Спрос на «короткие» полисы ОСАГО взлетел почти в семь раз

Сборы страховщиков по ОСАГО выросли на 2,8%, до 106 млрд рублей

По данным НСИС, за первые четыре месяца 2026 года страховые компании собрали по ОСАГО 106,11 млрд рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с учётом краткосрочных договоров составил 2,8%. Если же не брать в расчёт короткие полисы, то сборы увеличились лишь на 1,5%.

Число оформленных договоров за этот период подскочило сразу в 1,45 раза – прибавилось 6,7 млн полисов, общее количество достигло почти 22 миллионов. Правда, средняя премия, наоборот, упала – на 28,5%. Сейчас она равна 4833 рублям, тогда как год назад составляла 6774 рубля.

Всё дело в резком росте популярности «коротких» полисов. Их продали 8,14 млн штук – в 6,7 раза больше, чем за январь – апрель 2025-го. Доля таких страховок в общем объёме теперь составляет 37% против скромных 8% годом ранее. За счёт этого общая премия по коротким договорам увеличилась в 4,7 раза (до 1,7 млрд рублей), хотя средняя цена одного полиса уменьшилась на 30% – с 300 до 210 рублей.

Годовых же договоров стало чуть меньше: 13,82 млн против 14,02 млн в прошлом году. Тем не менее взносы по ним подросли на 1,5% (104,4 млрд рублей), а средняя премия выросла на 3% и достигла 7555 рублей.