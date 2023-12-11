Сколько накручивают дилеры Chery – мы проверили (и поразились!)

«За рулем» провел рейд по автосалонам марки Chery

На дальних подступах

До того момента, как начал собирать информацию по московским автосалонам Chery, я оказался в Иркутске. Грех было не воспользоваться ситуацией и не посетить местного дилера.

Визуально салон ничем не отличается от столичных – все корпоративные стандарты соблюдены. Внутри много персонала, царит дружелюбная атмосфера.

В шоу-руме представлен весь модельный ряд. Да и склад, если верить менеджерам, не пустой.

По легенде, меня интересует кроссовер Tiggo 7 Pro Max. Продавец мне подробно рассказал про все преимущества машины и ловко увернулся от коварных вопросов.

В отличие от версий с ДВС, гибрид привлекает внимание дополнительной инсталляцией. Зарядный кабель прилагается в подарок каждому покупателю.

Цены тютелька в тютельку совпадают с рекомендованными розничными ценами (РРЦ) на официальном сайте Chery. К заинтересовавшей меня Tiggo 7 Pro Max в переднеприводной версии Ultimate за 3 млн 210 тысяч рублей автоматом предлагается прямая скидка (ее предоставляет непосредственно производитель) в 110 тысяч рублей.

При оформлении кредита готовы скостить еще 145 тысяч рублей. А будь у меня подержанная машина, применили бы еще программу trade-in – она позволила бы снизить цену на дополнительные 230 тысяч рублей.

В общем, иркутскому дилеру респект.

Ситуация в столице

С автосалоне Chery на северо-востоке Москвы – тоже раздолье. В шоу-руме я насчитал аж 16 машин! В наличии все модели, в том числе и гибриды.

За 10 минут так и не удостоился внимания менеджеров. Впрочем, оно и не требовалось: на табличках – исчерпывающие данные с ценами и комплектацией. Все фирменные спецпредложения тоже имеются. Все по РРЦ минус прямая скидка.

Таким образом, приглянувшийся Tiggo 7 Pro Max за 3 млн 210 тысяч рублей c учетом прямой скидки (110 тысяч) я мог взять за 3 млн 100 тысяч рублей. И без всяких допов вроде ковриков, сеточек, дефлекторов.

На такой площади некоторые модели представлены даже в нескольких версиях. Жаль, в зале отчетливо не хватает изюминки, шоу-стоппера.

Держат стандарты

Салон к северу от Москвы, может, и не так велик по площади, но проходимость здесь отличная. Покупателей в основном интересуют две модели: маленький кроссовер Tiggo 4 и среднеразмерный Tiggo 7.

Подслушал разговор менеджера и клиента насчет этих машин. Что та, что другая есть в наличии. «Четверку» отдают по РРЦ минус прямая скидка. То же самое сказали и про переднеприводный Tiggo 7.

А вот полноприводную версию «семерки» предложили… с дисконтом 50 тысяч относительно РРЦ. Нетипичная для сегодняшнего дня ситуация! И это при наличии прямой скидки! И еще 230 тысяч посулили скостить за trade-in.

После такого стоит ли удивляться, что продажи Chery растут как на дрожжах?

Подобная табличка есть у каждой машины в каждом автосалоне Chery. Все наглядно и максимально честно.

Все по струнке

Мультибрендовый салон к западу от Москвы неоднократно критиковали за высокие надбавки относительно РРЦ и навязывание дополнительного оборудования за несусветные деньги. А что в этот раз?

Все модели – в наличии. На выбор не только любая версия, но и разные цвета. Вот Tiggo 7 – хотите с передним приводом, хотите – с полным. Встретил даже базовый Tiggo 4 на механике.

Все спецпредложения работают: trade-in, прямая скидка – всё как написано на официальном сайте Chery.

Промежуточные итоги

Обойдя салоны самых популярных марок в России (Lada, Chery, Geely, Haval), мы обнаружили, что только дилеры Chery продают машины по указанной на сайте производителя цене. Остальные позволяют себе накрутки и наценки на установленное допоборудование. Да и дефицит встречается.

Мы продолжаем рейды по дилерам популярных у нас марок. Не исключено, что найдутся и другие лояльные к покупателю марки – такие же, как Chery. И уже проверенные нами исправятся.

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