Сколько накручивают дилеры Chery – мы проверили (и поразились!)
На дальних подступах
До того момента, как начал собирать информацию по московским автосалонам Chery, я оказался в Иркутске. Грех было не воспользоваться ситуацией и не посетить местного дилера.
Визуально салон ничем не отличается от столичных – все корпоративные стандарты соблюдены. Внутри много персонала, царит дружелюбная атмосфера.
В шоу-руме представлен весь модельный ряд. Да и склад, если верить менеджерам, не пустой.
По легенде, меня интересует кроссовер Tiggo 7 Pro Max. Продавец мне подробно рассказал про все преимущества машины и ловко увернулся от коварных вопросов.
Цены тютелька в тютельку совпадают с рекомендованными розничными ценами (РРЦ) на официальном сайте Chery. К заинтересовавшей меня Tiggo 7 Pro Max в переднеприводной версии Ultimate за 3 млн 210 тысяч рублей автоматом предлагается прямая скидка (ее предоставляет непосредственно производитель) в 110 тысяч рублей.
При оформлении кредита готовы скостить еще 145 тысяч рублей. А будь у меня подержанная машина, применили бы еще программу trade-in – она позволила бы снизить цену на дополнительные 230 тысяч рублей.
В общем, иркутскому дилеру респект.
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Ситуация в столице
С автосалоне Chery на северо-востоке Москвы – тоже раздолье. В шоу-руме я насчитал аж 16 машин! В наличии все модели, в том числе и гибриды.
За 10 минут так и не удостоился внимания менеджеров. Впрочем, оно и не требовалось: на табличках – исчерпывающие данные с ценами и комплектацией. Все фирменные спецпредложения тоже имеются. Все по РРЦ минус прямая скидка.
Таким образом, приглянувшийся Tiggo 7 Pro Max за 3 млн 210 тысяч рублей c учетом прямой скидки (110 тысяч) я мог взять за 3 млн 100 тысяч рублей. И без всяких допов вроде ковриков, сеточек, дефлекторов.
Держат стандарты
Салон к северу от Москвы, может, и не так велик по площади, но проходимость здесь отличная. Покупателей в основном интересуют две модели: маленький кроссовер Tiggo 4 и среднеразмерный Tiggo 7.
Подслушал разговор менеджера и клиента насчет этих машин. Что та, что другая есть в наличии. «Четверку» отдают по РРЦ минус прямая скидка. То же самое сказали и про переднеприводный Tiggo 7.
А вот полноприводную версию «семерки» предложили… с дисконтом 50 тысяч относительно РРЦ. Нетипичная для сегодняшнего дня ситуация! И это при наличии прямой скидки! И еще 230 тысяч посулили скостить за trade-in.
После такого стоит ли удивляться, что продажи Chery растут как на дрожжах?
Все по струнке
Мультибрендовый салон к западу от Москвы неоднократно критиковали за высокие надбавки относительно РРЦ и навязывание дополнительного оборудования за несусветные деньги. А что в этот раз?
Все модели – в наличии. На выбор не только любая версия, но и разные цвета. Вот Tiggo 7 – хотите с передним приводом, хотите – с полным. Встретил даже базовый Tiggo 4 на механике.
Все спецпредложения работают: trade-in, прямая скидка – всё как написано на официальном сайте Chery.
Промежуточные итоги
Обойдя салоны самых популярных марок в России (Lada, Chery, Geely, Haval), мы обнаружили, что только дилеры Chery продают машины по указанной на сайте производителя цене. Остальные позволяют себе накрутки и наценки на установленное допоборудование. Да и дефицит встречается.
Мы продолжаем рейды по дилерам популярных у нас марок. Не исключено, что найдутся и другие лояльные к покупателю марки – такие же, как Chery. И уже проверенные нами исправятся.
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