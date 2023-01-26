Что делают самоходные гаубицы в зоне СВО (+ видео)

Самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и «Коалиция-СВ» с гаубицами калибром 152 мм. Именно они умеют бить высокоточными управляемыми снарядами «Краснополь».

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Даже самый совершенный снаряд дешевле ракеты. В том числе и по этой причине артиллерию рано списывать со счетов.

Другое дело, что требования к скорострельности, дальности, точности, мобильности, скорости готовности к стрельбе с момента прибытия на позицию заставляют совершенствовать орудия и боеприпасы к ним.

Сейчас особенно востребованы самоходные артиллерийские системы большого калибра. И такие стоят на вооружении нашей армии. Одна из них — российская модернизация советской САУ, другая — свежая разработка, с которой недавно снят гриф секретности.

Мста-С

САУ «Мста-С» модификации 2С19М2.

Самоходная артиллерийская установка с гаубицей калибром 152,4 мм. Принята на вооружение в 1989 году. Помимо имени собственного обозначается индексом 2С19 главного ракетно-артиллерийского управления ГРАУ.

В основе артсистемы — корпус из гомогенной стальной брони, двигатель и трансмиссия танка Т-72 с элементами ходовой части танка Т-80.

Внутри сварной башни — орудие 2А64 с раздельно-гильзовым заряжанием, боеукладка на 50 выстрелов и конвейеры для подачи снарядов и зарядов.

Снаружи в задней части башни есть механизированный лоток для транспортировки боеприпасов с грунта. Он позволяет вести огонь не расходуя возимый боекомплект.

Экипаж САУ состоит из командира, наводчика-оператора, механика-водителя и двух заряжающих.

Артсистема обладает хорошим модернизационным потенциалом. Наиболее совершенная версия образца 2012 года, которую можно увидеть в хронике СВО, носит индекс 2С19М2. Она оснащена обновленным орудием 2А65М2 длиной 47 калибров с улучшенной баллистикой и эксплуатационными характеристиками.

В кормовой части башни САУ «Мста-С» размещен механизированный лоток для транспортировки боеприпасов с грунта.

Скорострельность гаубицы повышена с 7–8 до 10 выстрелов в минуту. Номенклатура боеприпасов включает разнообразные осколочно-фугасные, кассетные, специальные снаряды.

Среди них наиболее продвинутыми являются высокоточные корректируемые боеприпасы семейства «Краснополь»: активно-реактивные или с донным газогенератором. Максимальная дальнобойность осколочно-фугасными снарядами составляет 29 км.

В ходовой части САУ «Мста-С» используются узлы танка Т-80. Это легко определить по маленьким каткам. У «Коалиции-СВ» катки больше.

Самоходная гаубица оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнем АСУНО-М 1В169–1, приводом наведения 2Э46М2, комплексом управления механизмами заряжания 1В180–1.40.00.000, цифровой радиостанцией, аппаратурой внутренней связи и коммуникации.

Оборудование «Мста-С» подразумевает возможность интеграции САУ в единую систему управления тактического звена.

Коалиция-СВ

Экипаж САУ «Коалиция-СВ» состоит из механика-водителя, наводчика-оператора и командира. Башня с гаубицей полностью необитаемая.

Самоходная артиллерийская установка с индексом ГРАУ 2С35. Калибр гаубицы — 152,4 мм. И это то немногое, что роднит «Коалицию-СВ» и «Мсту-С».

САУ 2С35 — боевая машина нового поколения. Ее дебют состоялся на параде Победы в 2015 году.

В основе артсистемы шасси танка Т-90 с двигателем мощностью 1000 л.с.

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Экипаж состоит всего из трех человек, которые находятся в передней части корпуса самоходного орудия. Башня полностью необитаемая.

В ней размещена новая гаубица 2А88 со стволом длиной 52 калибра и модульным заряжанием, возимый боекомплект на 70 выстрелов, механизмы транспортировки снарядов и модульных метательных зарядов в жестких сгорающих картузах, пневматический автомат заряжания.

Любопытно, что выстрел инициируется микроволновой системой поджига, что способствует одновременному воспламенению и равномерному горению. Новая гаубица обладает высокой скорострельностью порядка 11–16 выстрелов в минуту.

Но едва ли не главный козырь орудия 2А88 — дальнобойность. Коалиция-СВ способна поразить цели осколочно-фугасными снарядами на расстоянии 40 км. Перспективными боеприпасами высокой точности и дальности артсистема может накрыть цель на дистанции 70–80 км!

Орудие 2А88 САУ «Коалиция-СВ» оборудовано системой модульного (или иначе — картузного) заряжания.

Передовые показатели скорострельности, точности и дальности — далеко не полный перечень талантов артиллерийской установки. Так, например, автомат заряжания работает при любом вертикальном угле наведения орудия, а он составляет от —5 до +75 градусов.

«Коалиция-СВ», по сути, шаг к роботизированному оружию. Артсистема оснащена комплексами корректировки стрельбы, управления наведением, топопривязки и навигации, оптико-электронного подавления, энергосбережения, средств связи, управления механизмами заряжания.

Длина ствола «Коалиции-СВ» составляет 7925 мм, или 52 калибра.

Благодаря развитой электронике «Коалиция-СВ» обладает собственными средствами разведки и корректировки, возможностью бесприцельного наведения и интеграции в единую систему управления тактического звена.

В числе роботизированных процессов наведение орудия, выбор снаряда и заряжание, определение координат, ориентирование, передача информации, управление пулеметом, приборами, энергоснабжением, противодействие лазерным системам наведения противника.

Характеристики самоходных артиллерийских установок

Коалиция-СВ/2С35 Мста-С/2С19М2 Размеры, мм: длина / ширина / высота — 11910 / 3380 / 3350 Экипаж, чел. 3 5 (7 при стрельбе с грунта) Масса, кг 48 000 43200 Максимальная скорость, км/ч 60 60 Запас хода по шоссе, км 420 500 Двигатель дизельный многотопливный с наддувом Модель В-92С2 В-84МС Мощность, л.с. 1000 840 Шасси на базе танка Т-90 на базе танков Т-72 и Т-80 Бронирование противопульно-противоосколочная комбинированная броня противопульно-противоосколочная стальная броня Тип вооружения/калибр, мм гаубица 2А88/152,4 мм + пулемет Корд/12,7 мм гаубица 2А64М2/152,4 мм + пулемет НСВТ или Корд/12,7 мм Боекомплект, шт 70 выстрелов 152,4 мм, 200 патронов 12,7 мм 50 выстрелов 152,4 мм, 300 патронов 12,7 мм

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