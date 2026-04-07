Изящный способ решить распространенную проблему с сиденьями в машине

Читатель «За рулем» рвссказал, как починить механизм раскладывания кресел в авто

Часто раскладываю передние сиденья внедорожника УАЗ Патриот, чтобы спать в машине.

Со временем пластиковый барашек начинает проворачиваться на валу, а его замена помогает ненадолго.

Квадратную трубу сечением 10×10 мм забил на регулировочный вал сиденья. Пластиковый барашек просверлил в центре сверлом диаметром 10 мм и прикрутил к нему саморезами стальную шайбу диаметром 60 мм, затем напильником сделал отверстие квадратным. Надел барашек на трубку и защелкнул штатным фиксатором. По месту обрезал торчащую часть трубы и окрасил черной краской.

Ремонт механизма раскладывания сиденья с помощью профильной трубы. Так выглядит готовый вариант.

М. Медведев, г. Екатеринбург

