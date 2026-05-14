Стало известно, когда выйдет на рынок новый кроссовер российского производства

Первые Rox Adamas с калининградского завода «Автотор» появятся в продаже в июне

Премьера премиального гибридного кроссовера Rox Adamas, собранного на заводе « Автотор» в Калининграде, намечена на 22 мая. По информации компании Sinomach Auto – официального дистрибьютора китайской марки Rox в РФ, первые локализованные машины поступят в продажу уже в следующем месяце.

Предзаказ на эту модель открыли в марте. Клиентам доступны три версии: «Семейная», «Большая семья» и «Бизнес». Стартовая цена с учётом скидок – от 9 450 000 рублей.

Под капотом – гибридная силовая установка. В её основе лежит 1,5-литровый турбомотор, усиленный парой электродвигателей. Суммарная мощность агрегатов впечатляет – 476 лошадиных сил. Заявленный запас хода – 1226 км.

Марка Rox Motor появилась в Китае в 2021 году. В проект вложились производитель роботов-пылесосов Roborock и IT-гигант Xiaomi. Над созданием автомобилей трудились совместно с известными мировыми поставщиками: Pininfarina, Bosch, CATL, Continental AG и Valeo.

Сейчас линейку Rox формируют две модели. Это кроссовер с индексом 01 и более навороченная версия Adamas, которая щеголяет богатым списком люксовых опций, пневмоподвеской и подножкой.

Кстати, журналист Autonews.ru уже успел опробовать новый Rox Adamas в жёстких условиях – ещё до того, как машина официально появилась в продаже.