·м.

Вторым испытанием было отворачивание колесного болта, затянутого в гайку, зажатую в мощные тиски, с моментом 150 Н·м, двадцать раз подряд. Это имитировало процесс снятия всех колес с автомобиля.

В ходе тестов было изношено и последовательно заменено шесть болтов с гайками размером шестигранника «на 17» и резьбой М14×1,5.

Участники

Bort BSR-12, КНР Ударный гайковерт

Примерная цена 4300 ₽

Заявленный крутящий момент 350 Н·м

Заявленная потребляемая мощность –

Один из самых дешевых инструментов в выборке. В комплект входят две двусторонние головки «на 17–19» и «на 21–23». Есть светодиод подсветки рабочей зоны. Гайковерт смог обеспечить заданный момент – отвернул с восьми ударов болт, затянутый с моментом 350 Н·м. С отворачиванием 20 болтов, затянутых моментом 150 Н·м, он также справился. В корпусе расположен массивный маховик, обеспечивающий большой крутящий момент.

Лучший инструмент в выборке. Bort BSR-12Li, КНР Ударный гайковерт

Примерная цена 8900 ₽

Заявленный крутящий момент 350 Н·м

Заявленная потребляемая мощность –

Самый дорогой гайковерт в выборке снабжен двумя системами питания – от прикуривателя автомобиля и от собственного аккумулятора. Есть светодиод подсветки рабочей зоны. В комплект входят зарядное устройство и четыре сменные головки под размер шестигранника от 17 до 23 мм. При попытке затянуть крепеж гайковерт на своем аккумуляторе развил момент 80 Н·м и перестал вращаться – сработала защита. При подключении к гнезду с напряжением 14,3 В гайковерт вначале спалил 15‑амперный предохранитель источника питания, а затем, когда был установлен 25‑амперный предохранитель, спалил свой, встроенный!

Неудовлетворительно.

Elitech ГУ 350РЭ, КНР Гайковерт ударный сетевой

Примерная цена 5400 ₽

Заявленный крутящий момент 350 Н·м

Заявленная потребляемая мощность 900 Вт

Гайковерт с питанием от сети 220 В показал совершенно другие характеристики, нежели конкуренты, работающие от гнезда 12 В. Он начинает вращать шпиндель сразу же с нажатием курка, что при монтаже колес позволит легко завернуть крепеж. Момент 350 Н·м достигается после серии ударов. Количество отворачиваемого крепежа колес практически не ограничено, так как после 20 подходов нет ни заметного нагрева, ни запаха, ни перебоев в работе. Греется только сменная головка, ибо при ударном выбирании зазоров между головкой и гайкой энергия удара переходит в тепло.

Рекомендуем, если доступна сеть 220 В. Hammer GWT380A, Чехия Гайковерт сетевой

Примерная цена 4400 ₽

Заявленный крутящий момент 380 Н·м

Заявленная потребляемая мощность 80 Вт

Питается из гнезда 12 В – почему же он «сетевой»? Предусмотрена подсветка рабочей зоны. В комплекте есть две головки, «на 17–19» и «на 21–23». Устройство совсем слабенькое – с огромным трудом страгивает болты, затянутые на 150 Н·м. При этом обнаружилось странное явление – даже небольшой перекос оси крепежа и инструмента приводит к тому, что ударное устройство не срабатывает вовсе.

Незачет.

Kraft KT 705057, КНР Электрический ударный гайковерт

Примерная цена 6000 ₽

Заявленный крутящий момент 350 Н·м

Заявленная потребляемая мощность –

В комплекте две двухсторонние головки «на 17–19» и «на 21–23». Есть подсветка рабочей зоны. Гайковерт справился с отворачиванием крепежа, затянутого с моментом 350 Н·м. С двадцатью болтами, затянутыми на 150 Н·м, тоже совладал, однако появился легкий запах гари из вентиляционных прорезей.

Если нет ничего лучше – можно использовать. Razaian RST1845 Гайковерт автомобильный

Примерная цена 6100 ₽

Заявленный крутящий момент 420 Н·м

Заявленная потребляемая мощность 80 Вт

Казалось бы, металлическая передняя часть корпуса и большой заявленный момент должны были предвещать хорошие показатели. Возможно, нам не повезло, но данное устройство испортило воздух в лаборатории, даже не приближаясь к какому-либо крепежу. При подключении питания и нажатии курка шпиндель не захотел вращаться ни в одну из сторон, а из прорезей потянуло горелыми обмотками.

Полный провал!

Sturm IW2101, КНР Аккумуляторный гайковерт

Примерная цена 4100 ₽

Заявленный крутящий момент 380 Н·м

Заявленная потребляемая мощность –

Странное название – почему он аккумуляторный? Он питается от бортсети автомобиля, как и многие другие участники теста. В комплекте – две двусторонние головки «на 17–19» и «на 21–23», еще даны два запасных предохранителя. Есть светодиод подсветки рабочей зоны. Смог отвернуть всего 12 болтов, затянутых моментом 150 Н·м. Видимо, его можно применять только на Оке, Таврии и Смарте, где колеса крепятся тремя крепежными элементами? Дальше из прорезей для охлаждения повалил удушливый дым.

Незачет. Якорь электродвигателя гайковерта Sturm. Обмотки почернели, и даже держатель коллектора, совмещенный с крыльчаткой охлаждения, оплавился.

Итоги и выводы

Результаты проведенных испытаний относятся только к этой выборке изделий и не могут служить основанием для суждений обо всей одноименной продукции.

Сетевой гайковерт Elitech ГУ 350 РЭ – пришелец из другого мира. Все показатели много выше, чем у 12‑вольтовых. Последние, приобретенные за сравнительно небольшие деньги, в основном показали невысокую надежность. Ударные кулачки постепенно скалываются, и стальная стружка попадает в ничем не защищенный электродвигатель. Кроме того, пластмассовые корпуса имеют недостаточную жесткость и позволяют нарушать соосность валов.

Не вздумайте заворачивать и отворачивать ударными гайковертами секретные болты или гайки! Вы рискуете повредить кодовый элемент, после чего демонтаж колеса превратится в проблему, решаемую или в хорошо оборудованном гараже, или в автосервисе.

Разобрав ударную часть гайковерта Bort BSR‑12Li, обнаружили вылезшую ось крепления кулачка к маховику. Конец оси чертил по алюминиевому корпусу и тормозил работу устройства. На корпусе видны борозда и много стружки.

Гайковерт Razaian, приобретенный в каком-то магазине на Яндекс.Маркете, оказался не первой свежести. Такое ощущение, что до нас кто-то им поработал в интенсивном режиме, хотя внешних следов заметно не было. При вскрытии обнаружилось значительное скалывание крупной стальной стружки со шпинделя. Она «прилипла» к постоянным магнитам статора и не дала вращаться якорю ни в одну, ни в другую ­сторону.

Устройства, прошедшие наш тест, – Bort BSR‑12 и Kraft KT 705057, – также можно рекомендовать для покупки, но гарантировать их длительную работу мы не можем. Вероятность повреждения гайковертов растет по мере снятия с них больших крутящих моментов. Если использовать их только для самостоятельной смены колес на одной машине, то ресурс составит несколько лет.

Кстати, при регулярной замене колес на редакционном Ларгусе гайковерт Bort, очень похожий на участника сегодняшнего теста, на четвертый год разнесло, и оттуда посыпались детальки. Восстановлению не подлежит!

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