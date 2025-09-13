Наша Мста-С против М109 НАТО: схватка шасси и орудий

Эксперт Крючков сравнил версии российской и американской гусеничных гаубиц

Самоходную артиллерийскую установку Paladin раскрутили настолько, что ее название стало именем нарицательным. Сейчас едва ли не по всей планете «паладинами» называют любые модификации самоходных гаубиц М109 из США, а ведь это обозначение вполне конкретной версии M109A6.

Нашей Мсте в плане медийности повезло меньше, зато по части боевых возможностей она опережает M109, что тоже известно в очень многих странах. Подтвердим это цифрами – сопоставим показатели последних поколений САУ России и США.

Унификация с БМП

Самоходная артиллерийская установка М109А7 образца 2012 года является дальнейшим развитием широко распространенной гаубицы на гусеничном ходу М109А6 Paladin. На сегодня это самая новая серийная САУ США.

САУ М109А7 легко отличить от предшествующих модификаций. У старых версий – по семь катков в ходовой части с каждой стороны, у новой – по шесть.

Отметим, что само орудие и общая компоновка остались прежними. Но изменения не косметические. Боевую машину подвергли комплексной «цифровизации» – от системы управления огнем до навигации, связи и бортового компьютера с мощной системой диагностики.

Приводы наведения вооружения вместо гидравлических стали электрическими. Шасси максимально унифицировали с БМП Bradley версии M2A4. От боевой машины пехоты САУ получила дизельный двигатель Cummins мощностью 675 л.с., модернизированную бесступенчатую трансмиссию HMPT-800 (она рассчитана на мощность двигателей до 800 л.с. и массу боевых машин до 45 тонн), элементы ходовой части и гусеницы.

Еще одно новшество — автомат заряжания орудия. Внедрение этого устройства позволило уменьшить экипаж с 6 до 4 человек (за счет сокращения заряжающих).

Габаритные размеры M109A7 составляют 9700×3200×3300 мм.

Корпус и башня М109А7 изготовлены из противопульной алюминиевой брони с противоосколочным кевларовым подбоем внутри. В качестве опции САУ оснащается дополнительным комплектом бронелистов для усиления защиты.

Основное вооружение — 155-мм орудие М-284 с длиной ствола 39 калибров. Угол вертикального наведения составляет от -3 до +75 градусов. Боекомплект – 39 выстрелов.

По идее, автомат заряжания должен был увеличить скорострельность, но орудие M-284 на предыдущих версиях САУ не отличалась особой шустростью. Алгоритм ее скорострельности приводили двумя значениями: непрерывная и максимальная (в течение непродолжительного времени). Данные по модификации A7 засекречены, но с большой долей вероятности непрерывная скорострельность не превышает показателя 1 выстрел в минуту, а максимальная – 4-6 выстрелов в минуту.

Номенклатура боеприпасов включает осколочно-фугасные, кассетные, активно-реактивные, высокоточные снаряды.

Дальность стрельбы обычным осколочно-фугасным снарядом составляет 24 километра, активно-реактивным – до 30 километров. В качестве вспомогательного вооружения используется 12,7-мм пулемет М2HB Brouning с боекомплектом 500 патронов.

Масса самоходной гаубицы М109А7 составляет 38,1 тонны. Максимальная скорость боевой машины – 61 км/ч, а запас хода не превышает 300 км.

Танковая родословная Мсты-С

Мста-С версии 2С19M2 принята на вооружение в 2013 году и является самой свежей модификацией боевых машин семейства Мста-С. Артсистема базируется на танковом шасси (840-сильный дизельный двигатель и трансмиссия от Т-72Б3, узлы ходовой – от Т-80). Корпус выполнен из гомогенной стальной брони с защитой от пуль и осколков. Экипаж Мсты-С состоит из командира, наводчика-оператора, механика-водителя и двух заряжающих.

Одна из особенностей нашей САУ – функция «одновременный огневой налет». Ее суть: цель поражается несколькими снарядами одновременно. Выпущены они последовательно из одного орудия, но летят разными траекториями.

В башне размещено основное вооружение — 152,4-мм пушка 2А64М2 длиной 47 калибров с улучшенной баллистикой и эксплуатационными характеристиками. Заряжание – раздельно-гильзовое автоматическое с конвейерами для подачи снарядов и зарядов.

Боеукладка рассчитана на 50 выстрелов. Мало того, в задней части башни есть механизированный лоток для подачи боеприпасов с грунта. Он позволяет вести огонь, не расходуя возимый боекомплект.

Угол вертикального наведения орудия составляет от -4 до +68 градусов. Скорострельность повышена с 7-8 (у предыдущих версий САУ) до 10 выстрелов в минуту.

Номенклатура боеприпасов включает осколочно-фугасные, кассетные, специальные снаряды. Среди них наиболее точными являются корректируемые боеприпасы семейства Краснополь. Максимальная дальнобойность обычными осколочно-фугасными снарядами составляет почти 25 километров, активно-реактивными – 29 километров. Вспомогательным оружием 2С19M2 является 12,7-мм пулемет Корд с боекомплектом 300 патронов.

Габаритные размеры Мста-С 2С19M2 составляют 11900×3380×3350 мм.

Оснащение САУ включает современную автоматизированную систему управления наведением и огнем АСУНО-М, комплекс управления механизмами заряжания, цифровую радиостанцию, спутниковую навигацию, аппаратуру внутренней связи и коммуникации. Оборудование Мста-С подразумевает возможность интеграции САУ в единую систему управления тактического звена.

При боевой массе 2С19M2 в 43,2 тонны максимальная скорость машины составляет 60 км/ч, а запас хода достигает 500 км.

Выводы

По всем показателям отечественная САУ либо наравне, либо опережает американскую. И за океаном об этом знают. Поэтому всеми силами пытаются сократить отставание.

Мста-С 2С19M2 на параде.

Уже изготовлены прототипы и идут доводочные работы машины M109-52 — симбиоза M109A7 и 155-мм пушки Rheinmetall L52 (где 52 – длина ствола в калибрах). Дополнительные сантиметры длины ствола – это, прежде всего, борьба за такой важный показатель, как максимальная дальность стрельбы.

Не отстанем? Нет! У нас уже есть ответ. Машина еще не стала массовой, но уже выпускается. Ее имя – Коалиция-СВ 2С35. Это прогрессивная по многим характеристикам САУ со 152,4-мм дальнобойным и скорострельным орудием 2А88 длиной 52 калибра.

