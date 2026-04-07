В России страховщиков могут заставить больше платить по ОСАГО
7 апреля
В России страховщиков могут заставить больше платить по ОСАГО
Изящный способ решить распространенную проблему с сиденьями в машине

Читатель «За рулем» рвссказал, как починить механизм раскладывания кресел в авто

Часто раскладываю передние сиденья внедорожника УАЗ Патриот, чтобы спать в машине.

Этот лайфхак вернет сиденьям вашего автомобиля заводскую упругость

Со временем пластиковый барашек начинает проворачиваться на валу, а его замена помогает ненадолго.

Квадратную трубу сечением 10×10 мм забил на регулировочный вал сиденья. Пластиковый барашек просверлил в центре сверлом диаметром 10 мм и прикрутил к нему саморезами стальную шайбу диаметром 60 мм, затем напильником сделал отверстие квадратным. Надел барашек на трубку и защелкнул штатным фиксатором. По месту обрезал торчащую часть трубы и окрасил черной краской.

Ремонт механизма раскладывания сиденья с помощью профильной трубы.
Так выглядит готовый вариант.
М. Медведев, г. Екатеринбург

Приз автору совета – набор автохимии Carville Racing

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • Простое и эстетичное решение для замены поломанных креплений в салоне вы найдете тут .

Ревин Алексей
Фото:М. Медведев
07.04.2026 
Отзывы о УАЗ Patriot (453)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Patriot  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет
Комментарий:
Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник позволяет привезти с собой все что нужно для комфортного отдыха вдали от цивилизации. Комплектация машины небогатая, брал самый бюджетный вариант. Всяких там круиз-климат-контролей нет, но мы прекрасно обходимся просто машиной. Печка греет, куда захотим едем, чего надо с собой берем. Мотор надежный, заводится всегда без проблем. Коробка скоростей и раздатка тоже не подводят. Из серьезных ремонтов были замены бронзовых втулок шкворней, передних тормозных колодок и троса ручника (я им умудрился за что-то зацепиться).
+18