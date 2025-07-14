Эту деталь от Гранты можно поставить на Поло: подходит идеально!
Во время самостоятельного наклеивания молдингов на двери новой Лады Гранты для дочери, которые завод почему-то перестал устанавливать на конвейере, пришла идея установить подобную защиту и на свой седан Volkswagen Polo.
Примерил молдинги от Гранты на Polo – по длине подходят. Молдинги снабжены двухсторонним скотчем. Я наклеил их верхним краем по линии изгиба дверей.
А. Дударев, г. Пермь
Приз автору совета – ключ динамометрический 1/4ʺ AIRLINE
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