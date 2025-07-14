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Эту деталь от Гранты можно поставить на Поло: подходит идеально!

Читатель «За рулем» показал, как улучшить свой автомобиль деталями от другого

Во время самостоятельного наклеивания молдингов на двери новой Лады Гранты для дочери, которые завод почему-то перестал устанавливать на конвейере, пришла идея установить подобную защиту и на свой седан Volkswagen Polo.

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Примерил молдинги от Гранты на Polo – по длине подходят. Молдинги снабжены двухсторонним скотчем. Я наклеил их верхним краем по линии изгиба дверей.

А.Дударев, г. Пермь

Приз автору совета – ключ динамометрический 1/4ʺ AIRLINE

Дверные молдинги от Лады Гранты идеально «встают» на двери Volkswagen Polo
Дверные молдинги от Лады Гранты идеально «встают» на двери Volkswagen Polo
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  • Простое и эстетичное решение для замены поломанных креплений в салоне описано тут.
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Ревин Алексей
Фото:А. Дударев
Количество просмотров 16
14.07.2025 
Фото:А. Дударев
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