Полудюймовые карданы под нагрузкой: устояли только пять

«За рулем» протестировал 17 карданных шарниров-удлинителей гаечных ключей

Если крепеж, который нужно открутить, прячется где-то вне зоны «прямого попадания» – рукой нащупал, а ключ не пролезает, – то на помощь приходит шарнир к торцовому ключу, он же – кардан. С его помощью инструмент протиснется куда надо, изловчится и образумит упрямый болт или гайку. Очень полезная и простая вещица этот кардан…

Мы собрали 17 полудюймовых шарниров по ценам от 350 до 1700 рублей.

Стенд нагружает карданный шарнир заданным крутящим моментом.

Методика испытаний

Каждый из проверяемых шарниров трижды подвергали нагрузке моментом в 284 Н·м. Если инструмент при этом не ломался, момент увеличивали до 500 Н·м. Измерили твердость металла и определили состав. Коррозионную стойкость оценивали после пребывания шарниров в камере соляного тумана в течение 72 часов.

Карданчики, как и любой проверяемый нами инструмент, мы подвергли испытаниям соляным туманом в течение 72 часов.

Коррозионная стойкость инструментов оказалась разной. Хромированные изделия ржавеют неохотно, а вот соединительные элементы – винты или штифты – показали более низкую коррозионную стойкость. Ударные карданчики с черным (фосфатным) покрытием надо беречь от воды.

Самый правильный кардан

Однозначно негативную оценку мы выставили только карданному шарниру Matrix, который умудрился разогнуть свои «уши» при первом же испытании крутящим моментом 268 Н·м, недотянув до минимальных требований ГОСТа.

Ударный кардан AVS просто потерял голову. Шарнир Stels при большом крутящем моменте лишился соединительного элемента.

Отличную оценку получили шарниры, выдержавшие нагрузку в 500 Н·м и показавшие хорошую коррозионную стойкость в камере соляного тумана. Таких изделий оказалось пять – Airline, Arnezi, Rockforce, Thorvik и «Дело Техники».

Шарнир фирмы Airline сдался на поломке штифта. Карданчик Helfer закончил свои дни отрывом проушины.

А победителями мы признали карданные шарниры Airline и Arnezi, поскольку они оказались самыми дешевыми – по 350 рублей. Другой отличник – Rockforce – был приобретен аж за 1200 рублей.

Свое мнение по каждому шарниру в отдельности мы высказали в фотогалерее.

Результаты наших исследований относятся лишь к данной выборке и не могут служить основанием для суждений обо всей одноименной продукции.

Airline Кардан шарнирный ½

Примерная цена 350 ₽

Один из пяти победителей. Цена – минимальная в выборке.

Рекомендуем в первую очередь. Airline Ударный карданный шарнир

Примерная цена 650 ₽

При нагрузке 370 Н·м штифт ударного шарнира сломался. Коррозионная стойкость низкая. Цена средняя.

Пользоваться можно, но хвалить не за что. Aist Кардан шарнирный ½

Примерная цена 900 ₽

Инструмент довольно прочный: квадрат разорвало только при нагрузке 492 Н·м. Но цена довольно высокая.

Рекомендуем, если ­средства позволяют.

Arnezi Кардан шарнирный ½

Примерная цена 350 ₽

Один из самых дешевых инструментов нашей выборки вошел в пятерку ­победителей.

Рекомендуем в первую очередь. AVS Ударный карданный шарнир

Примерная цена 750 ₽

Шарнир довольно крепкий: квадрат оторвало только при моменте нагрузки в 492 Н·м. Но коррозионная стойкость низкая. Цена – средняя.

Пользоваться можно, если выбора нет. Berger Кардан шарнирный ½

Примерная цена 450 ₽

Сломать этот шарнир не удалось. Цена приемлемая. Единственный недостаток – низкая коррозионная стойкость.

Рекомендуем с оговорками.

Helfer Кардан шарнирный ½

Примерная цена 500 ₽

При нагрузке в 363 Н·м кардан потерял одно ухо – не лучший результат. Коррозии боится.

Пользоваться можно, но рекомендовать не за что. Jonnesway Кардан шарнирный ½

Примерная цена 650 ₽

Хороший инструмент за реальные деньги. Слом штифта произошел только при 472 Н·м. Коррозия приемлемая.

Рекомендуем. King Tony Кардан шарнирный ½

Примерная цена 1700 ₽

Самый дорогой карданный шарнир в нашей выборке выступил достойно. Разрыв квадрата произошел при нагрузке 475 Н·м – результат неплохой. Коррозионная стойкость приемлемая. Картину портит только оглушительная стоимость.

Рекомендуем при отсутствии альтернативы.

Matrix Кардан шарнирный ½

Примерная цена 450 ₽

Единственный карданный шарнир в нашей выборке, провалившийся при первой же попытке приложить к нему нагрузку. При скромном моменте 268 Н·м у бедняги разогнулись уши…

Не рекомендуем. Rockforce Кардан шарнирный ½

Примерная цена 1200 ₽

По всем показателям – один из победителей наших испытаний. Правда, цена очень высокая.

Рекомендуем тем, кого ценник не отпугивает. Stels Кардан шарнирный ½

Примерная цена 750 ₽

Цена средняя, качество тоже. Штифт сломался при нагрузке 382 Н·м, коррозионная стойкость слабая.

Пользоваться можно, если нет выбора.

Thorvik Кардан шарнирный ½

Примерная цена 550 ₽

Один из победителей нашего теста, причем сравнительно недорогой.

Рекомендуем в первую очередь. Tundra Кардан шарнирный ½

Примерная цена 800 ₽

Цена не обрадовала, ­качество тоже. Уже при нагрузке 295 Н·м квадрат шарнира провернулся: хуже был только провалившийся Matrix. Коррозии боится.

Рекомендовать не можем. Дело Техники Кардан шарнирный ½

Примерная цена 400 ₽

Один из победителей испытаний. Всё хорошо – и цена невысокая.

Рекомендуем в первую очередь.

Сервис Ключ Кардан шарнирный ½

Примерная цена 650 ₽

В целом – неплохой инструмент за среднюю цену. Слом штифта случился при 378 Н·м: рановато. Коррозионная стойкость нормальная.

Рекомендуем при отсутствии альтернативы. Эврика Кардан шарнирный ½

Примерная цена 450 ₽

Хороший образец за реальные деньги. Срез штифта произошел только при 452 Н·м. Коррозия приемлемая.

Рекомендуем.

НАШИ СОВЕТЫ

Старайтесь особенно тщательно протирать карданные шарниры после каждого использования. Если гаечный ключ становится сравнительно чистым после одного движения тряпкой, то с карданчиками каждый раз приходится повозиться. Если пренебречь подобной гигиеной, то шарнир быстро утратит свою подвижность – особенно когда грязь и коррозия доберутся до подпружиненного шарика.

Обращаем внимание на то, что ударные шарниры, как показали наши испытания, держат нагрузку хуже обыкновенных. Они не предназначены для того, чтобы что-либо затягивать, их область применения – ударные инструменты. А их коррозионная стойкость при этом ниже: отсутствует защитное хромовое покрытие.

Комментарий специалиста

Владимир Калюжный, зам. начальника испытательной лаборатории ООО «НПО Талис»:

– Практически все представленные на испытания образцы карданных шарниров на ½ дюйма превышают по выдерживаемым усилиям норматив ГОСТа.

Почти треть образцов осталась целой даже при приложении почти двукратной нагрузки от нормы по ГОСТ.

Требованиям по прочности не соответствовал всего один экземпляр.

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