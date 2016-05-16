Если бессилен гайковерт: полезный совет читателя

За время эксплуатации Иксрея Cross в автопарке «За рулем» стало очевидно, что у машины есть несколько нужных функций, которыми не могут похвастать другие Лады, а конкуренты с похожим оснащением ощутимо дороже. Мало кто обращает на них внимание при выборе автомобиля, а зря.
Близится морозная пора: самое время вспомнить, какие узлы и детали автомобиля могут неожиданно потерять привычную подвижность, добавив владельцу хлопот. Что делать, чтобы этого не произошло, рассказывает эксперт «За рулем».
Новую Корсу начинили всем, о чем раньше В-класс не мог и мечтать: 8-ступенчатая коробка передач, матричный свет, самые современные опции — подруливание и поддержание дистанции. И главное, из нее растет электрическая версия.
Народный тест-драйв Geely Atlas проходил в суровых климатических условиях крайнего севера… Москвы. Не все желавшие принять участие в мероприятии смогли сюда добраться. Однако в итоге дождь, слякоть и мокрый снег стали дополнительными опциями в программе испытаний.
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