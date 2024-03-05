Пробники на 12 В – они точно нужны автомобилисту! Рассказываем, какой выбрать
Появление новейших компьютерных технологий и всяческих программ-отладчиков не привело к смерти инструментов типа молотка или пассатижей – одно другому не мешает. Аналогичным образом ни современные мультиметры, ни диагностические тестеры не подменили собой простейшие автомобильные пробники в виде щупа с лампочкой – каждому свое.
Дешевенький малогабаритный приборчик всегда можно держать под рукой, «спалить» его практически невозможно, да и батарейки ему не нужны. Он поможет быстро измерить напряжение в разных точках, выявив сгоревший предохранитель или окисленный контакт.
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Впрочем, совсем уж примитивный пробник сегодня надо поискать… Из девяти приобретенных нами приборов к таковым можно причислить только три. Остальные обзавелись источниками питания, научились измерять сопротивление и напряжение, а некоторые даже пытаются подражать осциллографу.
Цена при этом имеет огромный разброс – от 150 до 7500 рублей, то есть аж в 50 раз! Посмотрим, отразилась ли эта разница на реальных способностях девайсов.
Что и как проверяли
Основной упор делали на способностях пробников оценивать величину напряжения. При этом не зацикливались только на уровне 12 В: современному водителю то и дело приходится иметь дело, например, с брелоками и разными гаджетами. Поэтому предложили каждому пробнику оценить напряжение на 1,5‑вольтовой батарейке для пульта сигнализации, а также на 3‑вольтовой из штатного брелока. Кроме того, самым «умным» из пробников предложили прозвонить предохранитель и замерить сопротивление обмотки автомобильного реле.
Участники
Результаты испытаний относятся только к данным конкретным изделиям и не могут служить основанием для суждения обо всей продукции в целом.
| Тестер напряжения
Примерная цена 150 ₽
Диапазон измеряемого напряжения 6...24 В
Длина провода – всего 52 см. На упаковке написано LED, что намекает на использование полупроводникового источника света. Но на самом деле внутри установлена миниатюрная лампа накаливания.
Обещает определять полярность – а каким чудом? Наличие некоторого запаса энергии в 3-вольтовой батарейке для ключа автомобиля еще как-то можно определить по тусклому свечению. Простейшее устройство фактически действует в режиме «да/нет», но зачем обещать что-то невозможное?
За обман покупателя ставим оценку неудовлетворительно.
|Тестер напряжения
Примерная цена 600 ₽
Диапазон измеряемого напряжения до 36 В
Длина провода – 100 см. Есть трехразрядный индикатор напряжения. Позволяет определять полярность – индицирует ее двухцветным светодиодом. Напряжение 1,5 вольта не чувствует. Вольтметр занижает показания. Трехвольтовый аккумулятор для ключа автомобиля измеряет неточно. Игла прибора излишне массивна и может вызвать замыкание в тесном пространстве.
Недешевая игрушка.
| Тестер напряжения
Примерная цена 200 ₽
Диапазон измеряемого напряжения до 24 В
Гофрированный провод – примерно 150 см. Светодиодный тестер позволяет определять полярность, меняя цвет свечения с синего на красный. Слабое свечение светодиода позволяет приблизительно оценить «остаток жизненных сил» в батарейке для ключа напряжением 3 В.
Есть запасная светодиодная «лампочка». Защитный пластмассовый колпачок мал и не прикреплен – точно потеряется.
Рекомендуем для простейших проверок.
|Тестер напряжения
Примерная цена 1300 ₽
Диапазон измеряемого напряжения 0,1...500 В
Питание ААА – 2 шт
Длина провода – 100 см. Указан рабочий диапазон температур: 0...40 °С. Позволяет измерять переменное и постоянное напряжение, сопротивление, емкость конденсаторов. Имеет возможность бесконтактного определения наличия переменного напряжения – можно проверять трассировку бытовой электропроводки и наличие обрыва. Автоматический выбор диапазона измерений. Есть подсветка дисплея и рабочей зоны. Предусмотрено автоматическое отключение через 15 мин.
Замена батареек довольно муторная – с помощью прилагаемой отвертки. Позволяет проверять любые батарейки, аккумуляторы. Нет чехла для хранения. Может почти полностью заменить недорогой бытовой тестер – нет только измерения тока до 10 А.
В целом понравилось.
|Тестер напряжения
Примерная цена 3200 ₽
Диапазон измеряемого напряжения до 24 В
Длина кабеля с двумя «крокодилами», подсоединяемыми к выводам батареи, аж 480 см! Предусмотрен дополнительный проводник-зажим длиной 120 см. Такая конструкция позволяет подключиться к АКБ в моторном отсеке и пройтись почти по всему автомобилю, проверяя наличие потенциала или «массы». Встроен внутренний автоматический предохранитель на 8 А.
Нет звуковой индикации, подсветки рабочей зоны и какого-либо дисплея. Все показания прибора – загорание светодиода красным или зеленым светом. Чехла нет, а длиннющий провод норовит образовать запутанный клубок. Такой тестер – образец несусветной цены за малофункциональное устройство. Ничего не измеряет!
Hе рекомендуем.
Тестер напряжения
Автотестер универсальный со световой и звуковой индикацией
|Тестер напряжения
Примерная цена 1600 ₽
Диапазон измеряемого напряжения 1...100 В
Питание ААА
Длина витого шнура – до 150 см при отсутствии остаточной деформации. Указан рабочий диапазон температур: 0...40 °С. Позволяет измерять напряжение и сопротивление. Предусмотрено автоматическое отключение через 15 мин. Есть светодиод подсветки рабочей зоны и дисплея.
Запоминает показания. Удобный автоматический режим выбора диапазона и типа измерений. Четырехразрядный индикатор. Есть режим звуковой индикации. В комплекте – чехол на молнии. Хорошая замена бытовому тестеру, за исключением режима замера больших (10 А) токов.
Рекомендуем.
|Пробник автомобильный металлический
Примерная цена 180 ₽
Диапазон измеряемого напряжения до 24 В
Провод – 68 см. Металлический корпус производит впечатление солидности и надежности. Игла защищена металлическим колпачком на резьбе. По яркости свечения лампочки можно примерно оценить живучесть батарейки. В момент замера весь корпус – под напряжением: можно что-то коротнуть…
В хитросплетении проводки металлическим корпусом можно навредить – не рекомендуем.
Наши выводы
В целом проверять пробники было даже весело, особенно когда речь шла о простейших изделиях с лампочкой внутри. Но подобные изделия были хороши в жигулевскую эпоху, когда с помощью лампочки можно было быстро определить, где «потерялось» напряжение по дороге к отказавшему узлу. Сегодня же они больше напоминают забавные сувениры. А со всеми нашими заданиями справились только три пробника: Dual mode detector&multimeter, Kontrol`ka 2.4 и Total THT417506.
Стоит ли приобретать подобные изделия? Для большинства автовладельцев, готовых хотя бы изредка проверять исправность каких-либо электрических цепей и простейших компонентов типа предохранителей, всё же предпочтительнее использовать обычный тестер-мультиметр. Он легко померит и напряжение, и сопротивление, и ток. Сегодня многие простенькие тестеры стоят менее одной тысячи рублей, а потому такая покупка на фоне ценников за испытанные нами пробники кажется вполне разумной.
- Экспертиза электронасосов для замены масла через отверстие измерительного щупа тут
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