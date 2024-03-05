Пробники на 12 В – они точно нужны автомобилисту! Рассказываем, какой выбрать

«За рулем» проверил тестеры для автоэлектрики стоимостью от 150 до 7500 рублей

Появление новейших компьютерных технологий и всяческих программ-отладчиков не привело к смерти инструментов типа молотка или пассатижей – одно другому не мешает. Аналогичным образом ни современные мультиметры, ни диагностические тестеры не подменили собой простейшие автомобильные пробники в виде щупа с лампочкой – каждому свое.

Дешевенький малогабаритный приборчик всегда можно держать под рукой, «спалить» его практически невозможно, да и батарейки ему не нужны. Он поможет быстро измерить напряжение в разных точках, выявив сгоревший предохранитель или окисленный контакт.

Впрочем, совсем уж примитивный пробник сегодня надо поискать… Из девяти приобретенных нами приборов к таковым можно причислить только три. Остальные обзавелись источниками питания, научились измерять сопротивление и напряжение, а некоторые даже пытаются подражать осциллографу.

Цена при этом имеет огромный разброс – от 150 до 7500 рублей, то есть аж в 50 раз! Посмотрим, отразилась ли эта разница на реальных способностях девайсов.

Что и как проверяли

Основной упор делали на способностях пробников оценивать величину напряжения. При этом не зацикливались только на уровне 12 В: современному водителю то и дело приходится иметь дело, например, с брелоками и разными гаджетами. Поэтому предложили каждому пробнику оценить напряжение на 1,5‑вольтовой батарейке для пульта сигнализации, а также на 3‑вольтовой из штатного брелока. Кроме того, самым «умным» из пробников предложили прозвонить предохранитель и замерить сопротивление обмотки автомобильного реле.

Участники

Результаты испытаний относятся только к данным конкретным изделиям и не могут служить основанием для суждения обо всей продукции в целом.

A2DM Taub 120005, КНР Тестер напряжения

Примерная цена 150 ₽

Диапазон измеряемого напряжения 6...24 В

Длина провода – всего 52 см. На упаковке написано LED, что намекает на использование полупроводникового источника света. Но на самом деле внутри установлена миниатюрная лампа накаливания.

Обещает определять полярность – а каким чудом? Наличие некоторого запаса энергии в 3-вольтовой батарейке для ключа автомобиля еще как-то можно определить по тусклому свечению. Простейшее устройство фактически действует в режиме «да/нет», но зачем обещать что-то невозможное?

За обман покупателя ставим оценку неудовлетворительно. Auto Tester, страна не указана Тестер напряжения

Примерная цена 600 ₽

Диапазон измеряемого напряжения до 36 В

Длина провода – 100 см. Есть трехразрядный индикатор напряжения. Позволяет определять полярность – индицирует ее двухцветным светодиодом. Напряжение 1,5 вольта не чувствует. Вольтметр занижает показания. Трехвольтовый аккумулятор для ключа автомобиля измеряет неточно. Игла прибора излишне массивна и может вызвать замыкание в тесном пространстве.

Недешевая игрушка. Automotive tester, страна не указана Тестер напряжения

Примерная цена 200 ₽

Диапазон измеряемого напряжения до 24 В

Гофрированный провод – примерно 150 см. Светодиодный тестер позволяет определять полярность, меняя цвет свечения с синего на красный. Слабое свечение светодиода позволяет приблизительно оценить «остаток жизненных сил» в батарейке для ключа напряжением 3 В.

Есть запасная светодиодная «лампочка». Защитный пластмассовый колпачок мал и не прикреплен – точно потеряется.

Рекомендуем для простейших проверок.

Dual mode detector＆ multimeter, КНР Тестер напряжения

Примерная цена 1300 ₽

Диапазон измеряемого напряжения 0,1...500 В

Питание ААА – 2 шт

Длина провода – 100 см. Указан рабочий диапазон температур: 0...40 °С. Позволяет измерять переменное и постоянное напряжение, сопротивление, емкость конденсаторов. Имеет возможность бесконтактного определения наличия переменного напряжения – можно проверять трассировку бытовой электропроводки и наличие обрыва. Автоматический выбор диапазона измерений. Есть подсветка дисплея и рабочей зоны. Предусмотрено автоматическое отключение через 15 мин.

Замена батареек довольно муторная – с помощью прилагаемой отвертки. Позволяет проверять любые батарейки, аккумуляторы. Нет чехла для хранения. Может почти полностью заменить недорогой бытовой тестер – нет только измерения тока до 10 А.

В целом понравилось. JTC-1248 Electric circuit tester, КНР Тестер напряжения

Примерная цена 3200 ₽

Диапазон измеряемого напряжения до 24 В

Длина кабеля с двумя «крокодилами», подсоединяемыми к выводам батареи, аж 480 см! Предусмотрен дополнительный проводник-зажим длиной 120 см. Такая конструкция позволяет подключиться к АКБ в моторном отсеке и пройтись почти по всему автомобилю, проверяя наличие потенциала или «массы». Встроен внутренний автоматический предохранитель на 8 А.

