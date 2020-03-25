Электрические гайковерты: эксперты «За рулем» выбрали лучший

Мы выяснили, как проще и удобнее откручивать гайки на колесах — с помощью бюджетного гайковерта или обычным ключом.

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Приобретать профессиональный гайковерт, чтобы воспользоваться им пару раз в год, смысла нет: это слишком дорого. Поэтому для испытаний мы подобрали «бюджетную» компанию из четырех инструментов по цене от 2000 до 7900 рублей. Все гайковерты низковольтные: два аккумуляторных и еще два с внешним питанием от бортовой сети автомобиля. Такими можно пользоваться в пути.

Реальный момент затяжки колесного крепежа у легковушек составляет 100–120 Н·м. Иногда требуется и большее усилие, например, для затяжки ступичной гайки или откручивания заржавевших соединений. У приобретенной компании заявленные моменты составляют от 140 до 380 Н·м. Проверим, насколько эти обещания правдивы! А чтобы случайно не порвать при испытаниях болты, мы взяли более мощный крепеж от ГАЗели и под него массивную головку на 27. Она снижает силу гайковертов, но все инструменты мы проверяли в равных условиях, а потому испытания с «утяжелителями» корректны.

Принцип действия

Все приобретенные гайковерты — ударного типа. Но принцип действия разный. В обоих гайковертах «Bort» нет плавного запуска. Выходной вал начинает вращаться, лишь когда массивная муфта раскручивается и центробежные силы переместят грузы в рабочее положение. Они зацепляются за кулачок выходного вала и передают на него крутящий момент. Такое грубое приложение сразу большого момента, да еще и с ударом, определяет сферу использования этих гайковертов: крепеж колес, а также отворачивание затянутых большим моментом болтов и гаек ходовой части.

У аккумуляторных гайковертов «Зубр» и «Makita» — иной принцип. Выходной вал у них начинает вращаться сразу. По сути, сначала они работают как обычные шуруповерты. При увеличении сопротивления срабатывает ударная муфта. Такой плавный запуск позволяет использовать эти гайковерты при разборке и сборке большинства узлов и агрегатов автомобиля.

Зубр ЗГУА-18-Ли К. Гайковерт аккумуляторный, Россия

Цена ~5200 ₽

Патрон квадрат ½“

Питание аккумулятор, 18 В, 1,7 Ач

Крутящий момент 350 Н·м

Частота вращения 0 — 2200 об/мин

Частота ударов 0 — 3300 уд/мин

Масса 2,2 кг Аккумуляторный «Зубр» с планетарным редуктором и плавным троганием затянул болт так, что на его отворачивание потребовался момент в 200 Н·м. Похоже, это и есть его реальный предел: при попытке открутить крепеж он справился только с тем болтом, который был предварительно затянут динамометрическим ключом моментом в 200 Н·м. Более высокие рубежи оказались не под силу. Отметим наличие светоди­одного индикатора заряда батареи.



Bort BSR-12. Гайковерт ударный, КНР

Цена ~2000 ₽

Патрон квадрат ½“

Питание внешнее, 12 В

Крутящий момент 350 Н·м

Частота вращения 3300 об/мин

Частота ударов н.д.

Масса 1,4 кг Регулировать обороты нельзя. Потребляемый ток в пике достигает 22 А: автомобильная розетка вряд ли выдержит. Затянутый ­электроинструментом ­крепеж удалось отвернуть динамо­метрическим ключом при моменте в 300 Н·м. Обратная операция также прошла неплохо: электроинструмент сумел открутить болт, затянутый моментом в 350 Н·м. Но на этом позитив окончился: привод муфты провернулся на пластмассовой шестерне. Конструкция оказалась явно слабой. А вот износ механизма, наоборот, сильным. Указан срок наработки — 40 часов, но наш экземпляр «умер» гораздо раньше.



Bort BSR-12Х. Гайковерт проводной автомобильный, КНР

Цена ~3400 ₽

Патрон квадрат ½“

Питание аккумулятор, 18 В, 1,7 Ач

Крутящий момент 380 Н·м

Частота вращения 3400 об/мин

Частота ударов н.д.

Масса 1,6 кг Максимальный пиковый ток — до 21 А: штатная 12-вольтовая розетка может не выдержать. Затянутый со всей силы этим гайковертом болт открутился при моменте 200 Н·м. Обратная проверка оказалась более оптимистичной: электроинструмент сумел отвернуть крепеж, предварительно затянутый с моментом 300 Н·м. Но 350 Н·м ему не покорились. Хлипкой пластмассовой шестерни, как у сломавшегося тезки, здесь нет: момент передает стальной вал. Инструкция указывает, что инструмент должен отработать примерно 40 часов. Это значит, что им можно менять колеса на своем автомобиле до десятка лет.



