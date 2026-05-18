#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиСкидкиШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер ESTEO MX
18 мая
Поездки перестанут быть рутиной: новый российский бренд обещает нечто большее
Модельный ряд кроссоверов бренда ESTEO охватит...
Как спасти салон автомобиля от летней жары без кондиционера
18 мая
Как спасти салон автомобиля от летней жары без кондиционера
Инженер Лазарев: как снизить температуру в...
Changan Eado Plus
18 мая
Начались продажи большого Changan за миллион рублей: подробности
От 1,1 млн рублей, 103-сильный мотор: Changan...

Спрос на «короткие» полисы ОСАГО взлетел почти в семь раз

Сборы страховщиков по ОСАГО выросли на 2,8%, до 106 млрд рублей

По данным НСИС, за первые четыре месяца 2026 года страховые компании собрали по ОСАГО 106,11 млрд рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с учётом краткосрочных договоров составил 2,8%. Если же не брать в расчёт короткие полисы, то сборы увеличились лишь на 1,5%.

Число оформленных договоров за этот период подскочило сразу в 1,45 раза – прибавилось 6,7 млн полисов, общее количество достигло почти 22 миллионов. Правда, средняя премия, наоборот, упала – на 28,5%. Сейчас она равна 4833 рублям, тогда как год назад составляла 6774 рубля.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
50 лет легендарной «шестерке»: рассказываем о малоизвестных фактах ее истории

Всё дело в резком росте популярности «коротких» полисов. Их продали 8,14 млн штук – в 6,7 раза больше, чем за январь – апрель 2025-го. Доля таких страховок в общем объёме теперь составляет 37% против скромных 8% годом ранее. За счёт этого общая премия по коротким договорам увеличилась в 4,7 раза (до 1,7 млрд рублей), хотя средняя цена одного полиса уменьшилась на 30% – с 300 до 210 рублей.

Годовых же договоров стало чуть меньше: 13,82 млн против 14,02 млн в прошлом году. Тем не менее взносы по ним подросли на 1,5% (104,4 млрд рублей), а средняя премия выросла на 3% и достигла 7555 рублей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  Известия
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Количество просмотров 8
18.05.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0