Нет звуковой индикации, подсветки рабочей зоны и какого-либо дисплея. Все показания прибора – загорание светодиода красным или зеленым светом. Чехла нет, а длиннющий провод норовит образовать запутанный клубок. Такой тестер – образец несусветной цены за малофункциональное устройство. Ничего не измеряет!

Hе рекомендуем. Kontrol`ka 2.4, страна не указана Тестер напряжения

Примерная цена 7500 ₽

Диапазон измеряемого напряжения 0,2...35 В

Питание внутренний аккумулятор с подзарядкой через USB-C

Длина провода 153 см, «крокодил» снабжен сильным магнитом. Самый дорогой пробник в выборке позволяет измерять постоянное напряжение и сопротивление, может генерировать сигналы 3,2...4,0 В в диапазоне 50...1000 Гц, что имитирует работу датчиков скорости и частоты вращения. Идентифицирует сигналы высоко- и низкоскоростных ­CAN-шин и LIN-шины. Есть режим прозвонки. Предусмотрено ­автоматическое отключение через 15 мин.

Аккумулятора хватает на 7-8 суток работы. Снабжен звуковой индикацией. Есть подсветка рабочей зоны. Корпус явно сделан на 3D-принтере. Чехла нет. Распространяется индивидуальным предпринимателем из Подмосковья. Может работать примитивным мини-осциллографом. Удобно использовать для установки современных охранных систем, работа­ющих с шинами данных.

Рекомендуем для подготовленных пользователей.

Rexant Арт. 16-0102, КНР Автотестер универсальный со световой и звуковой индикацией

Примерная цена 180 ₽

Диапазон измеряемого напряжения до 24 В

Питание LR41

Провод – 90 см. Выключателя нет. Есть режим прозвонки провода. Позволяет определять полярность – пищит, если считает полярность неправильной. Батарейку чувствует только при определенной полярности. Игла тупая. Красный цвет – наличие плюса, зеленый – что-то типа ошибки.

Чехла нет: замкнет «крокодил» и иглу – и полностью посадит батарейку.

Не рекомендуем. Total THT417506, КНР Тестер напряжения

Примерная цена 1600 ₽

Диапазон измеряемого напряжения 1...100 В

Питание ААА

Длина витого шнура – до 150 см при отсутствии остаточной деформации. Указан рабочий диапазон температур: 0...40 °С. Позволяет измерять напряжение и сопротивление. Предусмотрено автоматическое отключение через 15 мин. Есть светодиод подсветки рабочей зоны и дисплея.

Запоминает показания. Удобный автоматический режим выбора диапазона и типа измерений. Четырехразрядный индикатор. Есть режим звуковой индикации. В комплекте – чехол на молнии. Хорошая замена бытовому тестеру, за исключением режима замера больших (10 А) токов.

Рекомендуем. Автодело 40624, КНР Пробник автомобильный металлический

Примерная цена 180 ₽

Диапазон измеряемого напряжения до 24 В

Провод – 68 см. Металлический корпус производит впечатление солидности и надежности. Игла защищена металлическим колпачком на резьбе. По яркости свечения лампочки можно примерно оценить живучесть батарейки. В момент замера весь корпус – под напряжением: можно что-то коротнуть…

В хитросплетении проводки металлическим корпусом можно навредить – не рекомендуем.

Наши выводы

В целом проверять пробники было даже весело, особенно когда речь шла о простейших изделиях с лампочкой внутри. Но подобные изделия были хороши в жигулевскую эпоху, когда с помощью лампочки можно было быстро определить, где «потерялось» напряжение по дороге к отказавшему узлу. Сегодня же они больше напоминают забавные сувениры. А со всеми нашими заданиями справились только три пробника: Dual mode detector&multimeter, Kontrol`ka 2.4 и Total THT417506.

Пробник JTC‑1248 за 3200 рублей вызвал недоумение: фактически он умеет лишь то, что и его простейшие коллеги с лампочкой внутри. Иными словами – почти ничего.

Для прозвонки предохранителя простейшие пробники с лампочкой неудобны – разве что попытаться подсоединиться через него к клеммам АКБ. Но электронные девайсы удобнее. Пробник «Автодело» мы раскритиковали. Но в качестве забавного сувенира – почему бы и нет?

Пробник Dual mode detector＆multimeter может определить, к примеру, сопротивление обмотки реле. Более простые устройства на это не способны. Только пробник с электронным табло может точно подсказать, надо ли подзаряжать АКБ или нет. Но для этого его точность должна быть достаточно высокой. В данном случае видно занижение показаний.

Дорогущий девайс Kontrol`ka 2.4 умеет даже выдавать подобие осциллограмм на крошечный дисплей, что нужно, конечно, не каждому. Оценить годность популярной батарейки смогли только три пробника из девяти.

Стоит ли приобретать подобные изделия? Для большинства автовладельцев, готовых хотя бы изредка проверять исправность каких-либо электрических цепей и простейших компонентов типа предохранителей, всё же предпочтительнее использовать обычный тестер-мультиметр. Он легко померит и напряжение, и сопротивление, и ток. Сегодня многие простенькие тестеры стоят менее одной тысячи рублей, а потому такая покупка на фоне ценников за испытанные нами пробники кажется вполне разумной.

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