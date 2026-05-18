Сотрудник ГАИ долго не подходит к остановленному автомобилю: что делать?

МВД: после остановки машины сотрудник ГАИ должен подойти незамедлительно

Водителям, которых инспектор ГАИ остановил на дороге, придется запастись терпением, если он куда-то пропал. Уехать, не дождавшись сотрудника, не выйдет – за это предусмотрен немалый штраф, а в некоторых случаях и лишение прав. Разъяснения по этому поводу Autonews.ru получил из пресс-службы МВД России.

Ситуация, когда инспектор махнул жезлом, а потом исчез, встречается нередко. Чаще всего это происходит во время массовых рейдов: сотрудник останавливает сразу несколько машин, и ему нужно сначала разобраться с первым водителем, пока остальные ждут своей очереди.

В министерстве напомнили, что по закону (п. 52 Порядка надзора за безопасностью дорожного движения) гаишник, остановив машину, обязан сразу же подойти к автовладельцу. Ему нужно представиться, объяснить причину остановки, попросить документы или оформить протокол. Если водитель или пассажир выступают в роли свидетеля или понятого, им разъясняют их права.

При этом существуют обстоятельства, когда задержка оправдана. Как уточнили в МВД, согласно п. 33 того же Порядка, если одновременно возникают ситуации, требующие вмешательства, приоритет отдается тому, что связано со спасением жизни людей, защитой объектов госохраны или предотвращением ДТП. Проще говоря, если где-то авария или угроза – инспектор переключится на это.

Что делать водителю, если ожидание затянулось? В ведомстве подтвердили: выйти из машины и подойти к инспектору, чтобы узнать причину, – можно. А вот сесть за руль и уехать – нельзя. Это расценивается как невыполнение законного требования сотрудника полиции.

Наказание за такой проступок прописано в ч. 2 ст. 12.25 КоАП: штраф от 7 до 10 тысяч рублей. Повторное нарушение обойдется еще в 10 тысяч штрафа или грозит лишением прав на срок от 4 до 6 месяцев. Так что ждать все же придется.

Источник: Autonews.ru
Ушакова Ирина
18.05.2026 
