Что делают самоходные гаубицы в зоне СВО (+ видео)

Даже самый совершенный снаряд дешевле ракеты. В том числе и по этой причине артиллерию рано списывать со счетов.
Другое дело, что требования к скорострельности, дальности, точности, мобильности, скорости готовности к стрельбе с момента прибытия на позицию заставляют совершенствовать орудия и боеприпасы к ним.
Сейчас особенно востребованы самоходные артиллерийские системы большого калибра. И такие стоят на вооружении нашей армии. Одна из них — российская модернизация советской САУ, другая — свежая разработка, с которой недавно снят гриф секретности.
Мста-С
Самоходная артиллерийская установка с гаубицей калибром 152,4 мм. Принята на вооружение в 1989 году. Помимо имени собственного обозначается индексом 2С19 главного ракетно-артиллерийского управления ГРАУ.
В основе артсистемы — корпус из гомогенной стальной брони, двигатель и трансмиссия танка Т-72 с элементами ходовой части танка Т-80.
Внутри сварной башни — орудие 2А64 с раздельно-гильзовым заряжанием, боеукладка на 50 выстрелов и конвейеры для подачи снарядов и зарядов.
Снаружи в задней части башни есть механизированный лоток для транспортировки боеприпасов с грунта. Он позволяет вести огонь не расходуя возимый боекомплект.
Экипаж САУ состоит из командира, наводчика-оператора, механика-водителя и двух заряжающих.
Артсистема обладает хорошим модернизационным потенциалом. Наиболее совершенная версия образца 2012 года, которую можно увидеть в хронике СВО, носит индекс 2С19М2. Она оснащена обновленным орудием 2А65М2 длиной 47 калибров с улучшенной баллистикой и эксплуатационными характеристиками.
Скорострельность гаубицы повышена с 7–8 до 10 выстрелов в минуту. Номенклатура боеприпасов включает разнообразные осколочно-фугасные, кассетные, специальные снаряды.
Среди них наиболее продвинутыми являются высокоточные корректируемые боеприпасы семейства «Краснополь»: активно-реактивные или с донным газогенератором. Максимальная дальнобойность осколочно-фугасными снарядами составляет 29 км.
Самоходная гаубица оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнем АСУНО-М 1В169–1, приводом наведения 2Э46М2, комплексом управления механизмами заряжания 1В180–1.40.00.000, цифровой радиостанцией, аппаратурой внутренней связи и коммуникации.
Оборудование «Мста-С» подразумевает возможность интеграции САУ в единую систему управления тактического звена.
Коалиция-СВ
Самоходная артиллерийская установка с индексом ГРАУ 2С35. Калибр гаубицы — 152,4 мм. И это то немногое, что роднит «Коалицию-СВ» и «Мсту-С».
САУ 2С35 — боевая машина нового поколения. Ее дебют состоялся на параде Победы в 2015 году.
В основе артсистемы шасси танка Т-90 с двигателем мощностью 1000 л.с.
Экипаж состоит всего из трех человек, которые находятся в передней части корпуса самоходного орудия. Башня полностью необитаемая.
В ней размещена новая гаубица 2А88 со стволом длиной 52 калибра и модульным заряжанием, возимый боекомплект на 70 выстрелов, механизмы транспортировки снарядов и модульных метательных зарядов в жестких сгорающих картузах, пневматический автомат заряжания.
Любопытно, что выстрел инициируется микроволновой системой поджига, что способствует одновременному воспламенению и равномерному горению. Новая гаубица обладает высокой скорострельностью порядка 11–16 выстрелов в минуту.
Но едва ли не главный козырь орудия 2А88 — дальнобойность. Коалиция-СВ способна поразить цели осколочно-фугасными снарядами на расстоянии 40 км. Перспективными боеприпасами высокой точности и дальности артсистема может накрыть цель на дистанции 70–80 км!
Передовые показатели скорострельности, точности и дальности — далеко не полный перечень талантов артиллерийской установки. Так, например, автомат заряжания работает при любом вертикальном угле наведения орудия, а он составляет от —5 до +75 градусов.
«Коалиция-СВ», по сути, шаг к роботизированному оружию. Артсистема оснащена комплексами корректировки стрельбы, управления наведением, топопривязки и навигации, оптико-электронного подавления, энергосбережения, средств связи, управления механизмами заряжания.
Благодаря развитой электронике «Коалиция-СВ» обладает собственными средствами разведки и корректировки, возможностью бесприцельного наведения и интеграции в единую систему управления тактического звена.
В числе роботизированных процессов наведение орудия, выбор снаряда и заряжание, определение координат, ориентирование, передача информации, управление пулеметом, приборами, энергоснабжением, противодействие лазерным системам наведения противника.
Характеристики самоходных артиллерийских установок
|
|
Коалиция-СВ/2С35
|
Мста-С/2С19М2
|
Размеры, мм: длина / ширина / высота
|
—
|
11910 / 3380 / 3350
|
Экипаж, чел.
|
3
|
5 (7 при стрельбе с грунта)
|
Масса, кг
|
48 000
|
43200
|
Максимальная скорость, км/ч
|
60
|
60
|
Запас хода по шоссе, км
|
420
|
500
|
Двигатель
|
дизельный многотопливный с наддувом
|
Модель
|
В-92С2
|
В-84МС
|
Мощность, л.с.
|
1000
|
840
|
Шасси
|
на базе танка Т-90
|
на базе танков Т-72 и Т-80
|
Бронирование
|
противопульно-противоосколочная комбинированная броня
|
противопульно-противоосколочная стальная броня
|
Тип вооружения/калибр, мм
|
гаубица 2А88/152,4 мм + пулемет Корд/12,7 мм
|
гаубица 2А64М2/152,4 мм + пулемет НСВТ или Корд/12,7 мм
|
Боекомплект, шт
|
70 выстрелов 152,4 мм, 200 патронов 12,7 мм
|
50 выстрелов 152,4 мм, 300 патронов 12,7 мм
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