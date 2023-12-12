Аккумулятор можно проверить самостоятельно: рассказываем подробно, как это сделать

Водителям рассказали о способе проверки автомобильного аккумулятора мультиметром

Современные аккумуляторы считаются необслуживаемыми, несмотря на это им тоже периодически нужно уделять внимание. Во время эксплуатации машины автомобильная кислотная батарея (АКБ) может потерять часть своего функционала даже при исправной системе заряда транспортного средства.

Эксперты Autonews выяснили, что проверить состояние АКБ можно при помощи обычного мультиметра — это электронное устройство для измерения параметров различных электронных и электрических компонентов. Чтобы определить текущее состояние АКБ его можно использовать для измерения следующих параметров:

Емкость — эта величина показывает, сколько времени батарея может поддерживать ток определенной силы. Она обозначается ампер-часами (А⋅ч), и для автомобильных аккумуляторов измеряется в течение 20 часов. Для этого нужно включить зарядить аккумулятор, подключить лампы с известным потреблением тока и измерить время, пока напряжение не снизится до 10,5 вольт;

Утечка тока — речь идет о токе, потребляемого из батареи даже при выключенных устройствах, измерение этого тока посредством мультиметра выявит неисправности;

Напряжение — измерив его на клеммах аккумулятора, можно получить данные о его текущем состоянии;

Плотность — чтобы измерить плотность электролита внутри аккумулятора понадобится специальное оборудование;

Измерение внутреннего сопротивления тоже даст сведения о состоянии аккумулятора.

Если провести все эти измерения, можно оценить фактическое состояние аккумулятора, сравнить его с номинальной емкостью и решить — нужно его заменить или нет. Стоит отметить, что характеристики аккумулятора могут измениться после пары лет эксплуатации. Если его емкость снижена значительна, нужно его заменить.

При корректной работе электросистемы на экране мультиметра отобразится значение от 15 до 40 миллиампер (мА). Чтобы проверить напряжение аккумулятора мультиметром нужно установить мультиметр в режим измерения постоянного напряжения с пределом 20 В. Затем выключить все электрические устройства в машине, заглушить мотор и подождать один час.

Затем нужно подключить щупы мультиметра к клеммам аккумулятора, при выключенном двигателе исправная АКБ покажет напряжение 12,5 В — но это среднее значение, на которое могут повлиять температура и степень износа батареи.

При работающем двигателе нормальное напряжение на клеммах АКБ должно быть в пределах 13,5–14 В. Допускаются небольшие отклонения, но средние значения должны быть в этом диапазоне значений. Измерение покажет и исправность батареи, и нормальную работу генератора.

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Источник: speedme.ru