Makita TW140DWAE. Аккумуляторный ударный гайковерт, КНР

Цена ~7900 ₽

Патрон квадрат ³⁄8“

Питание аккумулятор, 10,8–12 В

Крутящий момент 140 Н·м

Частота вращения 0 — 2600 об/мин

Частота ударов 0 — 3200 уд/мин

Масса 1,0 — 1,2 кг Сравнительно слабый гайковерт мы взяли на тест в расчете на то, что он должен отворачивать и заворачивать колесный крепеж у любых легковых автомобилей и гарантированно не сорвет его. Карт­ридж гайковерта неразборный, но принцип действия тот же, что и у «Зубра»: плавное троганье, планетарный редуктор. Предусмотрен индикатор зарядки батарей. В описании не указан развиваемый момент: есть только график, доходящий до 140 Н·м. Затянутый гайковертом крепеж открутился при моменте 120 Н·м. При отворачивании ему поддался лишь болт, затянутый моментом 80 Н·м. Слабо!



Методика испытаний

Основных испытаний — два. Сначала проверяемый гайковерт заворачивает крепеж с усилием, на какое только способен. После этого мы измеряем реальный момент отворачивания тарированным динамометрическим ключом. Потом наоборот: крепеж заворачиваем с определенным моментом и проверяем, хватит ли у гайковерта сил его отвернуть.

Еще одно испытание — внезачетное. Самым слабым из проверяемых гайковертов (в нашем случае «Makita TW140DWAE») попробовали открутить колесные болты на нескольких редакционных машинах.

Кроме того, после испытаний мы разобрали все гайковерты, чтобы оценить особенности конструкции и выявить сильные и слабые стороны.

Результаты испытаний

Частицы металла, выкрошившиеся из ударных поверхностей муфты, налипают на электродвигатель и могут вывести его из строя.

Самый дешевый гайковерт («Bort BSR‑12») не «дожил» до конца испытаний — пластмассовая шестерня провернулась. Самый дорогой, «Makita TW140DWAE», оказался совсем слабеньким: его усилий не хватило даже для отворачивания колесного крепежа. «Зубр» выдал момент примерно в половину от обещанного: для большинства легковушек этого должно хватить. То же можно сказать и про «Bort BSR‑12X».

При выборе непрофессионального гайковерта мы рекомендуем ориентироваться на развиваемый им момент. Даже если из заявленных 350 Н·м гайковерт выдаст лишь половину, на практике этого хватит для ремонта любой легковушки. Если купили гайковерт с внешним питанием, настоятельно рекомендуем подключать его не к штатной 12‑вольтовой розетке, а через переходник напрямую на клеммы АКБ. Иначе разоритесь на замене предохранителей.

Точно регулировать момент бюджетные гайковерты не умеют. При отворачивании это не столь важно, но при заворачивании нужно приноровиться, чтобы не перетянуть крепеж. В любом случае желательно контролировать окончательную затяжку динамометрическим ключом.

Кулачки обоих бюджетных гайковертов после нескольких минут испытаний оказались повреждены: есть выкрашивание металла.

Теория удара Откуда у кувалды массой один килограмм появляется возможность впрессовать втулку или подшипник, когда необходимо усилие до пары тонн? Все просто: даже небольшая масса, получившая огромное отрицательное ускорение (мгновенно остановившаяся), позволяет создать весьма значительную силу. На том же принципе работают и все гайковерты. Устройства с общей массой не более пары килограммов, оснащенные моторчиком, таким же как в малогабаритных шинных компрессорах, и маховой муфтой не тяжелее 0,6 кг, позволяют развить крутящий момент в 350 Н.м. Но, надев на выходной вал гайковерта тяжелую головку, мы теряем приложенный к крепежу момент — здесь масса будет работать против нас. А если применить удлинители и переходники, то почти вся мощь удара увязнет в паразитной массе и зазорах.

Выводы

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Оба гайковерта «Bort» имеют невысокий ресурс — даже заявленные производителем 40 часов безотказной работы вызывают сомнения. Например, один из них вышел из строя еще до окончания испытаний. У другого уже после нескольких минут работы мы обнаружили заметный износ муфты. «Зубр» и «Makita» оказались надежнее. Продуктов износа муфт нет, твердость поверхностей достаточна. «Зубр» выглядит более универсальным: он пригоден как для откручивания колес, так и для многих разборочно-сборочных операций при ремонте автомобиля. «Makita» же справится с болтами крепления поддона двигателя и коробки передач, крепежом клапанной крышки, постели распредвалов. Для отворачивания колесного крепежа этот инструмент непригоден.

Приобретать гайковерт только для замены колес нецелесообразно. Таким образом, если вы любите поковыряться с автомобилем, то из проверенных нами можно посо­ветовать «Зубр» как наиболее универсальный.

Электрические гайковерты: эксперты «За рулем» выбрали лучший Мы выяснили, как проще и удобнее откручивать гайки на колесах — с помощью бюджетного гайковерта или обычным ключом. Электрические гайковерты: эксперты «За рулем» выбрали лучший