Если бессилен гайковерт: полезный совет читателя

Открутить хитрый болт помогли смекалка и сверло.

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При замене ремня ГРМ на Hyundai Getz с автоматической коробкой передач не получалось надежно зафиксировать коленвал, чтобы открутить болт шкива вспомогательных агрегатов.

Не помог даже ударный гайковерт. Выручила смекалка.

Просверлил отверстие диаметром 12 мм в корпусе коробки передач напротив зубчатого венца, предназначенного для пуска двигателя стартером. Как видно на фото, в этом месте расположен технологический прилив с глухим отверстием, к которому ничего не крепится. Через отверстие фиксируем коленвал и откручиваем болт.

Д. Колышницин, Курск

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Фото: Д. Колышницин